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«Усиливаем оборону, как захотим»: почему Турция выбрала С-400 вместо Patriot

Эрдоган объяснил, почему Турция покупает российские ЗРК, а не американские

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Vitaly Nevar/Reuters
Турция не собирается отказываться от покупки новой партии российской системы ПВО С-400, несмотря на категорические требования Соединенных Штатов не делать этого и угрозу санкций. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также напомнил, что первоначально Турция хотела купить американские ЗРК Patriot, но Вашингтон отказал. Анкара настаивает, что намерена и в дальнейшем самостоятельно принимать решения об усилении своего оборонного комплекса.

С-400 вместо Patriot

Турция, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, была вынуждена обратиться к России за поставками зенитного ракетного комплекса С-400 («Триумф»). Первоначально Анкара планировала закупить американскую систему ПВО Patriot, но после того, как сделка сорвалась, было принято решение в пользу С-400.

«Мы можем усиливать нашу оборону так, как захотим. Я думаю, это того стоило», — заявил Эрдоган The New York Times на ежегодном заседании ООН, добавив, что им бы «не пришлось покупать С-400», если бы американцы продали Patriot.

Вместе с тем глава Эрдоган отметил, что не извиняется перед Соединенными Штатами за возникшие разногласия из-за С-400, и выразил недоумение, почему Вашингтон считает, что может диктовать, что делать Анкаре. Эрдоган напомнил, что до этого и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и 45-й президент США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщика в секторе вооружения.

«В будущем никто не сможет вмешиваться в вопрос о том, какие системы защиты мы приобретаем, у какой страны и на каком уровне. Никто не может этому помешать. Мы единственные, кто принимает такие решения», — говорил Эрдоган в эфире CBS News.

Сейчас Турция продолжает вести переговоры с РФ о поставке второй партии С-400. Эрдоган неоднократно отмечал, что остался доволен первой сделкой. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу также ранее добавил, что Турция отправила в Россию своих технических специалистов для обучения в эксплуатации «Триумфов».

Претензии США

Россия и Турция заключили сделку на $2,5 млрд на покупку С-400 в июле 2019 года. Вашингтон за Patriot просил $3,5 млрд и отказал Анкаре в предоставлении офсетных обязательств — речь шла о передаче технологий. В итоге Турция выбрала российское предолжение и впоследствии констатировала, что не смогла на приемлемых условиях приобрести необходимые ЗРК ни у одного союзника по НАТО.

В ответ на это Соединенные Штаты исключили Турцию из программы по созданию истребителей-невидимок F-35 (из-за этого военная промышленность Турции потеряет около $1,4 млрд) и, согласно закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), ввели экономические санкции против Управления оборонной промышленности Турции и нескольких ее руководителей, а также заморозили активы, наложили визовые ограничения и запретили выдавать американские экспортные лицензии турецкому ведомству.

Вашингтон мотивировал это тем, что покупка Турцией С-400 ставит под угрозу оборону НАТО, поскольку потенциально раскрывает разведывательные данные о западных военных возможностях, в том числе о производителе F-35 Lockheed Martin. Анкара эти опасения отвергает и настаивает, что в полной мере выполняет свои обязательства перед альянсом.

Поставка второго блока С-400 наверняка приведет к новым санкциям, подтвердили в США. Один из представителей американского Госдепартамента заявлял, что Вашингтон по-прежнему призывает Турцию воздержаться от покупки какого-либо военного оборудования.

Турция, несмотря на это, не собираются отказываться от импорта «Триумфов». По мнению Анкары, С-400 используются оборонным комплексом независимо, то есть без интеграции в системы НАТО, и, как следствие, не представляют опасности.

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