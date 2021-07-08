«Это был реальный вызов»: Су-24 ВКС России не дал договорить президенту Литвы

Совместная пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за объявленной на авиабазе НАТО под Шяуляем тревоги. Как сообщает ТАСС, связано это было с вылетом двух истребителей Eurofighter испанских ВВС на перехват российских Су-24.

Источники издания Mundo сообщили, что перехват связан с «обычными действиями российской авиации». По данным ТАСС, Су-24 летели из Калининградской области в «материковую» Россию.

«Наша пресс-конференция была прервана реальным вызовом», — заявил Науседа. Литовского президента и испанского премьера в какой-то момент попросили прерваться военные, начавшие готовиться к вылету.

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После взлета истребителей выступление политиков было продолжено. По словам Санчеса, этот инцидент — «настоящее обоснование присутствия испанских военных и самолетов в Литве». Он добавил, что Испания обязана как член НАТО защищать восточную границу альянса и литовского союзника.

На базе в Шяуляе дислоцированы 130 испанских военных и семь истребителей Eurofighter, занятые в патрулировании НАТО воздушного пространства балтийских стран.

Министерство обороны России не раз подчеркивало, что все полеты ВКС РФ совершаются в соответствии с нормами международного права.

Конфуз в британской прессе

Российские самолеты вызывают проблемы не только у выступающих политиков, но и британских журналистов. В начале июля издание Daily Express опубликовало статью о тренировках российского флота в Черном море. Однако в материале журналисты перепутали изображения: они сопроводили текст фотографией американского штурмовика F/A-18 Hornet вместо российского истребителя Су-27.

В публикации эти тренировки ВКС РФ назвали «подготовкой к войне». Королевские военно-воздушные силы Великобритании принимали участие в масштабных маневрах Sea Breeze в северо-западной части Черного моря совместно с партнерами по НАТО.

Многие читатели таблоида возмутились, почему журналисты не перепроверили снимки. Некоторые из них обвинили СМИ и британское правительство в двойных стандартах, а также порекомендовали авторам публикации изучить литературу о военных самолетах.

«Все страны имеют программы по подготовке своих войск, они делают это постоянно. Предполагать, что Россия готовилась к войне только потому, что мы проплыли через Черное море, наивно и глупо», — написал пользователь Truebrit.

Повышенное внимание

В середине июня два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Дании, Италии и Швеции.

Российские ракетоносцы выполнили плановый полет, который продлился около восьми часов. «Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на отдельных участках их сопровождали F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции.

Российская военная авиация также сопровождает летчиков западных держав, летающих у границ РФ. В конце мая российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н Военно-воздушных сил США над Балтийским морем.

Воздушная цель, приближающаяся к российским границам, была замечена средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря. Су-27 был поднят в воздух, чтобы опознать цель и не допустить нарушения границ России.

26 мая истребитель МиГ-31 сопроводил самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. До этого, 19 мая, Су-27 вылетал для сопровождения над Балтикой стратегического бомбардировщика В-52Н США.

НАТО не отступает

Ранее в интервью испанской газете El Mundo генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок готов к столкновению с Россией. Он также предложить увеличить финансирование альянса, а средства направить на усиления деятельности на восточных границах.

«Если они хотят конфронтации, мы готовы. Если они хотят сотрудничества, мы будем рады», — сказал он.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что диалог с РФ должен «опираться на силу и твердость». При этом, даже если руководство НАТО не верит в улучшение отношений с Москвой, они «должны продолжать разговор, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения».

Напомним, охлаждение отношений между РФ и НАТО началось с 2007 года. Тогда президент РФ Владимир Путин впервые принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности и жестко раскритиковал существовавший на тот момент миропорядок.

Речь шла, прежде всего, о внешней политике США, расширении НАТО на восток и однополярности. Последнее, по мнению Путина, неприемлемо для мира в целом и для России в частности.