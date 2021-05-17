Демаркация границы: Ереван просит помощи у Москвы, Баку требует не втягивать ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы военной помощи Армении «обсуждались» в двусторонних переговорах Москвы и Еревана. Об этом сообщает «РИА Новости».

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При этом представитель Кремля затруднился ответить, получал ли Владимир Путин от и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна письмо о возможности военной поддержки Еревана. Однако Россия, по словам Пескова, находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном, «прикладывая энергичные усилия для разрядки ситуации».

Пашинян накануне заявил, что написал президенту РФ письмо с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области. Кроме того, секретарь армянского Совбеза Армен Григорян предложил провести внеочередное заседание секретарю Совбеза Таджикистана Насрулле Махмудзоде, председательствующему в Комитете секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поводом для предложения стала ситуация на армяно-азербайджанской границе — Григорян «представил факты о проникновении подразделений ВС Азербайджана в приграничные районы Армении».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Ереван «неадекватно реагирует» на процесс уточнения границы.

«Обращение Армении к ОДКБ по этому поводу — не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и оно совершенно необоснованно, столкновений на границе не было, ситуация стабильная, переговоры продолжаются», — приводит пресс-служба слова Алиева, сказанные в ходе телефонных переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым.

Устав ОДКБ подразумевает, что участники организации, в число которых входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения, должны защищать независимость, территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Таким образом, если на территорию Армении (Нагорный Карабах, где война шла прошлой осенью, таковой не является) будет совершено военное нападение, то России, вероятно, придется защищать партнера по ОДКБ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил два дня назад, что обсудил по телефону ситуацию в Сюникской области со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Глава минобороны Армении подчеркнул, что «во всех местах, включая Черное озеро», куда вторглись азербайджанские военные, «вся территория, военнослужащие и пути их обеспечения находятся под полным контролем армянской армии».

Шойгу отметил, что ситуацию необходимо разрешить мирно, но назвал недопустимым любое посягательство на территорию Армении. Стороны также обсудили армяно-российское военное сотрудничество и вопросы региональной безопасности.

Помочь Армении может Франция — глава правительства республики Никол Пашинян заявил, что разговаривал с французским президентом Эммануэлем Макроном, подтвердившим готовность Парижа оказать военную поддержку в рамках мандата ООН в случае необходимости. Реакция президента Франции «была однозначной», добавил Пашинян.

В апреле и.о. премьер-министра Армении заявил, что военный союз с Россией – основа безопасности его страны. «Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы. Помимо того, прорабатывается создание в Сюникской области филиала данной базы.

«Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике», — обратил внимание премьер. Военное и военно-техническое сотрудничество между РФ и Арменией основывается на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Его заключили 29 августа 1997 года. Важную роль играет и Договор о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 года.

Летом 2020 года, накануне большой войны в Карабахе, на границе Армении и Азербайджана уже происходили боестолкновения. ОДКБ тогда выразила серьезную озабоченность и призвала немедленно прекратить огонь.

«Москва уже давно дала понять своим союзникам и партнерам по ОДКБ и ЕАЭС, что она не будет стремиться решать за них их внутренние проблемы, да и во внешних делах будет действовать лишь строго в рамках своих обязательств. <…> Такая эволюция подхода Москвы к бывшим союзным республикам – прежним окраинам империи – признак крепнущего реализма российской внешней политики в ближнем зарубежье»,

— заявлял в марте 2021 года директор Московского центра Карнеги, член Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.