«Речь о выживании страны»: военные Франции поддержали отставных генералов

Действующие французские военные выступили в поддержку открытого письма отставных генералов, которые в апреле обратились к властям страны с предупреждением, что Франции угрожает гражданская война из-за исламистов и банд из пригородов. Обращение авторов этого письма, как и изначальное послание, опубликовал французский еженедельник Valeurs actuelles.

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«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели», — напомнили они о предыдущем обращении.

Военнослужащие осуждают реакцию властей республики на обращение бывших генералов. «К ним отнеслись как к мятежникам, когда их единственный грех — любовь к своей стране», — говорится в обращении анонимных авторов, которые не так давно встали на путь профессиональных военных, но не могут промолчать.

«Мы видим насилие в наших городах и деревнях <...> Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой», — написали они, подчеркнув, что во Франции «уже тлеет гражданская война».

«Действуйте, дамы и господа. На этот раз речь идет не о нестандартных эмоциях, готовых формулах или освещении в СМИ. Это не вопрос расширения ваших полномочий или завоевания других. Речь идет о выживании нашей и вашей страны», — призвали они. Это письмо уже поддержали более 45 тыс. человек.

Первое коллективное обращение было подписано 20 генералами, которые находились в запасе. Французский журнал Valeurs actuelles опубликовал его в апреле. Авторы обращения заявили, что хотят «защитить патриотизм» на фоне распространения «антиколониальной риторики». По их словам, именно такая риторика рискует «растворить традиции, культуру и историю» Пятой республики.

Они также отметили, что рост напряженности и раскол в обществе на фоне появления территорий, где «не действуют законы республики», могут привести к гражданской войне. По их мнению, в таких местах сторонники радикального ислама устанавливают свои порядки, презирая страну и желая ее разрушить. Авторы обращения призвали президента Франции Эммануэля Макрона «защитить патриотизм».

Ранее это обращение поддержала глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Но официальным властям заявление генералов не понравилось: начальник штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил в разговоре с газетой Le Parisien, что авторов обращении могут отстранить от службы.

«Эти генералы в индивидуальном порядке предстанут перед высшим военным советом. После этой процедуры президент (согласно правилам) подписывает постановление об их отстранении от службы», — сказал он 29 апреля. Такие действия, по его словам, — это «исключительная процедура», которая была инициативой главы Минобороны Франции.

Лекуэнтр заявил, что обращение этих генералов не отражает реального взгляда вооруженных сил на политическую обстановку в стране.

Осенью во Франции было несколько нападений исламистов. Один из самых громких инцидентов — мужчина обезглавил преподавателя колледжа в пригороде Парижа. Он показал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда в рамках темы о свободе слова.