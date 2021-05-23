От Европы до Японии: как ВВС США намерены поддерживать свое присутствие в других регионах мира

Военно-воздушные и Космические силы США при планировании бюджетных расходов в 2022 году, исходят из «приверженности усилиям Европейской инициативы сдерживания», заявили исполняющая обязанности помощника министра ВВС по вопросам капитального строительства и энергетики Дженнифер Миллер и заместитель начальника штаба ВВС Уильям Кейл. Об этом пишет Air Force Times.

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Сколько это потребует средств в следующем финансовом году, будет указано в полном бюджетном запросе президента США Джо Байдена, который должен быть опубликован в конце текущего месяца. В текущем году ВВС получили на капстроительство $1,4 млрд, что соответствует обычному запросу на эту статью расходов бюджета в размере от $1 до $2 млрд. Однако это почти в четыре раза меньше, чем в 2020 году, когда было выделено $5,3 млрд. На этом фоне Миллер и Кейл выразили надежду, что в новом финансовом году финансирование вернется «на уровень прошлых лет».

Военное руководство США особенно обеспокоено по поводу европейских объектами капитального строительства, поскольку американское минобороны стремится «сдерживать влияние России» в этом регионе, а также по поводу состояния инфраструктурных объектов в Тихоокеанском регионе, которые будут иметь ключевое значение для попыток Пентагона противодействовать Китаю.

В частности, ВВС США недавно объявили, что потратят $152 млн на поддержание постоянного присутствия на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий в Румынии, где предполагается разместить военно-транспортные самолеты C-5 и C-17, беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper и истребители.

Предстоящие проекты включают грузовой терминал, в котором возможно хранение взрывчатых веществ и работа с ними, новый склад горюче-смазочных материалов, объект командно-диспетчерской эскадрильи и многое другое. Военно-воздушные силы США рассматривают Кымпия-Турзий как «центр ротации», откуда развернутые и боеготовые войска и силы будут направляться по всей Европе.

«Программа EDI (European Deterrence Initiative, Европейская инициатива сдерживания) включает в себя строительство аэродромов и вспомогательных инфраструктурных объектов, необходимых для поддержки боевых операций ВВС и миссий по наблюдению, а также повышение логистических возможностей на театре военных действий», — сказал в своем выступлении главный инженер Управления материально-технического обеспечения Европейского командования США Скотт Рэймонд.

В рамках подготовки к обновлению арсенала ядерного оружия наземного и воздушного базирования, а также созданию нового стратегического бомбардировщика B-21 «Рейдер» ВВС США закладывают основу для капитального ремонта объектов межконтинентальных баллистических ракет и авиационных ангаров.

Реализация некоторых из этих приоритетных программ потребует компромиссов в других сферах, пишет издание Air Force Times, в частности, в жилищных вопросах. В этом плане Военно-воздушные силы США указали на остров Окинаву (Япония), где они сталкиваются с высокими расходами на возведение более 7800 домов для семей военнослужащих, которые находятся на балансе этого вида ВС. В связи с этим Миллер и Кейл предложили отменить проекты, в которых ВВС больше не нуждаются, чтобы получить возможность финансировать строительство зданий в Японии. Как поясняется, речь идет в частности о тех проектах, которые потеряли свою актуальность из-за «изменений в позиции Пентагона в отношении европейского континента».

У ВВС уже есть отложенный ремонт объектов на сумму более $30 млрд. В 2019 году военные заявили, что планируют снести 5% объектов, надобность в которых отпала, вместо того чтобы тратиться на их восстановление. Стихийные бедствия, в первую очередь ураган Майкл в 2018 году, постоянно увеличивают размеры необходимых затрат в последние несколько лет.

При этом некоторые американские законодатели скептически сомневаются, что ВВС США достаточно серьезно ответственно к своим инфраструктурным потребностям и правильно выбирают приоритетные направления для финансирования.

Так, член Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман Шульц (демократ от штата Флорида), заявила, что примерно треть инфраструктурных объектов ВВС находится в плохом состоянии или находится на грани выхода из строя. В связи с этим она выразила недоумение, почему такие объекты не закрывают в целях экономии, раз они потеряли свою актуальность для военно-воздушных сил.

«Все бы ничего в планах военно-воздушных сил США, но одно настораживает — постоянное приближение американских военных объектов к границам Российской Федерации. Особенно это касается базы в румынском Кымпия-Турзий. Это всего лишь несколько сотен километров от западных границ Российской Федерации. Это откровенно недружественные и провокационные шаги со стороны США»,

— рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Военачальник считает, что следует напомнить руководству вооруженных сил Румынии банальную военную истину — при таком раскладе авиабаза Кымпия-Турзий как «центр ротации» превращается в объект первоочередного удара (в том числе и ядерных сил) для Вооруженных сил России в случае начала военных действий на Юго-Западном стратегическом направлении.