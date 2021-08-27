«Услышали сильный хлопок — и пошел черный дым». Су-24 потерпел крушение

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 100 километрах к западу от Перми. Оба пилота успели эвакуироваться. У них диагностированы переломы рук.

В пятницу, 27 августа, пресс-служба Минобороны сообщила, что недалеко от Перми потерпел крушение тактический бомбардировщик, следовавший на плановый ремонт без боекомплекта. Пилоты самолета успели эвакуироваться.

«Совершившие катапультирование с аварийного Су-24 под Пермью члены экипажа обнаружены и в настоящее время находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что самолет упал в лесу и не нанес никаких повреждений гражданскому населению.

Источник ТАСС в авиакругах сообщил, что обоих пилотов перевезут в Пермь. У одного из них сломаны две руки, у другого — одна.

«После приземления летчики самостоятельно дошли до деревни Заполье и по телефону связались с командованием», — добавил он.

Telegram-канал 112 сообщил, что Су-24 рухнул недалеко от деревни Кривчана. По предварительным данным, самолет дозаправился в Перми и через несколько минут после взлета потерпел крушение. Пилоты успели сообщить об отказе техники.

Жители деревни Кривчана, недалеко от которой упал самолет, рассказали 59.ru подробности происшествия.

«Мы живем в Кривчане, а это произошло вблизи деревни Заполье, километрах в 6–7 от нас. Сначала дети увидели, что летит самолет с огнем, потом увидели, как летят два парашютиста с красными парашютами. Потом услышали сильный хлопок — и пошел черный дым. Осколков очень много, а парашютисты где-то на поле, кажется, были», — отметили очевидцы.

В свою очередь, Life Shot пишет, что Су-24 вылетел из Улан-Удэ во Ржев, а сам самолет принадлежит Восточному военному округу.

Агентство »Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что одной из причин падения мог стать отказ техники.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») — фронтовой бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Принят на вооружение в 1975 году. В настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России находится глубоко модернизированная версия фронтового бомбардировщика — Су-24М2. Экипаж состоит из двух человек.

Авиаэксперт и бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с «НСН» подчеркнул, что это непростой в пилотировании самолет.

«При его создании погибло несколько летчиков-испытателей. Потом его довели, это хороший фронтовой бомбардировщик, он доведен. Он рождался тяжело, потому что, когда он появлялся, в него было заложено очень много новшеств на то время. Это сложная машина, она была на порядок сложнее всех предыдущих машин КБ. Он эксплуатируется в войсках, хотя, как говорят летчики, эта машина ошибок не прощает и требует собранности. С ними давно проблем не было, были проблемы с другими типами самолетов. Поэтому, если там отказ техники, то уже по старости или от плохого обслуживания. А если ошибка летчика, можно строить разные гипотезы — то ли просто ошибся, то ли выучки мало, то ли большой перерыв в полетах, а, может, метеоусловия», — отметил Лукашевич.

Катастрофа с Су-24 стала уже шестой в 2021 году для авиации Минобороны. В августе ведомство сообщало, что в Астраханской области при выполнении планового полета на полигоне Ашулук разбился истребитель МиГ-29, в результате чего погиб пилот. В этом же месяце в Турции при тушении пожаров потерпел крушение самолет Бе-200. В катастрофе погибли пять россиян, которых президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества.

В конце июля в Хабаровском крае при выполнении тренировочного полета потерпел катастрофу истребитель Су-35С, пилот выжил. В середине марта в Калужской области произошло нештатное срабатывание катапультирования у бомбардировщика Ту-22МЗ. Три члены экипажа погибли, один выжил.