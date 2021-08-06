Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Юрист рассказал, действительно ли мошенники способны сделать дубликаты сим-карт 20:25
Роднина раскритиковала ведущего Первого канала за шутку над трансгендерной... 20:22
Сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные, поместили под стражу 20:19
Журналист из Норвегии: присутствие россиян на ОИ ставит под угрозу... 20:09
Эксперт по лжи прокомментировала видео с признанием Тесака в преступлениях 20:01
Росстат опубликовал данные о смертности в июне 19:55
Три четверти россиян довольны, что родились в России 19:54
Норвежские СМИ: плачем после игр с Россией чаще, чем Трефилов оскорбляет своих... 19:39
Награду в 1 млн рублей пообещали за содействие в поимке одного... 19:26
Датский священник убил жену и растворил ее тело в кислоте 19:25
Армия

Быстрый старт: ракета «Сармат» готова к испытаниям

Новейшая баллистическая ракета РС-28 поступит на вооружение в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат»

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат»

Пресс-служба Минобороны РФ
Летные испытания перспективной российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м. В Ракетные войска стратегического назначения ракета должна начать поступить также в 2022 году. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил технические характеристики нового оружия.

Глава военного ведомства посетил «Красмаш» (Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»). Сергей Шойгу осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия. «Летные испытания «Сармата» начнутся в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», — сказал министр на встрече с коллективом завода.

К разработке «Сармата» было поручено приступить в 2010 году в соответствии с постановлением правительства России «О государственном оборонном заказе на 2010 год и плановый период 2012–2013 годов». В июне 2011 года с Министерством обороны был подписан госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ.

Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны вероятного противника. Благодаря практически неограниченной дальности стрельбы МБР «Сармат» сможет поражать цели в любых направлениях. Кроме того, ракета имеет короткий разгонный участок, что затрудняет ее перехват средствами ПРО вероятного противника на активном участке полета МБР.

РС-28 «Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО.

Дальность эффективного поражения объектов противника «Сарматом» составляет 18 тыс. км. Стартовая масса ракеты — 208,1 т, масса полезной нагрузки — более 10 т, масса топлива — 178 т, длина ракеты — 35,5 м, диаметр — 3 м, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

В настоящее время осуществляется подготовка ракетного комплекса «Сармат» к летно-конструкторским и государственным летным испытаниям. В 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии имени 60-летия СССР (пункт постоянной дислокации — н. п. Солнечный, Красноярский край) развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка части на боевое дежурство планируется в 2022 году.

В планах военного ведомства России — обустроить в следующем году в районе поселка Северо-Енисейский полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса «Сармат».

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся семь типов ракетных комплексов. Это комплексы как стационарного («Воевода», «Стилет», «Тополь-М», «Ярс»), так и мобильного («Тополь-М», «Тополь», «Ярс») базирования. В ближайшее время планируется провести переоснащение ракетных дивизий на комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс».

Сейчас самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами России остаются Р-36М/Р-36М2 «Воевода» (более 40 пусковых установок), разработанные в советское время конструкторском бюро «Южное» (Днепропетровск) под руководством академика Алексея Уткина и поставленные на боевое дежурство в конце 1980-х годов.

Изделия весом 211 т способны нести 10 ядерных боевых блоков по 0,5 мегатонны на расстояние до 11 тыс. км (с моноблочной головной частью — 16 тыс. км). При этом точность стрельбы составляет ±0,5 км.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода» предназначена для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, причем даже в условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному району, обеспечивая гарантированный ответный удар.

В советское время МБР Р-36М2 поступили на вооружение трех ракетных дивизий РВСН: 13-й в поселке Домбаровский Оренбургской области, 38-й в Державинске Тургайской области Казахской ССР и 62-й в городе Ужур Красноярского края.

Сейчас они остаются на боевом дежурстве в двух позиционных районах в Домбаровском и Ужуре (Солнечном) в варианте с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, которые планируется сохранить на боевом дежурстве до начала 2020-х годов.

В 2010 году благодаря кооперации российских и украинских предприятий и НИИ гарантийный срок эксплуатации комплекса был продлен с первоначальных 15 до 23 лет. В настоящее время дальнейшее научно-техническое сопровождение изделия специалистами с Украины невозможно.

Разработка идущей на смену «Воеводе» перспективной РС-28 была поручена исключительно отечественным предприятиям.

Ее созданием помимо ГРЦ им. В. П. Макеева занимаются НПО машиностроения из подмосковного Реутова и НПО «Энергомаш», занятое разработкой двигателей. Размещение ракетных комплексов РС-28 «Сармат» планируется в прежних позиционных районах — Ужуре и Домбаровском.

МБР «Сармат» может комплектоваться и гиперзвуковыми планирующими крылатыми боевыми блоками «Авангард». Это позволит боевому снаряжению ракеты приближаться к объектам противника на гиперзвуковых скоростях и совершать непредсказуемые маневры по курсу и высоте. Оружия против подобных средств поражения у вероятного противника в исторически обозримый срок не появится.

