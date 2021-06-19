США против «Триумфа»: что грозит российской ЗРС С-400

«В первую очередь внимание следует акцентировать на средствах радиоэлектронного подавления, которыми располагает вероятный противник. Именно они могут создать наиболее тяжелые условия для успешного применения зенитной ракетной системы С-400, хотя помехозащищенность «Триумфа» одна из самых высоких среди аналогичных систем», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель председателя Научно-технического комитета Военно-воздушных сил полковник Сергей Волков.

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По мнению специалиста, на втором месте следует поставить воздушные объекты с малой радиолокационной заметностью. Небольшая эффективная отражающая поверхность пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, а также управляемого оружия может при определенных условиях значительно сократить реализуемую зону поражения и вызвать существенные трудности у боевых расчетов ЗРС при поиске, захвате на сопровождение и обстреле целей этого типа.

Однако в настоящее время полкам и группам зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-400 придается такое перспективное средство разведки как РЛС «Енисей». Чем выше спектральная плотность мощности радиопомех, тем лучше работает эта станция.

Наконец, по мнению полковника Сергея Волкова, если плотность налета — количество целей в минуту — превышает огневую производительность зенитной ракетной системы, то в этом случае возможен фатальный исход для российской РЛС.

Однако, добавил специалист, возможности по одновременному обстрелу целей у группы зенитных ракетных дивизионов С-400 настолько высоки (до 80 целей одновременно), что пилотируемыми средствами создать такую плотность удара сегодня маловероятно.

Кроме того, уточнил специалист, в настоящее время уже создаются смешанные группировки зенитных ракетных войск, в которые, помимо ЗРС С-400, будет входить зенитная ракетная система С-350 «Витязь», огневая производительность которой превышает и без того выдающиеся характеристики «Триумфа».

«Следует учесть, что при разработке перспективной зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» вопросы повышения помехозащищенности, огневой производительности и возможности успешной работы по целям с малой радиолокационной заметностью стояли во главе угла и тактико-технические характеристики «Прометея» несравненно выше, чем аналогичные параметры С-400.

Так что с легкостью подавить или уничтожить группировку зенитных ракетных войск, на оснащении которой стоят системы С-350, С-400 и С-500, можно будет только на учениях типа African Lion 2021», — заключил Сергей Волков.

Что произошло в Африке

Учения Africa Lion 2021, осуществляемые под общим руководством Сухопутных войск США, проходили в различных странах Северной и Западной Африки с 7 по 18 июня. Условного противника в ходе этих мероприятий обозначали две зенитные ракетные батареи ЗРС С-400 «Триумф».

Удары по ЗРС С-400 были представлены в видеоролике Южно-Европейской оперативной группы Сухопутных войск США в Африке. Именно этот орган проводил командно-штабные учения на базе учебного центра в Агадире (Марокко).

При этом совершенно неясно, какие средства поражения использовали участники учений для обозначения ударов по ЗРС С-400.

«С профессиональной точки зрения эпизод удара по ЗРС С-400 в ходе учения African Lion 2021 весьма трудно оценивать и каким-либо образом комментировать, поскольку никакой детальной информации по этому событию нет. Неясно решительно все — какие силы и средства принимали участие в массированном ракетно-авиационном ударе, каков был характер их оперативного построения, какие средства поражения при этом были задействованы, каким образом выглядела созданная помеховая обстановка и какие средства РЭБ при этом применялись. Наконец, нет никакой информации, что собой представляла на этих учениях стартовая позиция ЗРС С-400. То ли это был надувной макет, то ли сооружение из палок или же комбинация каких-то излучающих средств — судить очень трудно», — рассказал «Газете.Ru» экс-зампредседателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ, экс-заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Известно лишь, что имитация ударов по ЗРС С-400 была осуществлена на территории специально придуманной для этих учений страны под названием Роуанд. Рядом расположилось аналогичное государство — Нехоне. Разработчики учений разместили эти обе страны в северо-восточной части Алжира, хотя сам Алжир в этих КШУ не был задействован. Соседний Тунис в African Lion 2021 участие, к слову говоря, принимает.

Растущее распространение таких средств ПВО большой дальности как ЗРС С-400, а также более современных ракетных комплексов малой и средней дальности может усложнить выполнение боевых и оперативных задач вооруженными силами США, пишет The Drive.

В целом КШУ, проведенное в рамках учения African Lion 2021, безусловно, подчеркивает общую обеспокоенность Пентагона по поводу расширения доступности С-400 и аналогичных ракетных систем большой дальности, которые теперь есть в наличии на мировом рынке вооружений.

Как правильно оценивать противовоздушные бои

По словам военачальника Айтеча Бижева, сегодня ошибка многих экспертов заключается в том, что они противовоздушные бои и сражения представляют себе исключительно как дуэльные ситуации, то есть как только противоборство между боевыми самолетами и зенитными ракетными системами/комплексами.

Более того, даже политическое руководство некоторых стран на вопросы организации противовоздушной обороны смотрит несколько упрощенно.

Считается, что приобретение зенитной ракетной системы решит все проблемы и в распоряжении покупателя окажется некий «меч-кладенец, которым можно отмахаться от любого неприятеля».

«На самом деле в отражении ударов средств воздушно-космического нападения должны принимать участие практически все виды Вооруженных сил, рода войск и специальные войска», — пояснил военачальник.

По словам Айтеча Бижева, в этих целях задействуются зенитные ракетные и радиотехнические войска, истребительная и ударная авиация, ракетные войска и артиллерия, на приморских направлениях — силы флота. «Только комплексным использованием всех имеющихся возможностей можно отразить удары воздушного противника», — убежден генерал.

А начинать построение системы ПВО, считает Айтеч Бижев, надо в любом случае с создания эффективной системы радиолокационной разведки. Одна из главнейших и важнейших задач в этом плане является построение автоматизированной системы сбора, анализа радиолокационной информации и выдача своевременных целеуказаний всем возможным огневым средствам.

«Что касается использования в ходе боевой подготовки зарубежными странами наших образцов вооружения и военной техники в качестве мишеней, то в советской и российской армии подобная практика никогда не применялась и не применяется. И зачем это делать Соединенным Штатам и их союзникам — непонятно. Разве что лить масло на раскаленную сковородку и осложнять и без того непростые отношения между нашими странами.

Но даже и тут, как ни странно, есть небольшой положительный момент.

Все-таки, как бы там ни было, это своеобразная реклама нашего оружия и признание его высоких тактико-технических характеристик», — заключил генерал Бижев.