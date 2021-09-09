«Уничтожителю Крымского моста» ищут новые цели

Украина хочет провести модернизацию берегового противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун»: его новая версия может использоваться для поражения наземных целей, заявил гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, сможет ли Украина провести модернизацию и как ей в этом поможет Турция.

Генеральный директор Государственного киевского конструкторского бюро (ГККБ) «Луч» в интервью изданию «Тексты» рассказал о планах создать модернизированную версию берегового противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун».

«Комплекс может быть доработан. Крылатые ракеты могут на предельно малых высотах использоваться для поражения наземных целей. Для этого у нее есть все конструктивные необходимые опции. Но этого должны захотеть военные», — заявил Коростелев.

Кроме того, отметил Коростелев, бюро готово разработать авиационную версию ракеты комплекса «Нептун». Ракетами можно оснастить фронтовые бомбардировщики Су-24М. «Луч» уже подготовил соответствующую документацию для разработки.

«Авиационная версия «Нептуна» также записана в нашем тактико-техническом задании. Нужна воля заказчика. Мы сейчас ведем разработку еще и корабельного варианта. По плану на это отводится два года», — рассказал Коростелев.

При этом он отметил, что кораблей, на которые можно поставить «Нептун», на Украине пока нет. Олег Коростелев считает, что в будущем комплексы можно будет поставить на корветы, которые Украина заказала в Турции.

7 сентября в Турции официально заложили первый корвет для Военно-морских сил Украины. Торжественная церемония закладки киля корабля прошла на одной из верфей Стамбула, сообщала пресс-служба украинских ВМС. На закладку корабля прибыла делегация минобороны Украины во главе с командующим флотом контр-адмиралом Алексеем Ниежпапой.

«Военно-промышленная коллаборация Турции и Украины будет нарастать. Вспомним новый турецкий беспилотник Bayraktar Akinci, где поставили запорожские двигатели АИ-450Т. Примером для модернизации «Нептуна» может послужить турецкая Kara Atmaca, которая создавалась на базе противокорабельной ракеты Atmaca», — рассказал «Газете.Ru» военный политолог, доцент ГАНХиГС Валерий Волков.

В украинских медиа «Нептун» часто называют «уничтожителем Крымского моста». Связано это с интервью, которое в июле 2019 года дал сетевому изданию LB.ua бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. «Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут крылатыми ракетами «Нептун», созданными на Украине», — утверждал Турчинов.

И в 2019 году, и сейчас комплекс РК-360МЦ «Нептун» предназначался только для уничтожения кораблей, а не других целей. Дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета «Нептуна» предназначена для уничтожения судов водоизмещением до 5 тысяч тонн.

Ракета впервые была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. В свою очередь, Х-35 — это, по сути, аналог американской противокорабельной ракеты «Гарпун», а ее создание велось в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

«Это изделие создавалось на основе очень старых технологических достижений 1970-х годов и перезапуск этого типа для Украины — задача относительно несложная. По своим характеристикам она уступает современным российским ракетам аналогичного класса.

Для первоклассных ВМС мира ракеты подобного класса уже малоинтересны. Его хотят использовать на суше. Почему? Потому что использовать больше нечего. Есть комплекс «Сапсан», но только на бумаге», — рассказал Валерий Волков.

Однако и при решении задачи модернизации «Нептуна» у современной Украины могут возникнуть сложности, считает директор бюро «Луч» Олег Коростелев.

«Зенитный ракетный комплекс — это оборонительное оружие. Так вот, это оборонительное оружие за 30 лет независимости ни разу никому не заказывали, — возмущался Коростелев в интервью «Тексту». — 30 лет прошло, у нас есть системы, которые остались от Советского Союза, и мы проводим продления ресурса — и ракет и комплексов. Но продолжать их вечно мы не можем».