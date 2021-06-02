Диверсификация партнеров: как Судан меняет подходы к военному сотрудничеству с Россией и США

Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по морской базе, заявил начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью местному телеканалу Blue Nile.

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«В настоящее время мы ведем переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть наши интересы и нашу выгоду», — сказал он.

По словам главы Генштаба Судана, «ряд статей документа» может нанести вред стране. Вместе с тем он напомнил, что соглашение было подписано при прежнем правителе — Омаре аль-Башира. Но бумага не была ратифицирована законодательным органом, согласно требованиям относительно одобрения международных законов.

«Поэтому мы пока юридически не связаны обязательствами, и у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов», — отметил генерал.

По его словам, договоренность может быть реализована, если в ней будут учтены обоюдные интересы обеих стран без вреда для Судана. «Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах [с российской стороной]», — добавил Мухаммед Усман аль-Хусейн. Он надеется, что переговоры с Россией приведут к результату.

В то же время начальник Генштаба отметил, что Судан «открыт к военному сотрудничеству с США».

«Ранее Судан вынужден был ограничиваться военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху после того, как государство было исключено из американского списка стран — спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада», — заметил аль-Хусейн.

Но, по его словам, пересмотр соглашения с Москвой никак не связан с налаживанием взаимодействия с Вашингтоном.

Сообщения о том, что Судан намерен заморозить и пересмотреть соглашение с Россией о создании военной базы в Красном море, появились еще в апреле этого года. В частности, об этом сообщал телеканал «Аль-Арабия», ссылаясь на источник.

Однако российское посольство в Хартуме тогда опровергло эти данные, заявив на своей странице в Instagram, что утверждения о приостановке документа не соответствуют действительности, «что бы при этом ни говорилось так называемыми «источниками».

«Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», — отмечалось в посте.

Российские дипломаты подчеркивали, что соглашение начнет действовать только после того, как обе стороны ратифицируют документ, чего, как отметили в посольстве, еще не произошло.

В Судане тоже не подтверждали приостановку соглашения.

Соглашение между Россией и африканским государством было заключено в декабре 2020 года. Документ предполагает создание на территории Судана пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ. Он предназначается для ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей. Предполагалось, что на территории МТО смогут находиться максимум 300 человек и четыре корабля (в том числе с ядерной энергетической установкой). Увеличение численности военного и гражданского персонала пункта возможно только при дополнительном согласовании с Суданом.

Срок действия соглашения должен был составить 25 лет. Если ни одна из сторон не менее, чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит вторую сторону о намерении прекратить действие соглашения, то договор будет автоматически продлеваться на 10 лет.

Также предполагалось, что в течение всего срока действия документа Судан передает РФ в безвозмездное пользование территорию и недвижимое имущество. В частности, речь идет о береговой зоне и водной акватории с зоной причального фронта (зона стоянки плавсредств).

Как писало ранее немецкое издание DW, по мнению экспертов, подписывая соглашение, Судан следовал политике многовекторности. Россия же, как утверждалось, хотела получить то, что «уже есть у других стран»: «Военно-морские базы в Джибути на Красном море есть у США, Франции, Японии, Италии и с недавних пор — у Китая. Даже Германия в рамках европейской миссии по борьбе с пиратами содержит там пункт МТО (материально-технического обеспечения), правда, скромный, способный принять только один корабль. Кроме того, СМИ заявляло, что Россия тоже хотела базу в Джибути, но «не сложилось».