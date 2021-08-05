Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зеленский: Россия пожалеет о решениях по поводу Крыма 19:54
Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов в заповедниках 19:48
СМИ: первый замглавы Минюста Любимов покинет пост 19:45
МОК обратился к российским телеканалам из-за оскорблений в адрес транс-женщины 19:43
Пожар уничтожил город в США 19:43
Курьер объяснил почему избил актера Ивана Рыжикова 19:42
Мать с ребенком выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге 19:29
Экс-футболист «Спартака»: история со спортивным директором не красит клуб 19:28
Российские футболисты сняли шуточный ролик о Роналду и Черчесове 19:27
Усама бен Ладен планировал теракт на десятую годовщину 9/11 19:15
Армия

Дания сообщила об инциденте на российской атомной подлодке

Атомный подводный ракетоносец «Орел» потерял ход в датском проливе Большой Бельт

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Igor Russak/Reuters
ВМС Дании неофициально сообщили о российской атомной подлодке «Орел», временно потерявшей ход возле датского острова Сейере. Сообщается, что отряд кораблей ВМС РФ возвращались с военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Атомный подводный крейсер следовал в надводном положении. По словам датских моряков, ситуация напомнила им фильм «Охота за Красным Октябрем».

Российские моряки вежливо отказались от помощи датских коллег, когда атомный подводный крейсер «Орел» ВМФ России временно потерял ход к северу от пролива Большой Бельт. Об этом в Facebook сообщила 3-я эскадра ВМС Дании.

Подлодка «Орел» относится к тому же классу, что и «Курск», погибший в августе 2000 года в Баренцевом море («Антей», по классификации НАТО — Oscar II).

По данным датских моряков с военного корабля Diana, они сопровождали российский отряд, в который входят субмарина «Орел», буксир «Алтай» и ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков». Российские корабли шли из Санкт-Петербурга, где участвовали в большом военно-морском параде.

«Мы внимательно следили за ситуацией на подводной лодке, и она напомнила нам сюжет фильма «Охота за Красным Октябрем», когда мы увидели множество людей на передней палубе корабля», — говорится в сообщении датчан.

Экипаж подлодки, следовавшей в надводном положении, вскоре после остановки появился на палубе в спасательных жилетах. Однако вскоре неисправность была устранена, заявили датчане.

Официально инцидент не подтверждают ни российская, ни датская сторона. Газета Copenhagen Post сообщает, что по международным соглашениям подлодки других стран при проходе через датские воды должны идти в надводном положении и без остановок. Сопровождать эти корабли должна береговая охрана Королевства Дания.

Паника в Прибалтике

В июне 2019 года Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что заметили три российских военных корабля вблизи границы государства. Корабли появились в латвийской исключительной экономической зоне, в 13 морских милях от территориальных вод, латвийские ВМС идентифицировали корвет «Тайфун» класса «Каракурт» российских Вооруженных сил. За пару дней до этого в 10,5 морских милях от территориальных вод Латвии был замечен российский корвет «Мытищи» того же класса, а 19 июня в 10 морских милях — буксир «Виктор Конецкий».

В Латвии довольно часто заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов рядом со своим воздушным пространством. По данным латвийского Минобороны, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам государства 209 раз, в 2015 году — не менее 270 раз, а в 2014 году — более 250 раз.

Российские власти постоянно заявляют, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей выполняются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Русская угроза

В 2018 году газета Daily Telegraph со ссылкой на британское министерство обороны сообщила, что Великобритания и Норвегия планируют совместно патрулировать Северную Атлантику и Балтийское море с целью обнаружения там российских судов, в частности, подлодок. Как сообщается, поиск будет осуществляться с помощью приобретаемых у США патрульных противолодочных самолетов. Совместную операцию Лондон и Осло объясняют «растущей российской угрозой» у берегов Европы.

Ранее также сообщалось об обеспокоенности командования НАТО безопасностью подводных линий коммуникаций Североатлантического альянса из-за якобы активности российских подводных лодок у берегов Европы. Начальник генштаба ВС Великобритании маршал авиации Стюарт Пич предупредил, что торговле и интернету страны может грозить «катастрофический» ущерб в случае потенциальной атаки со стороны РФ на подводные кабели связи.

