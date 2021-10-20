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Армия

Россию хотят оставить без «Мертвой руки»

Почему НАТО беспокоит российский комплекс управления ответным ядерным ударом

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Depositphotos
В СМИ появилась информация о том, что НАТО требует запретить применение в России комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», который в США называют «Мертвая рука». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил эту инициативу и возможные последствия ее реализации.

Согласно отдельным публикациям, с таким предложением выступили «некоторые западные научно-исследовательские центры, близкие к НАТО». Основание требований — якобы «Периметр» может по ошибке сработать не в случае ядерного удара по России, а произвольно до него. При этом ссылок на официальные структуры Североатлантического альянса и конкретных должностных лиц военного блока, публично предъявивших такие требования, нет.

Для начала уточним, как принимается решение о применении ядерного оружия в России. Считается, что у главы государства есть некая «красная кнопка», нажав которую президент осуществляет одновременный массированный запуск межконтинентальных баллистических ракет и запуск баллистических ракет подводных крейсеров стратегического назначения. На самом деле это не так.

Глава государства только дает сигнал на разрешение применения ядерного оружия и передает кодовый сигнал на разблокировку ядерных боевых частей. Пуск межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также стратегических крылатых ракет с ядерными боезапасами осуществляется самостоятельно соответствующими боевыми расчетами. Но перед этим с помощью кодоблокировочных устройств с боевых частей ракет снимается блокировка.

Для решения этой задачи глава государства и располагает так называемым ядерным чемоданчиком. Это портативный абонентский терминал (шифр «Чегет») автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек». Точно такими же устройствами располагают министр обороны России и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Самый неблагоприятный вариант при возможном ядерном ударе противника — мгновенный вывод из строя всех высших звеньев государственного и военного управления, а следовательно,невозможность отдать необходимые приказы на ответное применение ядерного оружия и передать кодовый сигнал.

В этом случае в дело должна вступить система «Периметр» и реализовать весь комплекс мероприятий по ответному ракетно-ядерному удару.

Об особенностях функционирования системы «Периметр», или так называемой «Мертвой руки», судить в настоящее время можно только очень предположительно. Каких-либо точных данных по этому вопросу нет. Есть некоторые основания предполагать, что «Периметр» состоит из командных постов, командных баллистических ракет, приемных устройств и автономной контрольно-командной системы (все термины условны).

После принятия системой «Периметр» решения о применении стратегического ядерного оружия, а это фактически решение компьютера, осуществляется запуск командной ракеты или ракет со специальной головной частью, которая в полете передает команды на запуск всех носителей ядерного оружия, имеющих на командных пунктах соответствующие приемники. Запуск ракет в этом случае осуществляется в автоматическом режиме.

Решение на ответный удар «Периметр» принимает на основе информации от многочисленных датчиков, развернутых на территории страны — сейсмических, радиационных и атмосферного давления, которые определяют признаки ядерных взрывов. Эта система и в мирное время может практически со стопроцентной точностью определить, в каком месте земного шара осуществлен подрыв ядерного устройства.

Отказ от «Периметра» по требованию НАТО или «некоторых западных академических научно-исследовательских центров» приведет к фактической ликвидации статуса России как ядерной державы и самой возможности гарантированного осуществления ответного ядерного удара.

Если ликвидировать систему «Периметр» по инициативе НАТО, то впоследствии будут необходимы проверочные мероприятия со стороны Североатлантического альянса. А любые проверочные мероприятия будут сопряжены с детальным ознакомлением представителей блока с особенностями применения ядерного оружия в целом и функционирования системы «Периметр» в частности. Поскольку разъединить каким-либо образом эти сферы нереально. В НАТО это прекрасно понимают.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

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