Дания сообщила об инциденте на российской атомной подлодке

ВМС Дании неофициально сообщили о российской атомной подлодке «Орел», временно потерявшей ход возле датского острова Сейере. Сообщается, что отряд кораблей ВМС РФ возвращались с военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Атомный подводный крейсер следовал в надводном положении. По словам датских моряков, ситуация напомнила им фильм «Охота за Красным Октябрем».

Российские моряки вежливо отказались от помощи датских коллег, когда атомный подводный крейсер «Орел» ВМФ России временно потерял ход к северу от пролива Большой Бельт. Об этом в Facebook сообщила 3-я эскадра ВМС Дании.

Подлодка «Орел» относится к тому же классу, что и «Курск», погибший в августе 2000 года в Баренцевом море («Антей», по классификации НАТО — Oscar II).



По данным датских моряков с военного корабля Diana, они сопровождали российский отряд, в который входят субмарина «Орел», буксир «Алтай» и ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков». Российские корабли шли из Санкт-Петербурга, где участвовали в большом военно-морском параде.

«Мы внимательно следили за ситуацией на подводной лодке, и она напомнила нам сюжет фильма «Охота за Красным Октябрем», когда мы увидели множество людей на передней палубе корабля», — говорится в сообщении датчан.

Экипаж подлодки, следовавшей в надводном положении, вскоре после остановки появился на палубе в спасательных жилетах. Однако вскоре неисправность была устранена, заявили датчане.

Официально инцидент не подтверждают ни российская, ни датская сторона. Газета Copenhagen Post сообщает, что по международным соглашениям подлодки других стран при проходе через датские воды должны идти в надводном положении и без остановок. Сопровождать эти корабли должна береговая охрана Королевства Дания.

Паника в Прибалтике

В июне 2019 года Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что заметили три российских военных корабля вблизи границы государства. Корабли появились в латвийской исключительной экономической зоне, в 13 морских милях от территориальных вод, латвийские ВМС идентифицировали корвет «Тайфун» класса «Каракурт» российских Вооруженных сил. За пару дней до этого в 10,5 морских милях от территориальных вод Латвии был замечен российский корвет «Мытищи» того же класса, а 19 июня в 10 морских милях — буксир «Виктор Конецкий».

В Латвии довольно часто заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов рядом со своим воздушным пространством. По данным латвийского Минобороны, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам государства 209 раз, в 2015 году — не менее 270 раз, а в 2014 году — более 250 раз.

Российские власти постоянно заявляют, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей выполняются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Русская угроза

В 2018 году газета Daily Telegraph со ссылкой на британское министерство обороны сообщила, что Великобритания и Норвегия планируют совместно патрулировать Северную Атлантику и Балтийское море с целью обнаружения там российских судов, в частности, подлодок. Как сообщается, поиск будет осуществляться с помощью приобретаемых у США патрульных противолодочных самолетов. Совместную операцию Лондон и Осло объясняют «растущей российской угрозой» у берегов Европы.

Ранее также сообщалось об обеспокоенности командования НАТО безопасностью подводных линий коммуникаций Североатлантического альянса из-за якобы активности российских подводных лодок у берегов Европы. Начальник генштаба ВС Великобритании маршал авиации Стюарт Пич предупредил, что торговле и интернету страны может грозить «катастрофический» ущерб в случае потенциальной атаки со стороны РФ на подводные кабели связи.

При этом российские эксперты назвали заявления о намерении РФ повредить кабели в Атлантике «фантазиями». В частности, военный аналитик, эксперт Российского совета по международным делам Виктор Мураховский заявил, что у России есть теоретическая возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, однако заявления о намерении сделать это — плод воображения генштаба ВС Великобритании.