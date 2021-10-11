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«Отказ США продать F-16 будет пощечиной лично Эрдогану»

Сможет ли Анкара купить у Вашингтона истребителей на «миллиарды долларов»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден

Olivier Matthys/AP
Турция хочет купить у Вашингтона 40 истребителей F-16. Контракт обсуждается после исключения Анкары из программы производства F-35 и даже после санкций, которые Джо Байден недавно продлил в отношении Турции за «подрыв мира, безопасности и стабильности» в Сирии. «Газета.Ru» разбиралась, каковы перспективы заключения американо-турецкой сделки на таком фоне.

Источники агентства Reuters сообщили, что с целью модернизировать свои ВВС Турция хочет купить у США 40 многофункциональных истребителей F-16 общей стоимостью в «миллиарды долларов». Конкретную сумму источник не назвал. С учетом того, что F-16, по данным международного авиационного портала AeroTime Hub, стоит от $30 млн (старые модификации) до $64 млн (модификации Block 70/72), общую стоимость контракта можно оценить в диапазоне от $1,2 до $2,5 млрд.

Кроме того, речь идет о закупке 80 комплектов для модернизации тех военных самолетов, которые уже стоят на боевом дежурстве в республике.

На данном этапе сделка анализируется в Госдепартаменте США и профильном агентстве, которое отвечает в Пентагоне за военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами. Вместе с тем даже их одобрения недостаточно: контракт могут заблокировать в Конгрессе США. Там крайне недовольны договором Турции и России по поставке второй партии ЗРК С-400 «Триумф».

Закупка первой партии российских ПВО в 2019 уже привела к исключению Турции из программы производства американского истребителя пятого поколения F-35, несмотря на протесты Анкары. Тогда Турция купила у России четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы на $2,5 млрд, что сопоставимо с потенциальным авиационным контрактом с Вашингтоном.

При этом в начале октября президент США Джо Байден решил еще на год продлить действие указа о рестрикциях в отношении Анкары, подписанного в 2019 году экс-главой Белого дома Дональдом Трампом из-за турецкой военной операции в Сирии. Но даже несмотря на это американская и турецкая стороны еще могут договориться.

«Во-первых, контракт нужен и выгоден американскому военно-промышленному комплексу. Нет никаких причин, чтобы его терять. Во-вторых, риторика Белого дома в отношении Турции в последнее время заметно смягчилась, – считает председатель президиума «Совета по внешней и оборонной политике» (СВОП), директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов. – Вашингтон даже вернулся к словам «незаменимый стратегический партнер» в отношении этой страны. Турецкий лидер Эрдоган тоже явно сигнализирует, что он, с одной стороны, независимый и делает то, что считает нужным, но, в то же время полагает необходимым сохранять, поддерживать и укреплять союзнические отношения с США»

По его словам, сочетание этих факторов говорит о том, что контракт будет заключен, несмотря на недовольство Соединенных Штатов многими аспектами политики Турции.

Противоположного мнения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона», руководитель «Центр анализа мировой торговли оружием» (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

«Думаю, что главным препятствием для этой сделки будет закупка Турцией ЗРК С-400 «Триумф» у России. Речь идет прежде всего о втором контракте, который находится сейчас на стадии обсуждения. В любом случае шансы Турции на реализацию контракта по F-16 меньше, чем туркам хотелось бы. Ведь США однозначно будут стремится увязать этот контракт с прекращением военно-технического сотрудничества с Россией», – считает эксперт.

По его словам, Эрдоган достаточно «хитрый игрок», чтобы рисковать отношениями с российской стороной. Тем более, когда экономические бонусы и выгода от них очевидны, если вспомнить о российско-турецких мегапроектах «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

«Момент истины» в турецко-американском сотрудничестве наступит именно с решением США по контракту F-16 с Турцией, считает директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

«Именно сейчас станет понятно будущее этого партнерства, поскольку все предыдущие сложности и проблемы, включая санкции Вашингтона против Анкары, полностью не нарушали связи. Это лакмусовая бумажка покажет, готовы ли США и дальше удерживать Турцию в своей орбите или толкнут к сотрудничеству с Россией», – подчеркнул эксперт.

По его словам, «отказ от этого контракта будет равносилен пощечине лично Эрдогану», а также отказу от партнерства с Турцией в целом.

«Мне кажется, что добиваться от Турции стопроцентной лояльности, чтобы она вообще не сотрудничала ни с какими производителями, кроме одобренных США, – не получится. США и сами не придерживаются внутриблоковой дисциплины», – подчеркнул Лукьянов.

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