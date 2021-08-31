Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сервис кикшеринга Whoosh нашел вандалов, испортивших солидолом 503 электросамоката 15:29
Лавров выступил за освобождение Афганистана от террористов 15:29
Офтальмолог из Тюмени обманул пенсионеров на миллион рублей 15:27
Экс-президент «Локомотива» — о матче с Хорватией: надеюсь... 15:17
Красноярский бизнесмен Быков признан виновным в организации двух убийств 15:13
Актрису Пересильд и режиссера Шипенко допустили к полету на МКС 15:09
В Красноярске двое детей погибли после того, как поужинали роллами 15:09
Директор музея Алар Карис стал президентом Эстонии 14:59
В России не выявлено случаев нового южноафриканского штамма коронавируса 14:57
Талибы* оставляют на дверях своих противников «ночные письма» 14:55
Армия

В сентябре военные, пожарные и полицейские получат по 15 тысяч рублей

Путин подписал указ о выплатах военным, предложенных на съезде «Единой России»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Мельников/РИА «Новости»
Военным и полицейским, а также пожарным и другим сотрудникам правоохранительных органов выплатят по 15 тысяч рублей. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Меры поддержки этих категорий граждан глава государства внес ранее в «народную программу» единороссов.

Указы о единовременной выплате 15 тысяч рублей военнослужащим и правоохранителям подписал президент РФ Владимир Путин. Выплата будет произведена из бюджетных средств в сентябре.

Деньги получат контрактники, курсанты, а также полицейские и росгвардейцы — вне зависимости от звания. Кроме того, выплата полагается сотрудникам прокуратуры, Следственного комитета, органов внутренних дел, ФСИН, судебным приставам, таможенникам и пожарным. По 15 тысяч рублей также выплатят начальникам федеральной фельдъегерской связи.

Выплаты затронут лиц, находящихся на службе по состоянию на 31 августа 2021 года. Эти суммы будут защищены от списания в счет штрафов.

«Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании приказов командиров [начальников, руководителей] воинских частей [организаций] федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, а также на основании исполнительных документов и решений судов не производятся», — передает ТАСС содержание указов.

Единовременная выплата также может быть произведена после сентября. Если военный или сотрудник органов не получил выплату в связи с гибелью, то «она осуществляется в порядке, установленном законодательством».

Президент РФ Владимир Путин заявил о 15-тысячных выплатах военным 24 августа на съезде «Единой России».

«Сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация — это вроде как семья, недаром мы сохранили в армии обращение «товарищ». Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах. Извините, все в данном случае должны быть равны, как в бане», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин поручил делегатам съезда ЕР после выборов заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022/23 годах.

Еще один приоритет — защита получателей соцвыплат от кредиторов. Путин заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам.

«Это недопустимо, — убежден глава государства. — Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно что называется, «задним числом». То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что выплата 15 тысяч рублей – важный элемент поддержки военнослужащих. «Это важный не просто сигнал, а важный элемент что ли социальной поддержки военнослужащих, наравне со многими другими инструментами», — оценил глава военного ведомства РФ предложение президента.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Нет ни сына, ни могилы»
Монолог матери, чей сын пропал без вести на Первой чеченской войне
Быстрые, но недалекие. Чего недостает российским супер-ракетам
Российскому гиперзвуковому оружию катастрофически не хватает носителей и дальности
Окончание 20-летней миссии. Войска США покинули Афганистан
Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана
Директор музея Алар Карис стал президентом Эстонии
Зеленский анонсировал «большой диспут» по «Северному потоку — 2» на встрече с Байденом
Актрису Пересильд и режиссера Шипенко допустили к полету на МКС
Польша собирается вводить режим ЧС на границе с Белоруссией
Новости и материалы
Посольство США в Белоруссии сократило штат по требованию Минска
Сервис кикшеринга Whoosh нашел вандалов, испортивших солидолом 503 электросамоката
Лавров выступил за освобождение Афганистана от террористов
Офтальмолог из Тюмени обманул пенсионеров на миллион рублей
Экс-президент «Локомотива» — о матче с Хорватией: надеюсь, удастся зацепить ничью
Красноярский бизнесмен Быков признан виновным в организации двух убийств
В Красноярске двое детей погибли после того, как поужинали роллами
В России не выявлено случаев нового южноафриканского штамма коронавируса
Талибы* оставляют на дверях своих противников «ночные письма»
Меган Маркл и принц Гарри гордятся тем, что покинули королевскую семью
Число поврежденных электросамокатов в Москве выросло до 800
«Спартак» провел переговоры с Черчесовым
В Москве 12-летняя девочка попала в больницу и узнала о беременности
В аэропорту Кабула убили блогершу
Во МХАТе рассказали, когда спектакль с Бузовой вернется на сцену
Житель Лондона нашел свою дочь спустя 58 лет поисков
Стало известно, в каких городах России люди больше всего довольны жизнью
Инженеры обучили роботов драться как креветки-богомолы
Все новости
Пожирая детей: как часто планеты падают на звезды
Ученые: треть солнцеподобных звезд поглощают свои планеты
iPhone, Galaxy, Xiaomi: какие гаджеты представят этой осенью
Семь самых ожидаемых презентаций смартфонов, которые пройдут в сентябре
В Индии обнаружена неизвестная болезнь. Она убила почти 70 человек
В Роспотребнадзоре следят за случаями неизвестного заболевания в Индии
Донбасс не важен: эмиссар НАТО обозначил перспективы Украины в альянсе
Представитель НАТО: конфликт в Донбассе не мешает вступлению Украины в альянс
«Это его убьет»: почему американца лечат от COVID-19 средством для скота
В США суд разрешил лечить больного COVID-19 средством для животных
Артем войдет во Владивосток: как будут застраивать Дальний Восток
На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник
В годовщину «Катрины»: на юг США обрушился мощный ураган
«Отрабатывали версию диверсии»: как погиб пароход «Адмирал Нахимов»
35 лет назад произошло крушение «Адмирала Нахимова»
Завезли из-за границы: в Китае выдвинули новую версию происхождения COVID-19
Китайские эксперты призвали ВОЗ проверить еще одну версию происхождения коронавируса
«Хорошо, что успел предупредить маму»: звезды комментируют видео о своей смерти
Кто и зачем хоронит артистов в интернете, создавая фейковые новости
Не ссорьтесь с соседями: как в России подают в суд за склоки
До 10 тыс. рублей моральной компенсации можно получить за банальное оскорбление
«Слишком сложная игра»: в Эстонии не смогли выбрать президента
Эксперты оценили шансы действующего президента Эстонии остаться у власти
Правительство отрегулирует: что будет с ценами на сахар
Эксперты оценили меры по стабилизации цен на сахар
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях