«Сгорел за месяц». В Екатеринбурге умер Герой России

В Екатеринбурге скончался Герой России Роман Шадрин. Ему было 54 года. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Минувшей весной Шадрин рассказывал о планах выпустить свою книгу с воспоминаниями о Чеченской войне к 11 декабря, годовщине ввода войск в республику. За лето он планировал собрать необходимую сумму на ее издание. О службе генерал-майора и последних годах его жизни — в материале «Газеты.Ru».

В Екатеринбурге в понедельник утром, 30 августа, умер Герой России Роман Шадрин. Ветеран чеченской войны скончался в реанимации, куда его доставили несколько дней назад. Ему было 54 года.

«У Романа Александровича была онкология. Сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало. Но точных обстоятельств я не знаю», — рассказал порталу E1.RU его близкий друг Серик Султангабиев.

Позднее информацию о смерти генерал-майора запаса подтвердил ТАСС вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, помощником которого в последние годы был Шадрин. Причину смерти чиновник не назвал.

Шадрин умер через месяц после обострения симптомов рака. Болезнь развивалась очень быстро, сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник в близком окружении ветерана.

«Роман Александрович жил полноценной жизнью. Был очень жизнерадостным человеком. Никто из близких не подозревал, да и сам Роман Александрович, что болезнь вовсю прогрессирует. Он сгорел практически за месяц. Еще на прошлой неделе мы ходили к нему, навещали его. Он хотел жить. Как и полагается герою, он боролся до конца», — рассказал собеседник агентства.

У Романа Шадрина остались дочь и четверо сыновей, младшему из которых нет и года. Екатеринбургская городская дума, депутатом которой он был в 2013–2018 годах, выразила соболезнования в связи с его смертью.

Спецзадание в Чечне

Звание Героя России было присвоено Шадрину за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания во время первой чеченской войны. Он командовал 68-м отдельным разведывательным батальоном. Под его руководством в январе 1995 года подразделение захватило и удерживало более суток в неравном бою против нескольких сотен боевиков ключевой объект — здание главпочтамта.

«Самое страшное — это первым через улицу перебегать, где Басаев был, когда мы главпочтамт брали. Я вспомнил все. Я бежал и думал: интересно, если пуля попадет, то это как? Слава богу, не попала, но страшно было, — вспоминал Шадрин. — Мы бежали вдвоем — я и солдат Леша Шумихин. Мы с ним перебежали, захотели перекурить, но минут пять не могли сигарету зажечь, два коробка спичек изломали — руки так тряслись. Страшно было, когда у главпочтамта в меня стрелял снайпер и перед лицом пуля прошла, попала в стекло — и осколками мне бровь посекло.

Я весь в крови и думаю: ну все, убили».

Во главе штурмовой группы, находясь в окружении, в районе гостиницы «Кавказ» за двое суток Роман Шадрин отбил несколько атак противника и обеспечил взятие федеральными войсками здания бывшего обкома. С группой из 27 разведчиков он выбил «дудаевцев» из здания краеведческого музея и удерживал его, отразив 11 атак боевиков.

Биография героя

Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковской Ростовской области. Он проходил службу в вооруженных силах СССР и России с 1988 года, участвовал в Первой и Второй чеченской войнах, грузино-южноосетинском конфликте. В 2002 году Шадрин снова вернулся на службу в Чечню, а в 2004-м был переведен во внутренние войска МВД. С 2005 по 2012 годы был заместителем командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России, после чего был уволен в запас.

В 2013 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга, с 2015 по 2019 годы работал директором городского парка культуры и отдыха. Позже стал помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания. Также занимал должность руководителя проектов и общественных представительств организации «Герои Урала».

Высказывания генерал-майора

«Мне палец в рот не клади. Я могу довольно резко ответить. Меня можно критиковать, но нельзя оскорблять», — так говорил о себе Роман Шадрин.

«Папа очень хотел, чтобы я был военным, — воспитывал так. Он хотел, чтобы я был пограничником, но я сильно упирался, классу к седьмому он меня переубедил, — рассказывал Роман Шадрин. — До седьмого класса

я хотел быть художником — я очень хорошо рисовал,

а потом хотел быть строителем, как папа. Но отец меня переубедил, и после десятого класса я поступил в Казанское танковое училище».

«Своих детей я воспитываю так же, как меня воспитывал отец. Детей главное увлечь хорошими делами, чтобы им было интересно, и они получали удовольствие от результата своего труда.

Один из четверых сыновей стопроцентно будет танкистом», — говорил Роман Александрович.

Минувшей весной Шадрин сообщил о планах выпустить свою книгу с воспоминаниями о Чеченской войне – к 11 декабря, годовщине ввода войск в республику. «Получается, тысяча экземпляров — 350 тысяч рублей. Честно говоря, для меня это очень серьезные деньги. Друзья посоветовали открыть счет, говорят, всем миром скинемся. Так, наверное, и сделаю. Думаю, с миру по нитке за лето соберем и к 11 декабря сделаем презентацию», — рассказывал Герой России.