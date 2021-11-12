Украина заключила контракт с Турцией на поставку двигателя для палубного дрона

Украинское государственное предприятие «Ивченко-прогресс» и турецкая компания Baykar Makina подписали договор на поставку производимых на Украине двигателей для турецких беспилотников. Что привело к заключению контракта и каковы шансы на его реальное исполнение – в материале «Газеты.Ru».

«Мы подписали контракт с ведущей украинской компанией «Ивченко-Прогресс» на поставку турбореактивных двигателей AI-322F и интеграцию турбореактивных двигателей AI-25TLT для нашего проекта по производству ударных БПЛА», – сообщили в компании Baykar Makina. Глава компании Халук Байрактар отметил, что между компаниями налажено «эффективное сотрудничество».

Сообщается, что украинскими двигателями будет оснащен турецкий перспективный беспилотный истребитель MIUS. Проект аппарата, предназначенный для вооружения авианосцев, был презентован в июле этого года. Его первый полет ожидается в 2023 году.

«В целом Украина старается наладить военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами. Турция занимается строительством корветов, развивают программу строительства беспилотников – на Украину идет большая часть того, что они могут предложить, – рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков. – Украина же занимается двигателестроением в совершенно разных областях: она пытается продать Турции и двигатели для танков, а не только моторы для беспилотников. История с нынешним контрактом туманна. Вопрос в том, будет ли вообще доведен до конца проект беспилотного истребителя MIUS».

Турецкий беспилотный истребитель MIUS производства Baykar Makina находится на стадии опытно-конструкторских работ. Компания заявляла, что

беспилотник сможет развивать сверхзвуковую скорость и летать на большой высоте. Планируется оснастить MIUS алгоритмом искусственного интеллекта для самостоятельного принятия решений во время выполнения операций.

«Турецкий беспилотник MIUS – картинка для презентаций. С одной стороны, у Турции есть хорошие по соотношению цены и качества деловые рабочие программы, которые они успешно продают и продвигают медийно, например, беспилотники Bayraktar. С другой стороны, есть проекты, подобные этому беспилотному истребителю, призванные иллюстрировать турецко-османское могущество. Турция заявляет о том, что соберет истребитель пятого поколения уже на протяжении 15 лет, но все, что при этом меняется – их зарубежные партнеры», – считает Ермаков.

Эксперт пояснил, что Турция начала разрабатывать проект палубного беспилотника на фоне строительства авианесущего корабля Anadolu.

Корабль планируется передать флоту в 2022 году. Авиакрыло Anadolu должно было состоять из американских палубных истребителей F-35В, специальной модификации для трамплинных авианесущих кораблей. Но США исключили Турцию из программы F-35 после приобретения страной российских ЗРК С-400. Турция заявила, что «заменит американские самолеты собственными беспилотниками».

«Сейчас турки рвут на себе тельняшки, заявляя, что им не нужны F-35. Но поскольку сделать настоящий палубный истребитель технически сложно для Турции, то они говорят о разработке беспилотника», – сказал Ермаков.

По мнению эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, двустороннее сотрудничество Турции и Украины по беспилотникам продиктовано политическими мотивами.

«Турция на фоне применения Bayraktar ТВ2 в Нагорном Карабахе столкнулась с санкционным давлением со стороны ряда поставщиков подсистем, включая двигатели. Для минимизации подобных рисков и была выбрана Украина, как более гибкий и менее щепетильный в вопросах этического плана партнер, при этом имеющий обоюдную заинтересованность в сотрудничестве», – уверен Федутинов.

Сейчас строительство Bayraktar ТВ2, отмечает ряд американских и европейских СМИ, временно приостановлено – Канада перестала поставлять Турции двигатели и оптико-электронную систему для этих беспилотников.

«Украинские двигатели, о которых идет речь – это только небольшое развитие еще советского двигателя АИ-25, который в «Прогрессе» был разработан еще в 1960-х годах. И с того же времени эксплуатируется. Например, на Як-40. В 90-х их Киев продавал Пакистану и китайцам. Это не значит, что они устарели. Для БЛА это хороший вариант. Советские двигатели, можно сказать, дадут турецким беспилотникам новую жизнь. Если все получится», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке, бывший научный сотрудник 30-го ЦНИИ Минобороны России Николай Рожков.