При этом российские эксперты назвали заявления о намерении РФ повредить кабели в Атлантике «фантазиями». В частности, военный аналитик, эксперт Российского совета по международным делам Виктор Мураховский заявил, что у России есть теоретическая возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, однако заявления о намерении сделать это — плод воображения генштаба ВС Великобритании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Мы не видим, что там происходит»: власти готовят новую систему наблюдения в Арктике
Путин поручил как можно быстрее внедрить систему мониторинга вечной мерзлоты
«Маргинализация русскости»: почему президент Украины выпроваживает жителей Донбасса
На Украине раскритиковали призыв Зеленского к жителям Донбасса уехать в Россию
Сын антисоветчика Бжезинского может стать послом США в Польше
Байден предложил назначить сына Збигнева Бжезинского на дипломатическую должность
Зеленский: Россия пожалеет о решениях по поводу Крыма
МОК обратился к российским телеканалам из-за оскорблений в адрес транс-женщины
«Прямо сейчас ко мне»: Путин вызвал министра транспорта в Кремль немедленно
Суд в Томске оправдал обвиняемого по первому в России делу о «ворах в законе»
Новости и материалы
Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов в заповедниках
СМИ: первый замглавы Минюста Любимов покинет пост
Пожар уничтожил город в США
Курьер объяснил почему избил актера Ивана Рыжикова
Мать с ребенком выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге
Экс-футболист «Спартака»: история со спортивным директором не красит клуб
Российские футболисты сняли шуточный ролик о Роналду и Черчесове
Усама бен Ладен планировал теракт на десятую годовщину 9/11
74 тысячи британцев просят Бориса Джонсона помиловать альпака Джеронимо
На Украине назвали ошибкой борьбу властей с русским языком
Омская полиция назвала причину отсутствия надзора за убийцей семьи в Хакасии
Байден выдвинул представительницу ЛГБТ на должность федерального судьи США
Петербургские экоактивисты ищут помощи у Бьорк и Ди Каприо
Американист рассказал о последствиях назначения сына Бжезинского послом США в Польше
Экс-футболист «Спартака» считает, что команда провалилась в игре с «Бенфикой»
Канчельскис: скоро Зарема будет тренировать «Спартак», а гендиректором станет Бузова
Исследователи объяснили причину цитокинового шторма при коронавирусе
Российский десятиборец: не вижу разницы между Олимпиадой и чемпионатом области
Все новости
Автомобильный рынок покатился под гору
Продажи новых автомобилей в июле сократились на 6,5%
Зачем Россия возбуждает уголовные дела против украинских военных
Юристы оценили перспективы российских расследований против ВСУ
«Предвзятое отношение — это нормально»: звезда TikTok о будущем рекорде Гиннеса и секрете успеха
Интервью с главной фуд-тиктокершей России Камиллой Дмитриевой — про новое шоу и огромную еду
Запах моря и соли: где в Москве кормят морепродуктами у прилавка
Лучшие корнеры с морепродуктами на гастромаркетах Москвы
Тува, Коми, Севастополь: где в России обстановка с COVID-19 вызывает опасения властей
Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией с коронавирусом
«Мне нельзя плохо выглядеть, конкуренты съедят»: почему мужчины ложатся под нож
В России мужчины стали чаще обращаться за помощью к пластическим хирургам
Разумный баланс: медикам из ковидных больниц облегчили условия работы
Роспотребнадзор разрешил врачам «красной зоны» снять противочумные костюмы
На дебоширку, курившую в самолете, завели уголовное дело
Административное и уголовное: в отношении женщины, курившей в самолете, возбуждено второе дело
«Живая кукла». Родственникам передали девочку, которую мать прятала в шкафу
Жительнице Свердловской области предъявили обвинения за попытку уморить дочь голодом
«Это выглядит невероятно»: что запечатлено на забракованных фото с Луны
В США восстановлены засвеченные снимки миссии «Аполлон-15»
«Продолжают верить в чудеса»: почему молодежь попадается на уловки кибермошенников
Исследование: 29% молодых людей были обмануты при онлайн-покупках
Премьера «Армии-2021»: на форуме покажут новинку в сфере колесной бронетехники
На «Армии-2021» впервые покажут новую многоцелевую бронированную плавающую машину
Пожары дошли до Древней Греции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях