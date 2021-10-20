МВД РФ получит пистолет Лебедева вместо старого ПМ

Новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) принят на вооружение МВД России. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
Оружие должно стать заменой «морально устаревшего» пистолета Макарова (ПМ), который использовался советскими и российскими правоохранительными органами на протяжении более чем 70 лет.
Пистолет Лебедева был разработан концерном «Калашников». Компактная версия отличается от базовой уменьшенной массой и размерами. Он снаряжается магазином с 14 боеприпасами 9x19 мм. ПЛК подходит для скрытого ношения.
В мае другая версия пистолета Лебедева – модульная МПЛ, была принята на вооружение Росгвардией. Пистолет и его модификация МПЛ-1 отличаются двусторонним расположением органов управления. Благодаря низко расположенному стволу пистолет при выстрелах меньше подбрасывает вверх и скорость прицельной стрельбы повышается.
До конца 2021 года на рынке должна появиться также травматическая версия пистолета Лебедева — ПЛК-Т. Пистолет был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» и уже прошел сертификацию.
Гражданская версия ПЛК предназначается для самообороны, тренировок и спортивно-развлекательной стрельбы. Создатели пистолета ожидают, что он станет таким же массовым, как травматический пистолет Макарова. Огнестрельный ПМ по-прежнему находится на вооружении и является в России таким же знаковым оружием, как и автомат Калашникова.
Старичок Макаров
Самозарядный 9-мм пистолет Макарова был разработан Николаем Федоровичем Макаровым еще в 1948 году, а на вооружение ПМ был принят в 1951-м. Именно это оружие является табельным в российских Вооруженных силах и МВД, а также ряде бывших советских республик. Основой для создания нового советского пистолета стал германский Walther PP, выпускавшийся с 1929 года.
Макаров упростил конструкцию «вальтера», сделав ее менее прихотливой и более надежной.
ПМ изначально создавался как личное оружие для высшего командного состава, а офицеров в звании от младшего лейтенанта до полковника предполагалось вооружать пистолетами Стечкина. Однако в итоге ПМ стал оружием милиционеров и офицеров советской армии. ПМ обладает хорошей кучностью — при стрельбе на 25 м стандартными патронами радиус рассеивания составляет всего 75 мм, а на 50 метров — 160 мм. На дистанции 10 м радиус рассеивания — 35 мм.
На базе пистолета Макарова разработано большое количество боевых, служебных и гражданских модификаций: спортивно-тренировочный пистолет ИЖ-70, модификация «Скиф» с полимерной рамкой, разнокалиберные газовые и сигнальные пистолеты.
Кроме России, пистолеты на базе ПМ производились также в ГДР, после — в объединенной Германии, а также в Болгарии и КНР.
Пистолет ПМ имелся в каждом наборе оборудования космонавта на кораблях «Восток», и именно он стал первым стрелковым оружием, побывавшим в космосе.
Однажды Минобороны России уже решило заменить пистолет Макарова. Конкурс был объявлен в 1990 году, спустя 10 лет победил пистолет Ярыгина, а в 2003 году он принят на вооружение. Массовым в войсках этот пистолет так и не стал — в основном его используют Федеральная служба судебных приставов и прокуратура для личной защиты судей и прокуроров.