«Поведение пилота удивляет»: мог ли самолет Ryanair долететь до Вильнюса

В ситуации с перенаправленным самолетом крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе Ryanair пока больше вопросов, чем ответов. В частности, непонятно, кто именно сообщил о минировании пассажирского лайнера и на основании чего это было сделано.

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В СМИ распространяется фрагмент переговоров диспетчера и пилотов самолета, из которых следует, что «служба безопасности аэропорта [Национальный аэропорт «Минск»] сообщила о получении электронного письма». Официально запись переговоров пока что не опубликована.

При этом неясным остается и почему сигнал о минировании поступил буквально за несколько минут до прибытия рейса компании Ryanair в пункт назначения — аэропорт литовской столицы.

На борту самолета ирландской авиакомпании, который совершил экстренную посадку в Минске, находились больше 100 пассажиров, среди них — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. До этого он находился в розыске в Белоруссии, после посадки самолета его задержали.

О «минировании» самолета было доложено президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который дал команду принять рейсовый гражданский самолет в аэропорту Минска. В официальных сообщениях говорится, что в «этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей».

Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

К слову, представители авиакомпании сообщили, что пилоты получили сигнал о взрывном устройстве на борту от диспетчеров из Минска. «Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено», — заявили в Ryaniar. Через пять часов после приземления самолету разрешили покинуть аэропорт Минска, а СК Белоруссии заявил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

Однако остается много вопросов. В частности, зачем нужно было разворачивать самолет в Минск, а не посадить его, предположим, на ближайшем аэродроме 1-го класса ВВС Белоруссии в Лиде, где базируется 116-я гвардейская штурмовая авиационная Радомская Краснознаменная база. Кроме того, самолет мог совершить посадку на авиабазе в Барановичах.

«В этой ситуации более чем удивительно поведение командира воздушного судна Ryanair»,

— говорит в беседе с «Газетой.Ru» экс-начальник Главного штаба Войск противовоздушной обороны заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

Военачальник напомнил, что это был рейсовый самолет, полет совершался по заявке, в строго отведенное для этого время и на установленном эшелоне и курсе.

Пилот Ryanair как командир воздушного судна мог запросто проигнорировать все требования как летчика МиГ-29 ВВС Белоруссии, так и белорусских наземных служб, считает эксперт.

Мальцев уверен, что если самолет гражданский, летит по расписанию, нарушителем государственной границы и режима полетов не является, до посадки на аэродроме назначения остаются считанные минуты, то с предполагаемой взрывчаткой могли разобраться в пункте назначения, то есть в Вильнюсе, а в Минск, совершая огромный крюк, для этого лететь никакой необходимости не было.

«И что бы в этом случае сделал пилот белорусского МиГ-29, если командир самолета Ryanair отказался выполнять его требования? — задается вопросом генерал-полковник Игорь Мальцев. — Да ровным счетом ничего. Это пассажирский самолет, не RC-135 и не Р-8 «Посейдон», он не нарушал воздушное пространство Белоруссии, летел по установленному международному коридору. К тому же, по гражданским лайнерам и транспортным воздушным судам огонь открывать истребителям-перехватчикам категорически запрещается. И любой пилот об этом знает. Если он уничтожит гражданский самолет, то сразу перейдет в разряд международных преступников, и ему грозят, мягко говоря, очень большие неприятности. И даже глава государства в этом случае может его не прикрыть».

«Таким образом, поведение командира воздушного судна компании Ryanair в этой ситуации кажется мне более чем странным. Поэтому невольно возникает впечатление — не поработали ли с этим пилотом спецслужбы еще до вылета? Ничем другим его поведение объяснить нельзя. Ну, подошел к нему истребитель, а что дальше? Само приближение истребителя к рейсовому самолету ничем этому рейсовому самолету не грозит. Что он его, таранить что ли собирался? При этом командир воздушного судна Ryanair находился на связи с аэродромом вылета, прилета, пунктами единой системы управления воздушным движением. Словом, темная история», — считает заслуженный военный летчик Игорь Мальцев.

Кроме того, продолжает эксперт, если предположить, что истребитель выполнял атаку, то пилот Ryanair, в принципе, не мог видеть ее, поскольку атака осуществляется с задней полусферы.

В то же время, на самолете во время перелета из Афин в Вильнюс могли находиться сотрудники КГБ Белоруссии, заявил в эфире радио Newstalk глава Ryanair Майкл О'Лири.

«Похоже, власти намеревались снять с рейса журналиста и его попутчика... Мы полагаем, что в аэропорту также сошли с рейса некоторые агенты КГБ», — заявил О'Лири, добавив, что считает инцидент с самолетом «поддерживаемым государством угоном».

Как бы то ни было, практика принудительной посадки самолетов не в пункте назначения — не такой уж редкий случай в международных отношениях. Так, в частности, в 2012 году истребители ВВС Турции были подняты, чтобы принудить сирийский пассажирский самолет сесть в Анкаре. Тогда лайнер, выполнявший рейс из Москвы в Дамаск, заподозрили в перевозке военного груза.

В 2013 году власти Европейского союза принудили к посадке в Вене самолет президента Боливии Эво Моралеса, следовавший из Москвы. Самолет в аэропорту австрийской столицы обыскали, но экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена (а поводом для посадки президентского лайнера была информация, что Сноуден, возможно, находится в этом самолете) на борту так и не обнаружили.

В 2016 году самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел из киевского аэропорта Жуляны. За 50 км до входа в воздушное пространство Белоруссии пилоты получили указание от диспетчера немедленно вернуться на аэродром вылета. В случае отказа в воздух собирались поднять истребители украинских ВВС. Все это предпринималось для того, чтобы снять с борта некоего гражданина Армении.

Что касается нынешнего инцидента, правоохранительные органы Литвы возбудили уголовное дело после посадки в Минске лайнера авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Об этом сообщил заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас. По его словам, члены экипажа самолета, приземлившегося поздно вечером в пункте назначения, будут допрошены уже сегодня.