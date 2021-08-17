Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань

Китай в течение ближайших шести лет совершит агрессию против Тайваня. Об этом Конгрессу США заявил бывший глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Фил Дэвидсон. Насколько эти планы реалистичны – разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Гипотетическое вторжение Китая на Тайвань – одна из излюбленных тем для обсуждения в американских медиа. Об этом говорит не только адмирал Фил Дэвидсон, но и ведущие аналитики Пентагона. КНР, по версии военного ведомства США, давно вынашивает планы завоевания Тайваня. Варианты действий весьма разнообразны: от воздушной и морской блокады острова до полномасштабного вторжения.

Тайвань вместо Нормандии

Для начала следует разобраться, что может собой представлять военное вторжение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань.

НОАК необходимо будет провести полноценную воздушно-морскую десантную операцию (ВМДО), то есть высаживать оперативно-стратегические и оперативные воздушные и морские десанты на территорию, занимаемую противником. Одним из главных условий осуществления ВМДО является завоевание господства в воздухе и на море в районе проведения операции. Необходимо обеспечить переход морского десанта морем и его прикрытие. Следующая задача – перелет воздушного десанта.

Для успешного проведения воздушно-морской десантной операции необходимо обеспечить полуторное общее превосходство в силах и средствах над противником в полосе высадки и, как минимум, трехкратное превосходство на главном направлении и пятикратное непосредственно на участках высадки.

Для захвата такого острова, как Тайвань, в состав воздушного десанта необходимо включить несколько воздушно-десантных дивизий и бригад, а в состав морского десанта – не менее 5-7 общевойсковых дивизий, а также соединения и части морской пехоты.

И это только для захвата одного-двух плацдарма в полосе высадки. Затем морем предстоит перебросить несколько сот тысяч бойцов и командиров с вооружением и техникой, а после организовать непрерывное снабжение этой группировки соответствующими материально-техническими средствами. В общем, проведение ВМДО – задача гигантского масштаба.

Главный вопрос при планировании и осуществлении воздушно-морской десантной операции: насколько обеспечены соответствующие планы необходимым вооружением и военной техникой?

Иными словами, хватит ли в настоящее время у Китая универсальных, больших и средних десантных кораблей, танко-десантных платформ и самолетов для высадки и десантирования такого количества войск?

Кроме того, необходимо понимать, смогут ли ВМС и ВВС Китая завоевать полное господство в воздухе и на море в районе проведения операции, так как без этого любая ВМДО обречена на провал. Следует учесть, что расстояние от материкового Китая до острова Тайвань 150 км. Во время проведения операции «Оверлорд» в июне 1944 года десантным отрядам от английского Саутгемптона до побережья Нормандии предстояло пройти примерно столько же.

Догнать и перегнать Америку

«Китайская Народная Республика в настоящее время имеет самый большой военно-морской флот в мире общей численностью около 350 кораблей и подводных лодок, в том числе более 130 надводных кораблей основных классов», — говорится в отчете министерства обороны США Конгрессу о вооруженных силах Китая за 2020 год. Для сравнения, боевой состав ВМС США на начало этого года составлял примерно 293 корабля.

В докладе Пентагона говорится, что ВМС НОАК «становится все более современной и гибкой силой». Китайцы сосредоточились на «замене платформ предыдущих поколений с ограниченными возможностями в пользу более крупных и современных многоцелевых боевых единиц».

Силы и средства ВМС Китайской Народной Республики Морской компонент китайских Сил ядерного сдерживания (СЯС) долгое время состоял из одной весьма примитивной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проекта 092 «Ся». В настоящее время построены еще две гораздо более современные ПЛАРБ проекта 094 «Цзинь» и 4 проекта 094А. На смену устаревшим ПЛА проекта 091 «Хань» (было построено пять, но две уже списаны) построены 8 или 9 ПЛА пр. 093 «Шан». Ведется строительство ПЛА пр. 095, сопоставимых по своим ТТХ с наиболее современными... Читать дальше

«Темпы работы нынешнего китайского кораблестроительного конвейера не имеют аналогов в мирное время. Быстрее работал лишь американский конвейер в годы Второй мировой, но тогда, во-первых, была война, во-вторых, корабли все-таки были сильно проще нынешних. Темп ввода новых единиц ВМС НОАК настолько высок, что в каждый отдельный момент трудно установить, сколько сейчас у Китая кораблей в строю. Всего за четверть века китайский флот превратился из прибрежного убожества с качественным уровнем, в лучшем случае, 1960-х годов в мощнейший современный океанский флот, уступающий лишь американскому, да и то только пока», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

«При этом следует подчеркнуть, что

Китай уже технологически обошел Россию и практически все европейские страны в развитии крупных надводных кораблей и вышел на уровень трех наиболее передовых стран в этой сфере – США, Японии и Республики Корея», — продолжает Храмчихин.

Сила для демонстрации

Наибольшее внимание Соединенных Штатов привлекает растущий парк авианосцев Китая. У ВМС НОАК в настоящее время есть один ветхий авианосец из бывшего Советского Союза, а также новый авианосец, построенный уже в Китае. Третий авианосец находится в стадии строительства, и планируется построить еще четыре или более кораблей подобного типа.

Китайский авианосный флот, оснащенный передовыми системами, такими как электромагнитные катапульты, может обеспечить авиационное прикрытие морских десантных сил при вторжении на Тайвань или даже противостоять ВМС США в сражении авианосцев с авианосцами, которое гипотетически может произойти впервые со времен Второй мировой войны.

Внушительными темпами растет также боевой и численный состав и военно-воздушных сил НОАК.

К принятию на вооружение в Китае готовятся новый малозаметный стратегический бомбардировщик, а также перспективные авиационные комплексы пятого поколения Шэньян J-31 и Чэнду J-20.

Все это свидетельствует, что в самой ближайшей перспективе ВМС и ВВС Китая смогут завоевать столь необходимое для проведения полноценной воздушно-морской десантной операции полное господство в воздухе и на море в районе проведения потенциальной ВМДО. Это вопрос самого ближайшего будущего.

Однако – по всей видимости – вооруженные силы Китая не готовятся к такой высадке в реальности. Проблема острова Тайвань, скорее всего, для материкового Китая в исторически обозримый срок разрешится без всяких ВМДО – по образу и подобию Гонконга и Макао. Китайские армия и флот готовятся к совершенно другому: демонстрации принципиальной возможности проводить воздушно-морские десантные операции подобного рода и размаха. Эта возможность – действительный показатель военного потенциала государства.