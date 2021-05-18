Войти в ДОН дважды: Россия дала США время подумать

Рассмотрение вопроса о денонсации Договора по открытому небу в Совете Федерации решено перенести. Заседание планировалось провести 19 мая. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, теперь оно состоится не ранее 2 июня.

Реклама

Вашингтону дают возможность вернуться к соглашению. Российские власти «надеются на здравый смысл представителей США» по вопросу ДОН.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в свою очередь, что предполагалось рассмотрение вопроса о денонсации в Совфеде, но «принято решение с подачи верховного главнокомандующего, что это решение [по поводу ДОН] будет чуть-чуть позже».

По мнению замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, хотя шанс сохранить ДОН минимален, он еще сохраняется.

«Они (Вашингтон и его союзники — «Газета.Ru») упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины», — добавил замглавы МИД. Тем не менее Россия оставила США возможность пересмотреть свою позицию по ДОН до вступления в силу закона о денонсации договора.

Законопроект об отказе от ДОН был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным 11 мая. Комитет Думы по международным делам одобрил документ спустя неделю.

Старый благородный ДОН

Концепция Договора по открытому небу изначально была изложена президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году. Встретившись с председателем Совмина СССР Николаем Булганиным, он предложил договориться о наблюдательных полетах для предотвращения внезапной атаки. Однако предложение отклонил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

В 1989 году президент Джордж Буш-старший также предлагал руководству СССР открыть воздушные границы на взаимной основе. Договор по Открытому небу (англ. The Treaty on Open Skies) вступил в силу 1 января 2002 года, подписан он был в 1992 году. Россия ратифицировала договор в 2001-м, но и до этого участвовала в наблюдательных полетах. Благодаря ДОН 34 страны-участницы смогли открыто собирать сведения о вооруженных силах и военных учениях и испытаниях друг друга. В мае 2020 года США решили выйти из ДОН, процедура завершилась в ноябре.

В начале 2021 года Москва также заявила, что начинает межведомственные процедуры выхода из ДОН. Ответственность за разрыв соглашения возлагается на Вашингтон – его действия «существенно нарушили баланс интересов других государств». В российском МИДе подчеркнули, что Москва на уступки в этом вопросе идти не собирается. Как объяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «если США вышли из договора, то они все равно пользуются инфой через НАТО».

В апреле в Госдепе США заявили, что пока не приняли решение о возвращении в ДОН. При этом американское руководство несколько лет подряд обвиняло Москву в нарушении положений соглашения. Вашингтон предъявил России следующие претензии: во-первых, отказ разрешить проведение полетов вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, во-вторых — выделение для заправки самолетов аэродромов в Крыму, который США считают оккупированным, в-третьих — установление ограничений на полеты над Калининградом, где ВС РФ сосредоточили значительные силы.

МИД РФ в ответ заявил, что США «более 13 лет не могли определиться с правилами проведения полетов над Гавайскими островами и сократили наблюдательные возможности в нарушение договора».