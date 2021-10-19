Как военнослужащие Росгвардии завоевывают право на ношение крапового берета

При сдаче нормативов на краповый берет в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» произошел конфликт. По данным ряда СМИ, представители Чечни во время марш-броска подвозили участников на автомобилях. «Газета.Ru» поговорила с основателем традиции испытаний на краповый берет Сергеем Лысюком — Героем России, экс-командиром отряда специального назначения «Витязь», президентом ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь» — о том, как военнослужащие проходят эти испытания.

«Это не соревнования и не состязания»

Краповый берет — форма отличия военнослужащих подразделений специального назначения внутренних войск МВД СССР, после 1991 года — внутренних войск МВД России, теперь — спецподразделений Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии).

История появления крапового берета в СССР связана с созданием в 1978 году в составе Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского (ОДОН) 9-й учебной роты специального назначения (УРСН). После уже на базе роты был развернут 604-й Краснознаменный отряд (после — центр) специального назначения «Витязь».

close 100% Сергей Лысюк Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net

Основателями новой традиции стали командир «Витязя» Сергей Лысюк и его заместитель по специальной подготовке Виктор Путилов. Идея пришла к ним после анализа действий различных спецподразделений мира, в том числе западных коллег из числа «зеленых беретов».

«Испытания на право ношения крапового берета зародились в 1985 году. Их мы придумали с братьями-спецназовцами и в течение нескольких лет опробовали. Сегодня эти испытания регулярно проводятся в войсковых подразделениях специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии, — рассказал «Газете.Ru» Сергей Лысюк. — На каждом этапе человек борется с собой, чтобы продолжать выполнение задания, это очень тяжело. Не надо путать испытания на краповый берет с состязаниями и соревнованиями — это именно испытание. Все заточено на то, чтобы человек сам боролся с трудностями, сам заставлял себя бежать, плыть, выполнять упражнения».

Цвет был выбран в соответствии с цветом погон внутренних войск СССР, береты первоначально надевались во время проведения показательных занятий небольшой группой военнослужащих, а также в дни государственных праздников.

Испытания проводятся для того, чтобы выявить военнослужащих, способных обезвредить вооруженных преступников, освободить заложников и выполнить ряд задач в критических ситуациях. К ним допускаются те военнослужащие, кто показал знания и навыки по всем предметам боевой подготовки на оценки «хорошо» и «отлично». Кроме военнослужащих войск национальной гвардии к испытаниям сегодня допускаются сотрудники специальных подразделений ФСИН России.

Марш-бросок, полоса препятствий, бой

«Испытание на право ношения крапового берета проводится два раза в год — весной и осенью. У претендента должен быть порядок с дисциплиной. Для проведения испытаний создается комиссия, в которую входят инструкторы и офицеры, контролирующие сдачу нормативов. Те, кто успешно прошли испытания, каждые полгода включаются в приказ командующего о том, что они имеют право ношения берета», — рассказал Лысюк.

Перед квалификационными испытаниями проводятся предварительные. Это итоговый осмотр за период обучения по программе подразделений специального назначения.

«Входной тест» состоит из упражнений, проверяющих готовность человека к физическим нагрузкам: бег три километра, комплексно-силовые упражнение на выносливость. Испытуемый должен сделать 7 подходов по 10 раз: разгибание в упоре лежа, упор присед, упор лежа, упражнение на брюшной пресс, выпрыгивание из положения присед. После прохождения допуска проводится углубленная медицинская комиссия», — объяснил Лысюк.

Основные испытания проводятся в один день: марш-бросок 12 км с последующим преодолением специальной полосы препятствий в экстремальных условиях, осмотр подготовки по штурму высотных зданий и рукопашный бой.

«Бег осуществляется в экипировке: бронежилет не менее 10 кг, шлем не менее 2 кг, оружие. Это бег с выполнением специальных физических и тактических упражнений, преодолением водной преграды», — продолжил Лысюк.

Он уточнил, что на марш-броске люди должны держаться группой. «Есть восемь контрольных точек. Их необходимо пройти группой, не отставая. В зависимости от участка, тот, кто отстает более чем на 5-10 метров от группы, снимается. И так на всем промежутке испытаний: люди, которые не выдерживают нагрузки, снимаются», – объяснят Лысюк.

К дальнейшим испытаниям участник не допускается при наличии трех замечаний. Марш-бросок проходят только 20-30% участников. Инструкторам категорически запрещается оказывать помощь во время совершения марша и преодоления препятствий, а также вмешиваться в процесс испытания, помогать участнику.

«Следующий этап после марш-броска — преодоление полосы препятствий с огневыми подрывами, упражнения по огневой и высотной подготовке — штурм здания. Финал — учебный поединок с инструкторами и между собой в течение 12 минут. На фоне всей усталости от нагрузки», — сказал Лысюк.

Лысюк отметил, что краповый берет до недавнего времени был просто символом, свидетельствующим о силе характера, духа и воли, а в 2018 году главнокомандующим Росгвардии было принято решение делать надбавку за успешное прохождение испытания на ношение крапового берета — около 30% от оклада.

«Других привилегий берет не дает. Надбавка начисляется только военнослужащим, которые служат в войсковых подразделениях спецназа. Но и другие пытаются сдавать, даже зная, что надбавки не будет — вот такой мощный моральный стимул. В 2019 году мы проводили регистрацию владельцев крапового берета со стороны военнослужащих запаса — на то момент их было около 1100 человек», — сказал он.

***

Сергей Лысюк также рассказал «Газете.Ru», что ветераны ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь» проведут собственное расследование произошедшего в учебном центре «Тамбукан» и будут при этом работать в «плотном взаимодействии» с руководством Росгвардии. Он также призвал не делать скоропалительных выводов из этой истории.