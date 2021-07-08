«Терминатор-2» пошел в серию

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов показал, что наибольшую опасность для боевых бронированных машин в условиях боя в плотной городской застройке и на пересеченной местности представляют ручные противотанковые гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.

Реклама

Исходя из этого, в инициативном порядке конструкторами «Уралвагонзавода» была разработана БМПТ в как средство прикрытия танков от бойцов, оснащенных РПГ и ПТРК.

БМПТ, предполагали разработчики, должны действовать вместе с танками в едином бронированном боевом порядке и уничтожать цели, представляющие опасность для танков, а также поражать любые другие объекты.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор-2» выполнена на базе основного боевого танка Т-72. Эта боевая бронированная машина является дальнейшим развитием БМПТ «Терминатор» первой версии. Вес «Терминатора-2» составляет 44 т.

Машина вооружена двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42 (с боекомплектом 850 снарядов), 7,62-мм пулеметом ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный, с боекомплектом 2100 патронов), комплексом управляемого вооружения «Атака-Т».

В состав «Атаки» входят противотанковые управляемые ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью (9М120-1) и ПТУР с боевой частью фугасного объемно-детонирующего действия (9М120-1Ф).

По сравнению с первой версией «Терминатора» экипаж машины сокращен с пяти до трех человек.

К принятию на вооружение и развертыванию серийного производства «Терминатор» шел нелегко. Испытания машины начались еще в 2007 году, но военные долго определялись с тем, как и при каких обстоятельствах они будут применять машину этого типа. Единодушия по этому поводу в стенах Минобороны долгое время не было.

«Терминатору» помогло применение в сирийской кампании. Несколько машин были отправлены в зону боевых действий и там хорошо проявили себя. Правда, не в качестве боевых машин поддержки танков — масштабных танковых боев в Сирии так и не было, — а как хорошо защищенные тяжелые боевые машины пехоты.

Полученный опыт был изучен на предприятии-разработчике этой техники, и в конструкцию машины были внесены изменения.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский напомнил «Газете.Ru», что в 2021 году в Сухопутных войсках ВС РФ была выполнена научно-исследовательская работа «Терминатор-СВ» и разработаны способы применения БМПТ. Все это было апробировано на практике 15-17 июня на Чебаркульском полигоне в ходе исследовательского учения с батальонной тактической группой 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизией, которая была усилена ротой боевых машин поддержки танков.

По результатам этих мероприятий выработаны рекомендации по организационно-штатным структурам, подготовке специалистов, формам и способам боевого применения, тыловому и техническому обеспечению.

«Боевые действия БМПТ теперь возможны в одной боевой линии с танками. Ранее машин огневой поддержки с «танковым» уровнем защиты не имелось, боевыми уставами Сухопутных войск рекомендовалось перемещать боевые машины пехоты, имевшие возможность огневой поддержки танков, на удалении 100-200 м за боевой линией танков», — пояснил Мураховский.

БМПТ является «партнером» танка и предназначена, в первую очередь, для поражения танкоопасной живой силы, обеспечивая танку возможность сосредоточиться на уничтожении бронированных целей.

По словам эксперта, учитывая насыщенность современной пехоты и даже незаконных вооруженных формирований носимыми и переносными противотанковыми средствами, теперь приходится разделять задачи огневого поражения.

«В настоящее время разработаны способы применения БМПТ совместно с танками в наступлении и обороне, при совершении марша в предвидении вступления в бой, а также самостоятельные действия как дежурного огневого средства в боевом и сторожевом охранении», — сказал Виктор Мураховский.

Как обратил внимание собеседник издания, целесообразно заранее проводить совместную подготовку и боевое слаживание боевых машин поддержки танков и танковых подразделений, для усиления которых они предназначены.

«Ожидается повышение боевой эффективности батальонных тактических групп на основе танкового батальона при усилении ротой боевых машин поддержки танков примерно на 15-25%, в зависимости от вида боя. Что и подтверждено на вышеупомянутом исследовательском учении»,

— сообщил Виктор Мураховский.

Специалист отметил, что сейчас необходимо решить вопрос поставки в войска учебно-тренировочных средств для подготовки экипажей боевых машин поддержки танков и группового комплекта ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) для проведения войскового ремонта.

«Уралвагонзавод», учитывая большое количество наработок и исследований, проводившихся по данной тематике в СССР и России, продолжает развитие проекта, но уже на базе платформы «Армата» с необитаемым боевым модулем с 57-мм пушкой 2А91 — АУ220М «Байкал».

Последний выполнен в виде дистанционно-управляемой артиллерийской установки, предназначенной для монтажа на перспективные и модернизированные боевые бронированные машины с целью повышения огневой мощи подразделений на поле боя. Бронепробиваемость снарядов к 57-мм пушке 2А91 позволяет поражать на поле боя большинство существующих боевых машин, а широкая номенклатура других боеприпасов к этому орудию предоставляет возможность успешного уничтожения любых других объектов противника.

Что касается запущенного в серийное производство «Терминатора-2», то благодаря мощному и универсальному вооружению эта боевая машина способна эффективно поражать фортификационные сооружения противника, уничтожать пехоту, применяющую ручные противотанковые гранатометы и противотанковые ракетные комплексы, а также бороться с танками, боевыми машинами пехоты и другими бронированными целями противника.