Способна ли Украина создать ракеты средней дальности

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев работает над своей «ракетной программой». При этом новые ракеты в неком «обозримом времени» будут направлены на Москву. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил угрозу.

«Украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», – сказал Алексей Арестович телеканалу «Дом».

Ракетная история Украины

Еще со времен СССР Украина располагает научной и научно-производственной базой для создания ракет. Особое место здесь занимает «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля». За годы существования КБ созданы несколько типов космических ракет-носителей («Циклон-1М», «Циклон-4», «Циклон-4М», «Зенит-25LБ», «Зенит-35L», «Зенит-35LБ», «Зенит-35LБФ», «Днепр», «Маяк», «Антарес»), с использованием которых произведено около 500 запусков и выведено на орбиты более 1100 космических аппаратов.

В период с 1960-х по 1980-е годы в Днепропетровске (ныне в Днепре) были разработаны и внедрены в серийное производство межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) тяжелого класса Р-36М, Р-36М УТТХ и МБР легкого класса УР-100, УР-100УТТХ, а также командная ракета 15А11 системы «Периметр». В конце 1980-х годов началось серийное производство ракетных комплексов уже четвертого поколения – Р-36М2 и РТ-23УТТХ (боевой железнодорожный ракетный комплекс «Молодец»), которые были приняты на вооружение в 1988-1990 годах. Многие из перечисленных изделий до сих пор остаются на вооружение РВСН России.

На момент распада Советского Союза на оснащении РВСН находилось 1398 МБР, на которых размещалось свыше 6,6 тысячи боезарядов.

На боевом дежурстве находились 444 ракеты разработки и производства «Конструкторского бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», оснащенные 4176 боезарядами. Это составляло примерно 42% боевой мощи стратегических ядерных сил СССР.

К возможной кооперации исполнителей по производству ракет средней и большой дальности (головной исполнитель – КБ «Южное») следует добавить предприятие специального приборостроения «Арсенал» (все космические старты в СССР происходили с применением оптики именно этой фирмы), Харьковский приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко (автоматизированные системы управления боевыми ракетными комплексами).

Сюда же нужно приплюсовать Харьковский завод транспортного оборудования и «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» (разработка и производство пусковых установок).

Недостоверные разработки без денег

Сегодня КБ «Южное» разрабатывает оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2» на базе твердотопливной баллистической ракеты. В составе этого ОТРК предполагается иметь мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа «земля-земля» на шасси пятиосного грузового автомобиля высокой проходимости. Дальность стрельбы «Гром-2», согласно заявлениям разработчиков, составляет около 1000 километров. Предполагается, что именно «Гром-2» будет основой сил неядерного сдерживания Украины.

Кроме ОТРК в «Южном» разрабатывается еще и семейство крылатых ракет под названием «Коршун», разработка которых также ведется в инициативном порядке и при поддержке иностранных партнеров. Ведется в «Конструкторском бюро «Южное» и разработка гиперзвуковых крылатых ракет под названием «Молния» («Блискавка»).

Проект представляет собой высокоскоростную ракету с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем со стартово-разгонной ступенью. Дальность действия новой крылатой гиперзвуковой ракеты может составлять порядка 480 км. Макет этого изделия впервые был представлен на выставке «Оружие и безопасность-2019» в Киеве.

Однако пока достоверной информации о том, что серийное производство оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» развернуто, система начала поступать на оснащение ракетных войск и артиллерии ВСУ, сформированы первые ракетные бригады, нет.

По данным из открытых источников, трудности связаны не столько с решением каких-либо инженерно-технических задач, а с отсутствием финансирования. Так, в в 2019 году и.о. гендиректора КБ Михаил Бондарь обратился с письмом в правительство Украины с просьбой предоставить срочный заем в $3,2 млн на погашение долгов по зарплате. Письмо попало в СМИ.

Среднесрочная угроза из Харькова

«В перспективе украинский ракетный удар по Москве вполне реален. Научно-технический и производственный потенциал для создания баллистических ракет средней и даже большой дальности, включая межконтинентальные, у Украины имеется. Вопрос только в финансировании», – пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Как рассказал собеседник издания, в настоящее время на оснащении ВСУ имеются тактические ракетные комплексы типа «Точка-У» и реактивные системы залпового огня со сравнительно небольшой дальностью стрельбы. Однако в среднесрочной перспективе ВСУ могут получить ракетные комплексы с существенно большей дальностью стрельбы – от 1000 км и более.

Расстояние от Харькова до Москвы по прямой всего 647 км, напомнил генерал Валерий Запаренко. Время полета баллистической ракеты средней дальности в этом случае будет исчисляться минутами. Это практически сведет к нулю эффективность всех имеющихся возможностей отечественной Системы предупреждения о ракетном нападении, созданной на базе РЛС типа «Воронеж».

Время, когда на территории Харьковской, Черниговской и Сумской областей будут развернуты первые ракетные бригады украинских вооруженных сил, оснащенные перспективными оперативно-тактическими ракетными комплексами, не столь уж и велико, заключил генерал. И к этому надо быть готовыми уже сегодня, считает Валерий Запаренко.