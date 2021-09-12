Что отрабатывают военные России и Белоруссии на учениях «Запад-2021»

До 16 сентября в России и Белоруссии будут идти совместные маневры «Запад-2021». Военные в рамках учений уже отработали захват побережья, массовую выброску десантников с приборами ночного видения в темное время, бомбовые удары с высоты в 1 км и стрельбу крылатыми ракетами в Баренцевом море.

В девяти регионах России и пяти регионах Белоруссии продолжаются военные учения «Запад-2021». В них участвуют 200 тыс. военнослужащих, 760 наземной боевой техники, более 80 самолетов и вертолетов. Минувшей ночью российские десантники в рамках маневров впервые в истории ВДВ осуществили массовое ночное десантирование, сообщает Минобороны.

Несколько самолетов Ил-76МД выбросили около 600 десантников и девять единиц техники в небе под Псковом на высоте от 600 до 1000 метров. Бойцы были оснащены приборами ночного видения и современными навигационными системами. После приземления по легенде учений они захватили аэродром условного противника, чтобы обеспечить высадку главных сил соединения. После этого десантники совершили 100-километровый марш-бросок на полигон «Струги Красные» — там им предстоит отрабатывать рейдовые и десантно-штурмовые действия по захвату выгодного рубежа, уничтожению вновь выявленных объектов противника, ведению маневренной обороны и удержанию участка государственной границы.

Накануне военные Балтийского и Северного флотов в Калининградской области отработали оборону морского побережья и высадку морской пехоты. На полигоне «Хмелевка» действовали экипажи больших десантных кораблей. Перед высадкой десанта отряд кораблей осуществил огневой удар по побережью, который обороняли пехотинцы Балтфлота. После этого морпехи и техника высадились на берег, подавили сопротивление и продвинулись вглубь территории. С воздуха их поддерживали истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24.

Отдельно Минобороны отмечает масштабное использование во время учений «Запад-2021» дронов. В Белоруссии бригада разведки гвардейской танковой армии применила специальные разведывательные квадрокоптеры. С их помощью военные составили карту местности в районе позиций условного противника. В Ленинградской области беспилотники «Орлан-10» наводили на цели подразделения артиллерии.

Одна из наиболее масштабных операций в рамках маневров прошла в Смоленской области: там экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России и бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа отработали бомбометание по наземным целям, имитирующим бронированную технику, бетонные укрытия, замаскированные укрепленные подземные командные пункты условного противника.

Бомбовые удары наносились с высоты около 1 км, экипажи действовали в составе пар и звеньев. Бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ. Всего было задействовано около двух десятков самолетов.

В Баренцевом море атомная подводная лодка «Орел» отстрелялась крылатой ракетой «Гранит» из подводного положения. В военном ведомстве сообщили об успешном поражении мишени, имитирующей крупный надводный корабль противника. Стрельбы производились на расстоянии более 100 км, они стали завершающим этапом маневров Северного флота в рамках учений.

11 сентября вооруженные силы впервые показали в действии боевые роботизированные комплексы «Платформа-М» — их применяли на учениях под Калининградом. Роботов применяли мотострелковые и десантные подразделения при проходе через условные минные поля и во время отработки действий армии в антитеррористической операции в городских условиях.