Игры, ракеты и НАТО: о чем Путин, Шойгу и Бортников говорили на конференции по безопасности

НАТО наращивает инфраструктуру вблизи российских границ и отказывается предметно рассматривать предложения Москвы. Это вызывает у России беспокойство, заявил президент Владимир Путин на IX Московской конференции по международной безопасности. Его слова передает ТАСС.

«Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», — сказал российский лидер.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу (под эгидой его ведомства проходит конференция) заявил, что НАТО превратилось в «глобальный военно-политический союз для сдерживания России и Китая». Он отметил закрепление в Европе «тенденции к военному противостоянию». Постоянные военные учения дестабилизируют обстановку у границ России, добавил Шойгу.

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Среди всего прочего, НАТО прорабатывает маршруты для оперативной передислокации войск к районам у границ России и Белоруссии, причем как в Европе, так и в Азии. Как отметил министр, Украина буквально накануне саммита альянса спровоцировала очередной виток обострения на Донбассе.

Беспокоят Москву также учения НАТО на Черном море. По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, под прикрытием учений Sea Breeze альянс поставит Украине современное оружие, которое отдадут националистическим батальонам и частям ВСУ.

Маневры в Черном море, по мнению российского дипкорпуса, повышают риски непреднамеренных инцидентов, поэтому от них нужно отказаться.

IX Московская конференции по международной безопасности проходит 23 и 24 июня. На ней присутствуют более 600 гостей, в число которых входят министры обороны, начальники генштабов, делегации военных ведомств и представители различных международных организаций — ООН, СНГ, ОБСЕ, ОДКБ. Обсуждаются вопросы мира после ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, ситуация с безопасностью в Европе, роль военных в борьбе с пандемией COVID-19, военно-техническое сотрудничество в Африке и на Ближнем Востоке и противодействие региональным угрозам в Латинской Америке и Западном полушарии.

Что еще сказал Путин

Президент РФ также заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам.

«Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами», — подчеркнул Владимир Путин.

Он выразил также опасения в связи с «расползанием» по миру оружия массового поражения. Предметами для беспокойства являются вооруженные конфликты, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнес и киберпреступность.

Российский лидер подчеркнул, что масштаб и глобальный характер этих проблем требует объединения усилий всех стран. «И такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов устава ООН», — сказал глава РФ.

О чем говорил Шойгу

Министр обороны РФ заявил, что сейчас в мире сложилась тенденция формирования глобальных коалиций. Мир разделяется на «своих и чужих», что не может не волновать Москву.

Все активнее вовлекаются в военное противоборство космос и киберпространство, добавил Шойгу. По словам главы Минобороны РФ, в составе вооруженных сил ряда стран появляются космические и киберкомандования, главной задачей которых «является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах».

Взрывоопасная ситуация сложилась в Европе, добавил Сергей Шойгу. Она требует решений по деэскалации. По его словам, в предложенных российской стороной мерах речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения. Кроме того, были даны призывы относительно моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Министр подчеркнул, что такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, поскольку могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками.

«Их размещение в Европе вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США», — выразил мнение Шойгу.

Что сказал Бортников

Директор ФСБ Александр Бортников также выступил на конференции с докладом. Он заявил, что Россия будет работать с США по поиску хакеров.

«Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены нашими президентами. Так что будем работать вместе, надеемся на взаимность», — отметил он.

Кроме того, сообщил глава ФСБ, необходимо привлечь все мировое сообщество для решения проблемы «сращивания» терроризма и киберпреступности.

Бортников добавил, что террористы вербуют молодежь в соцсетях и в чатах сетевых компьютерных игр и создают «клоны игр с имитацией терактов». Он призвал усовершенствовать российское законодательство, чтобы «оградить молодежь от влияния идеологии насилия». По его мнению, необходимо выработать и внедрить новые методы и механизмы взаимодействия с образовательными учреждениями, общественными институтами и религиозными объединениями.