У всех своя защита: что не так с российской Дальней авиацией

При создании перспективного бомбардировщика особый акцент делается на защите самолета от ПВО и ПРО противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы. По информации источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывается в ПАО «Туполев», будет создан полностью новый бортовой комплекс обороны. СМИ утверждают, что он позволит защитить его от всех видов оружия — радиолокационного и оптического.

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Встаньте в очередь

Прежде чем говорить о ПАК ДА, напомним, что в настоящее время в России разрабатывается модернизированный вариант стратегического бомбардировщика Ту-160. В средствах массовой информации его называют по-разному — то Ту-160М, то Ту-160М2.

Еще в 2016 году разработчики говорили «Газете.Ru», что этот сверхзвуковой стратегический бомбардировщик будет оснащен новыми локатором, пилотажным комплексом с самыми современными лазерными гироскопами, системами связи, датчиками, топливными приборами, системами индикации, а также новой системой управления оружием.

При этом представители ОПК неоднократно подчеркивали, что смогут обеспечить практически 100-процентную защиту модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160.

И вдруг опять — теперь уже ПАК ДА получит самый передовой комплекс обороны, который позволит защитить самолет от всех видов оружия.

Тогда сразу возникает вопрос — в России одновременно разрабатываются два совершенно новых передовых комплекса обороны? Один для обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160, другой — для ПАК ДА?

В этом случае совершенно очевидно, что подобные разработки нецелесообразны по чисто экономическим причинам. Помимо всего прочего, возникнут немалые трудности при техническом обслуживании этой аппаратуры в войсках, снабжении запасными частями и комплектующими, подготовке специалистов.

Лекарство — унификация

Если же все это именно так, то получается, что на вооружении Дальней авиации будет как минимум две системы, обеспечивающие разную степень защищенности двух одновременно состоящих на вооружении стратегических бомбардировщиков — Ту-160 и ПАК ДА.

Для ПАК ДА, видимо, категория этого оборудования будет «премиум», для обновленного Ту-160 — «бизнес-класс».

А если учесть, что передовым комплексом обороны надо оснащать еще и дедушку Дальней авиации стратегический бомбардировщик Ту-95МС, а также модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М (изготовлен пока в единственном экземпляре), то не получится ли так, что на оснащении самолетов ДА будут одновременно четыре комплекса самообороны с совершенно разными тактико-техническими характеристиками?

Или речь все же идет о некоей унифицированной системе, которую должны будут получить все самолеты Дальней авиации, обеспечивающей им одинаково высокий уровень защищенности «по всем физическим полям как с земли, от зенитных ракетных систем, так и от всех типов перспективных авиационных средств поражения», как любят говорить представители отечественной промышленности.

Министерство обороны уже давно хочет все машины Дальней авиации привести к какому-то одному облику. В прежние времена самолеты Дальней авиации выпускались в течение длительного времени. Каждая из машин ориентировалась на выполнение конкретных задач. К примеру, нанесение ударов по морским радиолокационно-контрастным целям, ядерные удары стратегическими крылатыми ракетами, бомбардировки свободно падающими бомбами.

Сейчас стоит задача подтянуть все машины ДА до некоего универсального облика, который включает в себя все составляющие возможного боевого применения.

Именно в этой связке надо, наверное, обсуждать все возможные новации, а не вычленять какие-то отдельные фрагменты из процесса создания новых машин и модернизации уже стоящих на вооружении и тем более подавать это как событие, не имеющее прецедента и вне всякой связи с общими векторами разработки новейшего оборудования.

К примеру, перспективными двигателями НК-32-02 планируется оснастить все имеющиеся самолеты Дальней авиации — ПАК ДА, Ту-160М, Ту-22М3М. И это единственно верный в этом плане подход.

Вся возможная степень унификации должна быть применена и в плане оборудования самолетов Дальней авиации новыми бортовыми радиолокационными станциями, пилотажными комплексами, средствами навигации и разного рода другой авионикой.

Темная лошадка Дальней авиации

Что касается ПАК ДА, то достоверной информации по этой машине не так много. Первый прототип ПАК ДА ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах.

На данный момент точных характеристик перспективного российского стратегического бомбардировщика также нет. Предположительно, дальность полета ПАК ДА будет достигать 12 тыс. км, при этом самолет сможет нести до 30 т полезной нагрузки.

Судя по открытым данным, американская бомбардировочная авиация получит свой перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider значительно раньше, чем российская Дальняя авиация ПАК ДА.

Официальный первый полет B-21 ожидается в декабре 2021 года.

К тому же В-21 создается (подобно F-35) как часть сверхбольшой системы вооружения. Сведений, что отечественные разработчики идут похожим путем, пока нет.