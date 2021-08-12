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Армия

Где делают пропаганду страны НАТО

Как работают зарубежные военные центры, ведущие информационную работу против Москвы

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Global Look Press
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с коллективом предприятия «Красмаш» заявил, что в Риге, Варшаве и Таллине созданы «центры пропаганды для ведения подрывной информационной работы в России». По мнению главы Минобороны, там создается информационное оружие. «Газета.Ru» изучила открытые источники и нашла центры, которые мог иметь в виду Шойгу.

Подобные информационные структуры действительно были созданы в последние годы – причем штаб-квартиры их расположены в непосредственной близости от российских границ. Официальной информации об их деятельности немного, и большей частью она сугубо протокольная. Однако, среди прочего, удалось выяснить, что центры занимаются изучением приемов «воздействия на волю», технологий «подмена лиц», проводят курсы «киберразведки», организуют тренинги для политиков и активистов и даже пытаются наладить отношения с «индустрией развлечений».

Передовые коммуникаторы из Латвии

Одним из главных подразделений НАТО, ведущих информационную работу в отношении России, является Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций (StratCom), расположенный в Риге.

В официальном пресс-коммюнике альянса говорится, что создание центра в 2015 году стало «ответом НАТО на активизацию России в информационном пространстве». Любопытно, что в состав центра входят подразделения, название которых свидетельствует о характере деятельности, далекой от заявленной научно-методической – например, некий «отдел оперативной поддержки».

Интересно также, что директор StratCom Янис Сартс в одном из интервью заявлял, что центр «не проводит психологических операций». Однако на его сайте можно найти определение «стратегических коммуникаций», одной из составляющих которых являются «информационные операции».

В свою очередь, одной из целью таких «информационных операций» заявлена «деятельность по созданию желаемого воздействия на волю, понимание и возможности противников и других сторон».

Ежегодно организация выпускает около десяти объемных материалов жесткой антироссийской направленности, а за все время существования центра было выпущено около 50 таких документов. Особое место среди них занимает материалы по истории России и стран постсоветского пространства. Центр также отрабатывает тематику «агрессивной политики России в Европе и в отношении стран СНГ», а также внутриполитические проблемы РФ.

Партнерами StratCom являются Королевский колледж Лондона и Стэнфордский университет (США). Материалы центра в переводе на русский язык публикуются на сайте телерадиокомпании «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

В начале 2017 года Янис Сартс заявил, что бюджет организации складывается из двух частей: одна часть ложится на плечи Латвии – содержание зданий и административные расходы, а другую (оперативные расходы) составляют взносы стран НАТО, которые являются членами проекта. Параметром оценки эффективности деятельности центра (или, как минимум, его востребованности) является рост финансовых потоков более чем на 40% в течение трех лет в период с 2017 по 2020 год. Если в 2017 году бюджет организации составлял 3,5 млн евро, то в 2020 году – уже 5 млн евро. Впрочем, это только открытая часть бюджета.

Польские психологи ищут друзей

Другим важным органом стратегической пропаганды НАТО является Центральная группа психологических действий (ЦГПД, Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych) вооруженных сил Польши, входящая в состав Сил специальных операций и подчиненная напрямую командованию сухопутных войск. В задачи ЦГПД входит «информационное и психологическое воздействие на войска и население противника для достижения политических, военных и пропагандистских целей».

ЦГПД, в частности, курирует проект «Фонд исследования современной среды безопасности», одной из задач которого является «повышение осведомленности общественности об угрозах безопасности Польши, возникающих в результате деятельности России в Центральной и Восточной Европе». На сайте проекта регулярно публикуются материалы открытой антироссийской направленности. Директор проекта – Михаил Марек, автор многочисленных публикаций и статей, посвященных российской «дезинформации» в отношении Украины.

В июле этого года в Варшаве при участии этого фонда прошло совещание представителей русскоязычных СМИ постсоветского пространства. Организатором встречи был заявлен проект «Медиасеть 2021+»/«Обмен» (xchange.media), запущенного под патронажем нидерландской НКО Free Press Unlimited.

По мнению белорусского политолога Игоря Панарина, который ссылается на некие «собственные источники», якобы именно под контролем ЦГПД действуют популярные интернет-ресурсы NEXTA и NEXTA Live, которые сыграли ключевую роль в протестах в Белоруссии в прошлом году.

С Панариным согласен военный эксперт, бывший полковник КГБ Белоруссии Иван Диляткович. В беседе с «Газетой.Ru» он не привел конкретных доказательств, но задался вопросом: «В Польше функционирует редакция популярного ресурса, который, по сути, организует протесты в Белоруссии. И вы думаете, работа этого ресурса не заинтересует профильные польские службы, и в частности ЦГПД?»

Партнеры из индустрии развлечений

Расположенный в Таллине Центр передового опыта НАТО в области киберзащиты (CCDCOE) выполняет задачи технического обеспечения информационных операций западных структур против России. Создан он был еще в 2008 году, но активно расширил свою работу в последние несколько лет. Хотя официальной задачей центра является подготовка кадров в сфере компьютерной безопасности, во время обучения слушателям также преподаются и основы ведения наступательных действий в киберпространстве.

В частности, предлагаются курсы по атакам на локальные вычислительные сети, «кибер-разведке», социальной инженерии и поиску «цифровых улик». Обучаемые могут использовать полученные и отработанные на практике знания не только для защиты национальных сетей, но и с целью осуществления информационного противоборства.

Кроме того, навыки «киберразведки» и социального инжиниринга позволяют успешно осуществлять сбор сведений, дискредитирующих деятельность властей РФ. Подобные действия на практике военнослужащими НАТО ежегодно отрабатываются в ходе международных учений Locked Shields.

В марте 2021 года на сайте центра появилась статья под заголовком «Отключение интернета как элемент кризиса». Вероятно, подобное исследование стало ответом на успешное испытание в РФ системы функционирования национального сегмента сети без связи с внешним миром.

Также о работах центра в рамках «сдерживания» России может свидетельствовать тот факт, что на его официальном сайте была опубликована выдержка из прошедшей 16 апреля 2021 года онлайн-конференции. Ее участниками был поднят вопрос успешного применения «технологии подмена лиц» (deep fake) в специальной работе и необходимости налаживания тесного сотрудничества НАТО с «нетрадиционными партнерами из числа малых и средних предприятий индустрии развлечений».

Внеблоковые борцы с гибридом

В работу информ-центров включены не только страны-участницы НАТО, но и государства ЕС, имеющие внеблоковый статус – Финляндия, Швеция и Австрия. Так, в Хельсинки действует Европейский Центр передового опыта по противодействию «гибридным» угрозам (Hybrid CoE).

17 апреля 2017 года, за год до президентских выборов в России, Финляндия, Швеция и семь стран-членов Североатлантического Альянса (Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Франция) подписали меморандум о взаимопонимании и создании Hybrid CoE. Позднее к ним присоединились еще 19 государств.

Официальными партнерами центра выступают Международный военный штаб НАТО и Европейская служба внешних связей. Деятельность этой структуры вызывает вопросы не только у российского военно-политического руководства, но также и представителей финской общественности.

Так, финский эксперт в области национальной безопасности Ян Рихелайнен в интервью изданию Foreign Policy выразил обеспокоенность тем фактом, что «никто не знает, чем на самом деле занимается Европейский Центр передового опыта по противодействию «гибридным» угрозам на территории Финляндии, не входящей в блок НАТО».

Официально среди задач центра значатся организация консультаций, семинаров, тренингов и учений, а также «привлечение заинтересованных лиц к сотрудничеству для решения конкретных вопросов, организация диалога с правительственными и неправительственными экспертами». В рамках миссии, скрытой подобной туманной формулировкой, сотрудники центра и приглашенные специалисты НАТО, как утверждает Рихелайнен, могут проводить обучение и мастер-классы для иностранных политиков и общественных активистов — в том числе из России.

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