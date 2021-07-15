«Ее ценность в дешевизне»: зачем обновлять советские неуправляемые ракеты

На МАКС-2021 будет представлена новая отечественная 122-миллиметровая неуправляемая ракета С-13Б, предназначенная для «работы по площадям» — уничтожения живой силы и техники противника, в том числе в укрытиях и укреплениях. Военные эксперты сравнивают модернизированную ракету советских времен со снарядами легендарной РСЗО «Катюша» и объясняют, почему современные бои невозможны без неуправляемых ракет.

Следующая модификация советской неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-13 будет представлена входящим в «Ростех» холдингом «Технодинамика».

Ракеты этой серии пробивают защитные стены или грунт и разрушают объекты своей 20-кг боеголовкой. С-13 производятся с 1970-х годов и периодически совершенствуются. В частности, модернизации подвергается головная часть ракеты.

По данным концерна «Техмаш», который входит в холдинг «Технодинамика», новая модификация ракеты будет носить индекс С-13Б и обладать повышенной эффективностью.

В частности, ее можно будет настроить на подрыв как на поверхности объекта поражения (как у ракеты С-13ОФ), так и в глубине — например, при обстреле заглубленных строений или аэродромных взлетно-посадочных полос (как у ракеты С-13Т).

Для этого достаточно будет переключить датчик срабатывания заряда в блоке инициирования. То есть один боеприпас сможет решать сразу две тактические задачи.

Ракета, по словам производителя, станет «центром экспозиции» холдинга «Технодинамика». Ее производством будет заниматься Новосибирский завод искусственного волокна.

Эксперты считают, что главное преимущество этого боеприпаса — его невысокая стоимость. Они отмечают, что точность попадания в цель по многом зависит от мастерства пилота и качества летающей платформы.

Вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков сравнил С-13 с ракетами знаменитой РСЗО «Катюша» и отметил широкую востребованность таких боеприпасов в современном бою.

«С-13 имеют калибр 122 мм, а масса боевой части у них — 20 кг. Фактически это продолжение знаменитой «Катюши». Та же самая ракета, которой так боялись немцы. Она может уничтожать не только живую силу и технику, как аналогичные ракеты меньшего калибра, такие как С-5 и С-8, но и различные бетонные сооружения, например, капонир», — пояснил Сивков.

Он отметил, что такие боеприпасы широко применяют с ближнем бою с расстояния от 500 метров до 2 км. Причем у летчиков-асов получается попадать НАРами с 500 метров точно в цель.

«Залпом из 12 таких ракет, только гораздо большего калибра — 240 мм — можно уничтожить эсминец. Достаточно, чтобы в цель попало 5-6 снарядов», --добавил эксперт.

По его словам, неуправляемые ракеты очень популярны во многом из-за своей дешевизны.

«Разница в стоимости между высокоточной ракетой и неуправляемой — примерно три порядка. То есть если высокоточная стоит, к примеру, $300 тысяч, то неуправляемая — 100. Соответственно там, где нет ПВО и есть возможность подойти поближе к цели, НУРСы очень востребованы», — подчеркнул Сивков.

Военный эксперт Александр Храмчихин в свою очередь отмечает, что такая ракета очень востребована на рынке вооружения развивающихся стран — Африки, Азии и Латинской Америки, у которых нет денег на высокоточное оружие.

«Ее ценность в дешевизне. Потому что в 21 веке высокоточные боеприпасы очень дорогие. Уже давно существует проблема, что цена боеприпаса сравнима с ценой цели. А это не совсем приемлемо», — пояснил эксперт.

Он добавил, что НАРами можно попасть по многим целям, особенно неподвижным. При этом точность попадания зависит и от мастерства пилота, и от типа самолета или вертолета, с которого ведется огонь.