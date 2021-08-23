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Армия

МВД избавится от пистолетов Макарова

Компактный пистолет Лебедева заменит в МВД пистолет Макарова

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Михаил Почуев/ТАСС
Российские силовые структуры готовятся заменить пистолет «Макарова» — на перевооружение будет взята компактная версия пистолета Лебедева (ПЛК), разработанная группой компаний «Калашников». Сейчас завершается опытная эксплуатация ПЛК в МДВ, стороны готовятся к заключению контракта. Вместе с этим разработчики ожидают, что до конца года в гражданский оборот поступит и травматическая версия ПЛК, которая, как заявляют конструкторы, практически ничем не отличается от боевого варианта.

Замена ПМ

Спустя 70 лет после того, как пистолет Макарова был принят на вооружение советской армией и правоохранительными органами, ему нашли замену. МВД России совместно с группой компаний «Калашников» готовятся к заключению контракта на поставку в ведомство современного преемника устаревшего ПМ — им станет пистолет Лебедева компактный (ПЛК), сейчас МВД завершает его опытную эксплуатацию, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Калашникова».

Всего в российских силовых структурах насчитывается около 100 тыс. «Макаровых», предполагается, что темпы перевооружения на ПЛК будут определяться заказчиком.

Одновременно ПЛК могут оснастить не только подведомственных МВД сотрудников. По информации агентства, интерес к пистолету конструктора Дмитрия Лебедева также проявляет Минобороны.

На вооружение в Росгвардию же, как сообщалось ранее, поступят новейший модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его модификация МПЛ1, созданные в рамках проекта «Рысь» и успешно завершившие государственные испытания.

«На сегодняшний день пистолет Лебедева МПЛ существует в двух модификациях — базовой и для специальных подразделений с расширенной комплектацией», — уточнили в компании.

Пистолет Лебедева представляет собой новейший боевой образец компактного стрелкового оружия разработки «Калашникова» и впервые был презентован публично на международной оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ, причем боевую версию начали разрабатывать еще в 2014-м, представили опытный образец в 2015-м, но после этого приняли решение доработать пистолет до компактных размеров — впоследствии его и приняли на вооружение в МВД. Вес облегченной модификации ПЛ составляет 710 г без патронов, магазин рассчитан на 14 патронов калибра 9×19 мм Парабеллум. Базовая версия, для сравнения, весит на 200 г больше и на 40 мм длиннее.

Как ранее рассказывал главный конструктор концерна Сергей Уржумцев ТАСС, оригинальная модель ПЛ и все ее модификации способны принимать любые боеприпасы — как класса 9х19 Luger, так и бронебойные патроны класса 7Н21. Разработчики продолжают совершенствовать пистолет и не исключают возможности установления крепления малогабаритного коллиматорного прицела.

По характеристикам ПЛК/МПЛ/МПЛ-1 находятся в одной линейке со своими аналогами, в том числе зарубежными. Однако производитель отмечает, что, по сравнению с похожими разработками, пистолет Лебедева отличается усовершенствованной эргономикой, что влияет на лучшую управляемость и большую боевую и практическую скорострельность.

Пока существует три модификации ПЛ — МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК. В «Калашникове», несмотря на это, прогнозируют появление в линейке в том числе сверхкомпактной модификации, но в оборот если ее и выпустят, то не в ближайшее время.

Гражданская версия

До конца 2021-го на рынок также выйдет новый травматический пистолет Лебедева ПЛК-Т, разработанный на базе компактной боевой версии ПЛК, он был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» и уже сертифицирован.

Это так называемая гражданская версия ПЛК, предназначенная для ношения с собой в целях самообороны, тренировок и спортивно-развлекательной стрельбы.

Создатели пистолета ожидают, что он станет таким же массовым, как травматический ПМ. Как заявил глава Конструкторского центра гражданского оружия Валентин Власенко, ПЛК-Т максимально похож на боевую версию, то есть сохранил ту же компактность, легкость, эргономику и возможность установки дополнительного крепления.

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