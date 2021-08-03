Вслед за «Цирконом»: зачем нужна новая гиперзвуковая ракета

В России разрабатывают новую гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования. Об этом сообщил начальник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в своей статье для журнала «Военная мысль». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает, зачем российским вооруженным силам нужна еще одна гиперзвуковая ракета.

Задачи нашей авиации

Важнейшим условием успешного ведения боевых действий Владимир Зарудницкий считает господство в воздушно-космической сфере, а обеспечить его, по мнению военачальника, можно за счет эффективного применения ударной и истребительной авиации.

Для начала остановимся на этом тезисе. Отнюдь не опровергая слов генерала, все же правильнее сказать — одним из главных условий успешного ведения операций на театре военных действий (а не только боевых действий) является завоевание и удержание господства в воздухе активными наступательными действиями авиации, то есть проведением операции по уничтожению авиационной, ракетно-ядерной и противовоздушной группировок противника.

Под господством в воздухе понимается обстановка в воздушном пространстве, созданная активными действиями всех видов Вооруженных сил (подчеркнем — именно всех видов ВС, и это особенно важно), в первую очередь ВКС, при которой соотношение сил в воздухе и условия для действий своей авиации позволяют ей успешно выполнять боевые задачи, а войскам и силам флота — поставленные задачи, не встречая со стороны авиации и ПВО противника эффективного противодействия.

Завоевание господства в воздухе может быть достигнуто: уничтожением самолетов противника в воздухе и на аэродромах, разрушением взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек; уничтожением ракетно-ядерных сил противника; уничтожением и подавлением средств ПВО противника; нарушением системы управления противовоздушной обороны противника; разрушением баз и складов с материальными средствами инфраструктуры ВВС противника.

Почему так важны эти теоретические тезисы? Потому что авиационные средства поражения для отечественных Воздушно-космических сил надо создавать, исходя именно из подобных задач, а не делать наоборот, сначала создавая оружие, а потом изобретать основы его боевого применения, как это зачастую бывало в истории оборонно-промышленного комплекса нашей страны.

Чем X-95 отличается от других ГЗКР?

Возьмем, например, новейшую российскую ГЗКР «Циркон», которая способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. Ракета совершает полет на маршевом участке на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха относительно невелико.

Такая высота полета позволяет значительно увеличить дальность и скорость изделия. Приблизительные тактико-технические характеристики «Циркона» выглядят следующим образом: дальность стрельбы (по разным источникам) — от 400 до 1000 км, длина изделия — 8-10 м, скорость — М-8 и более, вес боевой части — 300-400 кг.

Однако если оснащать ракетой с подобной дальностью стрельбы (около 1000 км) стратегические и дальние бомбардировщики Дальней авиации Воздушно-космических сил (ДА ВКС), то подобных характеристик для успешного выполнения ими боевых и оперативных задач явно недостаточно.

Радиус боевого применения современных истребителей-перехватчиков уже достигает 2 тыс. км (а с дозаправкой топливом в воздухе эта величина возрастает еще больше). Для выполнения боевой задачи самолету ДА ВКС придется заходить в зону действия истребительной авиации противника. В этом случае вероятность поражения нашего бомбардировщика существенно возрастает.

Поэтому самолеты ДА ВКС должны осуществлять пуск крылатых ракет воздушного базирования задолго до достижения ими возможного рубежа перехвата истребительной авиацией противника.

Сегодня есть все основания полагать, что тактико-технические требования (ТТТ) по дальности стрельбы КРВБ составляют не менее 5,5 тыс. км.

Считается, что подобными характеристиками обладают перспективные КРВБ типа Х-101/102. Однако, несмотря на все немалые достоинства этих изделий, у них все же есть один врожденный недостаток — дозвуковая скорость полета. То есть, как объект поражения для истребительной авиации и зенитных ракетных систем вероятного противника, ракеты типа Х-101/102 большой трудности не составляют.

И вполне возможно, что в ходе ведения боевых действий противнику с развитой системой истребительного авиационного и зенитного ракетного прикрытия удастся значительную часть этих ракет в ходе отражения удара поразить, тем самым существенно снизить эффективность их боевого применения (или даже сорвать выполнение боевой задачи нашими бомбардировщиками).

КРВБ с большой дальностью стрельбы и гиперзвуковой скоростью полета сводит почти к нулю возможности современных систем противовоздушной обороны. Помимо всего прочего, отечественному стратегическому бомбардировщику для пуска ГЗКР воздушного базирования не придется заходить в зону активных действий истребителей-перехватчиков противника.

Поэтому создание подобных изделий (типа Х-95) для оснащения отечественной Дальней авиации представляется весьма своевременной и важной задачей.

Тем более, что некоторые самолеты ДА на данный момент времени не имеют необходимого комплекта авиационных средств поражения.

В первую очередь, это относится к перспективному Ту-22М3М. Оснащение этого самолета даже новой противокорабельной ракетой типа Х-32 не позволяет в полном объеме реализовать боевые возможности машины. Ту-22М3М необходимы КРВБ с большой дальностью стрельбы для поражения наземных объектов противника в его оперативном и стратегическом тылу. А сбрасывать с этого самолеты бомбы свободного падения — это особенность боевого применения бомбардировочной авиации середины XX века.

Проблема с носителями

Еще одним крайне существенным препятствием на пути эффективного боевого применения перспективных гиперзвуковых крылатых ракет с большой дальностью стрельбы является отсутствие для них в настоящее время в составе ДА ВКС необходимого количества носителей.

К примеру, еще нет даже отчетливого рендера ПАК ДА, не говоря уже о прототипе и предсерийных образцах. Ту-22М3М пока существует в единственном экземпляре. Что касается Ту-160М, то начата сборка всего второго самолета этого типа.

Тогда зададимся вопросом — а на какие характеристики боевого и численного состава ДА ВКС ВС РФ надо выйти в этом случае в самое ближайшее время? По меньшей мере, в Дальней авиации надо иметь одну тяжелобомбардировочную авиационную дивизию ПАК ДА (40 машин, два тяжелобомбардировочных полка по 20 машин), одну тбад Ту-160М (40 машин, два тбап по 20 машин), одну тбад Ту-22М3М (40 машин, два тбап по 20 машин). И это помимо самолетов этих типов, находящихся в вузах и учебных центрах.

Что касается серийного производства ГЗКР воздушного базирования с большой дальностью стрельбы, то их количество должно обеспечить массированный удар не менее 1000 единиц в первые сутки воздушной операции. И это (с учетом количества бомбардировщиков) — самые минимальные значения. Если меньше — то все это не будет иметь оперативного характера.