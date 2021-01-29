От «Циркона» до «Гонца»: армия отчиталась о поставках вооружения

Минута молчания

Министр обороны России Сергей Шойгу, открывая Единый день военной приемки военной продукции, попросил участников почтить минутой молчания память народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Василия Ланового, который скончался накануне в Москве.

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«Василий Семенович — человек, который своим творчеством олицетворял лучшие черты офицерства и Советского Союза, и России», — сказал министр открывая заседание. Глава военного ведомства отметил, что Лановой был членом Общественного совета при Минобороны России, «человеком, который многое сделал для патриотического воспитания подрастающего поколения».

«Он выступал в наших коллективах, он постоянно участвовал во всех наших мероприятиях, внося тем самым существенный вклад в повышение уровня и морально-психологического состояния Вооруженных сил. А самое главное — в поднятие патриотического духа и молодых, и уже состоявшихся офицеров. Прошу почтить его память минутой молчания», — сказал Сергей Шойгу.

Какое оружие получили армия и флот

Сухопутные и Воздушно-десантные войска получили в VI квартале 2020 года 244 единицы новых и отремонтированных образцов бронетанкового вооружения и техники. Об этом в пятницу сообщил в ходе Единого дня военной приемки заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены 86 новых и 158 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники», — сказал он.

По его словам, поставлены 996 новых и 85 отремонтированных автомобилей, более 350 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», более 920 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

В интересах Воздушно-космических cил поставлены полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», 15 новых и 18 отремонтированных самолетов, 13 новых и 10 прошедших ремонт вертолетов, 6 единиц космических средств, 50 новых и 46 отремонтированных радиолокационных станций.

В интересах Военно-морского флота поставлено 4 новых боевых корабля, 1 новая и 1 отремонтированная подводные лодки, 9 новых и 11 отремонтированных кораблей и судов обеспечения, более 160 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения, береговой ракетный комплекс «Бал».

Новости Ракетных войск

Замминистра сообщил, что продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. В IV квартале принято 11 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования, 22 составные части подвижных и стационарных комплексов.

Криворучко также сообщил, в 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард».

В декабре заступили на боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками.

В декабре 2020 года из акватории Охотского моря с борта атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» произведен залповый пуск ракет «Булава» в количестве четырех штук. Об этих испытаниях и их последствиях для США ранее писала «Газета.Ru». Вооружение и носитель отработали штатно, задачи пуска выполнены полностью. «Подтверждены качество и надежность серийных партий», — отметил замминистра.

Космические достижения

Недавний запуск с космодрома Плесецк тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» подтвердил возможность выведения на низкую орбиту полезной нагрузки массой до 23 тонн.

«Запуском ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» в рамках летно-конструкторских испытаний подтверждена возможность выведения полезной нагрузки до 23 тонн», — сообщил Криворучко.

Напомним, стартовая масса РН тяжелого класса «Ангара-А5» — 773 т, высота — 55,4 м, разгонный блок — «Бриз-М» или КВТК (кислородно-водородный тяжелого класса), масса полезной нагрузки на опорной орбите (Н - 200 км) — ориентировочно 24,5 т.

По словам замминистра обороны, в рамках выполнения программы запусков 2020 года расчетами Воздушно-космических сил в IV квартале ракетами-носителями «Союз-2.1б» выведены на орбиту космические аппараты «Глонасс-К» и блок из трех космических аппаратов «Гонец-М».

Напомним, КА «Гонец-М» предназначен для обеспечения функционирования многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС). «Гонец» позволяет осуществлять мониторинг любого вида транспорта, а также обеспечивать подвижную персональную связь, оперативный контроль и управление независимо от местоположения объекта.

«Циркон» готов к серийным поставкам

«Серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся с 2022 года», — сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. По его словам, «одновременно с реализацией текущих заданий государственного оборонного заказа предприятия промышленности совместно с органами военного управления систематически проводят работу по разработке и практической апробации новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники».

Об этой ракете, ее испытаниях и о том, как она изменит характер вооруженного противоборства, ранее писала «Газета.Ru».

«Особое внимание Министерством обороны уделяется развитию и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и гиперзвукового оружия», — отметил Криворучко. Так, АО «НПО машиностроения» в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон».

Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 Махов.

«Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года», — сказал замминистра.

Первая партия «Терминаторов»

По словам замминистра, Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила первую партию боевых машин поддержки танков «Терминатор», изготовленных на шасси танка Т-90А. ПАО «Завод «Тула» завершило опытно-конструкторскую работу «Богомаз», в рамках которой создана перспективная машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой.

Подробно о характеристиках «Терминатора» и возможных последующих разработках на базе этой машины не так давно сообщала «Газета.Ru».

«Ярс-С» заступает на дежурство

До конца 2021 года четвертый полк Барнаульской дивизии РВСН заступит на боевое дежурство на подвижном грунтовом ракетном комплексе «Ярс-С».

«Продолжается перевооружение 35-й ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С». Дивизия с декабря 2020 года несет боевое дежурство в составе трех ракетных полков. Очередной ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом мобильного базирования «Ярс-С» заступит на боевое дежурство в конце 2021 года. Таким образом, перевооружение соединения будет завершено в полном объеме», — сказал командир соединения генерал-майор Александр Прокопенков.

По его словам, надежность поступивших на вооружение межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», поставленных на боевое дежурство в 2020 году, подтверждена успешным учебно-боевым пуском контрольно-серийной ракеты в ходе тренировки стратегических ядерных сил 9 декабря 2020 года.

Напомним, межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс» разработана на основе ракеты РС-12М2 «Тополь-М». Ракета обладает максимальной дальностью полета в 11-12 тысяч километров и при стартовой массе около 47 тонн может нести боеголовки массой 1,3 тонны с тремя-четырьмя боевыми блоками с зарядом мощностью до 300 килотонн.

Есть основания предполагать, что модернизированный стратегический ракетный комплекс «Ярс-С» обладает более мощными боеголовками по сравнению с первоначальным вариантом данной системы.

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«Планы по поставке новых образцов вооружения, военной и специальной техники выполнены на 99,8 %, ремонта — на 99,7%», — сказал Алексей Криворучко.

«Благодаря практике заключения долгосрочных государственных контрактов мы сегодня имеем 86,8% от объема госзаказа», — добавил заместитель министра.