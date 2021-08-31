В сентябре военные, пожарные и полицейские получат по 15 тысяч рублей

Военным и полицейским, а также пожарным и другим сотрудникам правоохранительных органов выплатят по 15 тысяч рублей. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Меры поддержки этих категорий граждан глава государства внес ранее в «народную программу» единороссов.

Указы о единовременной выплате 15 тысяч рублей военнослужащим и правоохранителям подписал президент РФ Владимир Путин. Выплата будет произведена из бюджетных средств в сентябре.

Деньги получат контрактники, курсанты, а также полицейские и росгвардейцы — вне зависимости от звания. Кроме того, выплата полагается сотрудникам прокуратуры, Следственного комитета, органов внутренних дел, ФСИН, судебным приставам, таможенникам и пожарным. По 15 тысяч рублей также выплатят начальникам федеральной фельдъегерской связи.

Выплаты затронут лиц, находящихся на службе по состоянию на 31 августа 2021 года. Эти суммы будут защищены от списания в счет штрафов.

«Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании приказов командиров [начальников, руководителей] воинских частей [организаций] федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, а также на основании исполнительных документов и решений судов не производятся», — передает ТАСС содержание указов.

Единовременная выплата также может быть произведена после сентября. Если военный или сотрудник органов не получил выплату в связи с гибелью, то «она осуществляется в порядке, установленном законодательством».

Президент РФ Владимир Путин заявил о 15-тысячных выплатах военным 24 августа на съезде «Единой России».

«Сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация — это вроде как семья, недаром мы сохранили в армии обращение «товарищ». Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах. Извините, все в данном случае должны быть равны, как в бане», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин поручил делегатам съезда ЕР после выборов заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022/23 годах.

Еще один приоритет — защита получателей соцвыплат от кредиторов. Путин заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам.

«Это недопустимо, — убежден глава государства. — Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно что называется, «задним числом». То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что выплата 15 тысяч рублей – важный элемент поддержки военнослужащих. «Это важный не просто сигнал, а важный элемент что ли социальной поддержки военнослужащих, наравне со многими другими инструментами», — оценил глава военного ведомства РФ предложение президента.