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Армия

«Дед умер в тот день, когда немцы вошли в Луганск»

Сергей Шойгу — о братском народе Украины, новом вооружении и своем деде-драгуне

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о развитии Вооруженных сил страны. Кроме того, он коснулся вопроса взаимоотношения Москвы с другими государствами. В ходе интервью он также рассказал о «взаимопонимании» с президентом Владимиром Путиным, волнении перед выборами и судьбе своего деда, служившего драгуном в Российской империи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о развитии Вооруженных сил России. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он также прокомментировал ситуацию на Украине.

«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ – это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», — сказал Шойгу.

По его мнению, украинский кризис был создан искусственно, однако Москва надеется, что ситуация в соседней стране изменится.

«Мы верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется, и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно», — заключил министр.

Работы над ракетами

Сергей Шойгу также рассказал о ведущейся его ведомством работе. Российские военные и ученые работают над совершенствованием характеристик гиперзвуковых ракет.

«У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия», — отметил министр обороны.

Он также заявил, что нужно создать единую установку гиперзвуковых ракет для всей российской военной техники.

Укрепили «Панцирь»

Теперь зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» может уничтожать беспилотники врага на дистанции на 30% большей, нежели ранее. Шойгу также отметил, что Россия имеет для борьбы с беспилотными летательными аппаратами системы радиоэлектронной борьбы.

«Когда летел-летел, и вдруг как парализованный голубь то ли на провода сел где-то, то ли еще чего-то», — добавил министр.

Про деда

Глава Минобороны также рассказал о судьбе своего деда – он скончался в 1942 году от сердечного приступа в Луганске, когда в город вошли немецкие войска.

«Моя мама вообще с Орловской области, но после того как раскулачили, деваться было некуда, уехали в Луганскую область. Там бабушка, дедушка», — поведал Шойгу о своих предках.

По его словам, его дед в Российской империи служил ефрейтором в драгунском полку.

«Он и умер в день, когда немцы вошли в Луганск, потому что он с палкой пошел гонять мародеров. Там сахарный завод был. Он говорит: «Это же не ваше, что вы делаете?». Сахар там растаскивали. Эти ушли, наши ушли, а немцы еще не пришли, и вот там инфаркт хватил», — сказал министр.

Сирийский успех

Рассказал Шойгу также о причинах и предпосылках военно-политического успеха Москвы в Сирии.

По его словам, Россия, в отличие от США, внимательно относится к специфике других стран и не стремится навязывать партнерам свои порядки.

«Во-первых, хочу сказать, что мы никому не навязываем свой образ жизни. Во-вторых, мы пришли туда с совершенно конкретными целями борьбы с террористами, а не с государственной властью в этих странах. В-третьих, мы не претендуем на то, на что пытаются претендовать, это навязывание «демократических устоев», так это сейчас называется, в этих странах», — приводит его слова телеканал «Россия 1».

Он напомнил, что Россия приходит поддерживать зарубежных партнеров, а не создавать «новый режим, новую власть, новое состояние, политическое состояние в вашей стране, сделать там из социализма капитализм или наоборот».

Опасные противники

Противостояли российским солдатам в Сирии отнюдь не простые боевики, сообщил Шойгу.

«Когда мы только начали работать в Сирии, мы довольно быстро поняли, что это все-таки техника, пришедшая из Ирака, что на той стороне те, кто не смирился с приходом в Ирак войск и другого государства, такие очень профессиональные и очень обученные действия войск», — подчеркнул он.

По его словам, офицеры и рядовой состав террористов «по большей части готовились в Советском Союзе, в наших учебных заведениях». Он добавил, что фактически сирийские боевики представляют собой хорошо структурированное и обеспеченное войско. Среди всего прочего, террористы даже могут позволить себе эвакуацию раненых и располагают хорошей военной техникой.

О Путине

Глава Минобороны в эфире у Соловьева также рассказал, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть взаимопонимание.

«Действительно, взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы, я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с верховным главнокомандующим», — заявил Шойгу. По его словам, он знаком с главой государства уже очень много лет.

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