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Армия

Боевые роботы «Платформа-М» впервые показали на учениях

В ходе учений «Запад-2021» успешно применены робототехнические платформы

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Лев Федосеев/ТАСС
Ударные роботы «Платформа-М» впервые были опробованы в ходе военных учений «Запад-2021». Вооруженные пулеметами и гранатометами комплексы использовали для учений по борьбе с боевиками в городских условиях и проделывания проходов в минных полях. Масштабные учения проходят в Калининградской области.

Министерство обороны РФ сообщило о первом успешном использовании боевых робототехнических комплексов «Платформа-М». Их применили на военных полигонах Хмелевка и Правдинский под Калининградом.

Оснащенные оружием роботы применялись мотострелками и десантниками при проходе через минные поля, установленные условным противником, и в учебных антитеррористических мероприятиях в условиях городской среды.

Кроме «Платформы-М» на учениях испытывали беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост» — для корректировки артиллерийского огня и танковых маневров.

«За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными», — сообщили в военном ведомстве.

Учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на Балтике, полигонах России и Белоруссии. В них задействовано около 200 тыс. солдат и офицеров, около 80 самолетов и вертолетов, 300 танков, 250 пушек, гаубиц и РСЗО, до 15 кораблей.

Реакция соседей

Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий объединенными силами вооруженных сил Украины, заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», что не видит непосредственной угрозы в совместных войсковых учениях России и Белоруссии «Запад-2021».

«Они проходят на известном количестве полигонов, нам известна численность этих войск, и в настоящее время, прямо сейчас, непосредственной угрозы, в частности в плане создания ударных группировок, а также проведения соответствующих мероприятий по подготовке агрессии в отношении Украины, не видно», — сказал Наев.

В Польше отреагировали на военные учения Минобороны РФ в Белоруссии, введя режим ЧП. В приграничных с республикой территориях усилены контроль документов и дежурства полиции, отменены увеселительные и массовые мероприятия.

Своими опасениями из-за учений поделились также Латвия и Литва. После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетовал на то, что «Запад-2021» проходит без западных наблюдателей. Он призвал Россию «вести себя предсказуемым образом».

Обозреватель издания The National Interest Марк Епископос предположил в своей статье, что Россия и Белоруссия на совместных учениях «Запад-2021» проводят подготовку к войне с НАТО. По его мнению, крупномасштабный конфликт с Западом в традиционном понимании не является основной целью этих маневров.

Автор публикации обратил внимание, что значительная часть учений будет проведена в урбанизированной местности. Журналист со ссылкой на мнение специалистов заявил, что «такой выбор можно объяснить тем, что Россия готовится к партизанской войне» с Североатлантическим альянсом.

Епископос напомнил, что Латвия, Польша и Украина выразили «серьезную озабоченность» насчет своей безопасности из-за маневров. Однако отсутствуют какие-либо признаки того, что РФ использует учения для прикрытия военной интервенции в соседние государства, заключил автор.

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