Что позволяет считать армию России самой современной в мире

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время посещения Ростовского вертолетного производственного комплекса «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России») в Ростове-на-Дону, 14 июля 2021 года

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские Вооруженные силы лучше прочих армий мира оснащены новейшими бронетехникой и оружием. При этом в стратегических ядерных войсках этот процент еще выше – более 83% современного оборудования и техники. Он добавил, что ситуацию в ВС удалось кардинально поменять за минувшие 8-9 лет.

Оснащение современным вооружением и боевой техникой в российских Вооруженных силах составляет почти 71%, это самый высокий показатель в мире. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщает ТАСС.

«Сегодня все - кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники», — отметил глава Минобороны.

При этом в Ракетных войсках стратегического назначения «уровень современности» достигает 83%, добавил Шойгу.

Министр заявил, что благодарить за такие показатели нужно российских ученых и конструкторов, «которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать рывок».

Кардинальные изменения в армии произошли, по словам Шойгу, за последние восемь-девять лет. «Вооруженные силы РФ… одна из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто», — подчеркнул министр.

Есть и другие успехи

В Минобороны с 2012 года троекратно выросло количество довузовских учебных заведений, сообщил также Шойгу. Это важно для создания серьезной базы для набора в военные академии и университеты. «Мы их строили темпом два в год», — отметил министр.

По его словам, открыто за эти годы также два пансиона воспитанниц военного ведомства.

«Мы сделали все, чтобы там обучались дочери офицеров из дальних гарнизонов, наших погибших товарищей. Мы очень хотели, чтобы у детей наших офицеров были такие же возможности, как и у всех остальных», — добавил Шойгу. Он сообщил, что дочери российских офицеров получают там «одно из лучших образований».

«У них есть два иностранных языка, четыре вида спорта, обязательное владение музыкальными инструментами», — конкретизировал министр. Кроме того, в Севастополе Минобороны построило новое Нахимовское училище для 800 кадетов.

Новые игрушки

28 июня президент России Владимир Путин анонсировал принятие на вооружение уникальных систем вооружений, таких, как межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон» и зенитные системы С-500 «Прометей». Он напомнил, что в России на боевое дежурство уже поставлены гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал».

По его словам, в рамках новой госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2034 года, будут использоваться перспективные разработки ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро.

В этой связи Путин указал выпускникам на возрастающую роль и ответственность командиров, в подчинении которых находится все более усложняющаяся военная техника, созданная на основе передовых технологий и инноваций.

«И конечно, вам придется работать с этой техникой», — обратился глава государства к силовикам.

С-500 на подходе

7 июля начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Сергей Бабаков заявил, что новейшая зенитная ракетная система С-500 успешно выполнила боевые стрельбы по реальным мишеням.

С-500 предназначен для уничтожения баллистических ракет средней дальности и, «при необходимости», — межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета, гиперзвуковых летательных аппаратов, самолетов и беспилотников.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — подчеркнул Бабаков.