Работы по созданию перспективной межконтинентальной баллистической ракеты идут и в США. Военно-воздушные силы США заключили с компанией Northrop Grumman контракт на $13,3 млрд на создание межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования, являющейся основой одного из важнейших компонентов стратегических ядерных сил Соединенных Штатов. По планам Вашингтона, новое оружие заменит МБР типа Minuteman III.

Как ожидается, работы по созданию новой американской МБР продлятся около 8,5 лет, и ракета будет поставлена на боевое дежурство в 2029 году. Компания Northrop выиграла контракт после того, как стала единственным участником тендера — в прошлом году из конкурса выбыла корпорация Boeing.

Ожидается, что новая программа будет стоить не менее $85 млрд в течение следующих нескольких десятилетий.

Программа по созданию перспективной МБР долгое время была мишенью для демократов в США и сторонников ядерного нераспространения, которые утверждают, что предполагаемая стоимость общего плана модернизации стратегических ядерных сил США в $1,2 трлн слишком высока, и вместо этого они призывают к исследованиям по продлению срока службы межконтинентальных баллистических ракет типа Minuteman III. Что касается аналогичной российской разработки, то, по мнению главы военного ведомства Сергея Шойгу, Красноярский машиностроительный завод готов к выполнению долгосрочного контракта на поставку в Вооруженные силы РФ новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Надежда на коллективный иммунитет: какие перспективы видят в Минздраве
Замминистра прогнозирует скорое достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции
«Им сочувствуют в правительстве»: кто и зачем разжигает в Японии ненависть к России
Япония предупредила посольство России о готовящихся антироссийских акциях
Взгляд сверху: президент осмотрел пострадавшие от пожаров районы Южного Урала
Путин поручил спорные вопросы в отношении пострадавших от пожаров решать в пользу людей
Награду в 1 млн рублей пообещали за содействие в поимке одного из сбежавших из ИВС
Авиакомпании получили разрешение на полеты из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Три четверти россиян довольны, что родились в России
Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 6 августа
Новости и материалы
Юрист рассказал, действительно ли мошенники способны сделать дубликаты сим-карт
Роднина раскритиковала ведущего Первого канала за шутку над трансгендерной участницей Игр
Сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные, поместили под стражу
Журналист из Норвегии: присутствие россиян на ОИ ставит под угрозу авторитет всего спорта
Эксперт по лжи прокомментировала видео с признанием Тесака в преступлениях
Росстат опубликовал данные о смертности в июне
Норвежские СМИ: плачем после игр с Россией чаще, чем Трефилов оскорбляет своих игроков
Датский священник убил жену и растворил ее тело в кислоте
Футболистка из Канады стала первым в истории трансгендером, завоевавшим медаль Олимпиады
Названо число россиян, получивших первый компонент вакцины от COVID-19
Прокуратура проверяет видео с голым ребенком, купающимся в луже
Apple начнут проверять не только фото, но и сообщения в iPhone
Арбитр Карасев назначен на матч за Суперкубок УЕФА
Туристка упала со скалы в Сочи во время фотосессии
Путин: спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться в пользу людей
Обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек рассказал на видео о мотиве преступления
Актрису Эйдлин избили в элитном подмосковном поселке
На Украине рассказали, когда запустят проект космического туризма
Все новости
Почему в России заглохла программа перевода автопарка на газ
Установщики газобаллонного оборудования на автомобили пожаловались президенту
«Там можно пересажать весь ИВС»: как подсудимые сбежали из изолятора в Истре
Сотруднику ИВС, помогавшему арестантам из Истры, могли дать взятку за «отсидку»
Страновед со скептицизмом отнесся к предложению Шойгу построить крупные города в Сибири
Если переносить столицу, она должна быть между Москвой и Петербургом, считает эксперт
Пластмассовый мир не сдается: за что критикуют российский план по утилизации отходов
Экологи обратились к министерствам с критикой предложений по замене пластиковой упаковки
Виски за $5800 в подарок: принять можно, пить нельзя
Какие ценные подарки преподносят американским чиновникам
Сколотивший команду убийц и рэкетиров бывший спецназовец получил новый срок
Мосгорсуд дал почти 25 лет лидеру банды киллеров из 90-х
До и после пандемии: как изменился шопинг в Милане
Стилисты рассказали, как пандемия повлияла на итальянскую столицу моды
Достаточно номера телефона: как злоумышленники получают доступ к счетам россиян
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью дубликатов сим-карт
Въехал в ресторан: блогеру-лихачу грозит до пяти лет лишения свободы
В Москве засняли очередной инцидент с блогером за рулем
Бедность под контролем: достаток малообеспеченных россиян начнут мониторить с осени
Путин поручил наладить мониторинг доходов бедного населения раз в полгода
«Бурная деятельность»: США затягивают Бразилию в НАТО
СМИ: Вашингтон готов помочь Бразилии получить статус партнера НАТО
«Помогал прятать головы». Опубликовано видео с признаниями Тесака
В интернете распространили еще одно признание Максима Марцинкевича в убийствах
«Слава богу, что людей не придавило»: кадры с места обрушения в Красноярске
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях