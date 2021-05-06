НАТО на пороге: США присоединились к европейскому оборонному проекту

Совет глав минобороны Евросоюза одобрил приглашение Канады, Норвегии и США в оборонную программу PESCO. Эти три государства станут первыми не входящими в Евросоюз странами, которые поучаствуют в проекте.

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«В ответ на запросы от Канады, Норвегии и США об участии в проекте PESCO Военная Мобильность Совет принял положительное решение, разрешающее координатору проекта — Нидерландам — пригласить эти три страны», — говорится в сообщении совета.

Этот шаг позволит трем странам НАТО принять участие в инициативе Нидерландов по повышению военной мобильности в Европе.

Инициатива мобильности — лишь один из 46 военных проектов, запущенных ЕС в рамках пакта 2017 года, достигнутого между 25 странами-членами ЕС и получившего название «Постоянное структурированное сотрудничество» (Permanent Structured Cooperation, PESCO).

PESCO — программа государств-членов ЕС, направленная на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны в рамках Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Предполагается, что эта программа позволит Европе действовать более гибко в определенных сценариях. В том числе, как отмечают европейские СМИ, она поможет быстро передислоцировать войска к границе ЕС с Россией.

Стремление администрации Джо Байдена к участию в этом проекте резко контрастирует с политикой предыдущего президента США.

Во времена администрации Дональда Трампа официальные лица США выражали обеспокоенность по поводу PESCO, что побудило ЕС попытаться умиротворить американских чиновников.

Об этом конфликте в недавнем интервью напомнил министр обороны Португалии Жоао Титтерингтон Гомеш Кравиньо: «Очень хорошо, что США присоединятся к этому проекту, а не будут говорить, что PESCO, как мы слышали в некоторых высказываниях предыдущей администрации США, противоречит интересам НАТО».

Подобные инициативы необходимы, потому что у НАТО на данном этапе «нет задачи строить мосты и дороги, железнодорожные пути и работать над механизмами для упрощения бюрократических и административных процедур для транспортировки войск, вооружения и военной техники, запасов материальных средств из одной страны в другую», заключил Кравиньо.

В ноябре прошлого года Совет установил параметры, позволяющие третьим странам участвовать в проекте мобильности. Список условий был нацелен на объединение с США и Великобританией, но также содержал инструменты, предотвращающие присоединение других стран, если у членов ЕС есть возражения.

После этого шага администрация Джо Байдена направила письмо правительству Нидерландов, отвечающему за проект, с просьбой принять в него США.

«В настоящее время существуют административные и инфраструктурные барьеры, которые затрудняют перемещение личного состава, вооружения и военной техники через Европу.

Часто туристу легче путешествовать через ЕС, чем военному персоналу», — заявила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

Проект будет опираться как на национальные, так и на европейские ресурсы, и государства-члены могут использовать сумму в €1,7 млрд, выделенную в многолетнем бюджете ЕС.

Впереди еще много работы, пишет Politico. Высокопоставленный чиновник ЕС объяснил, что государствам-членам необходимо принять планы по усовершенствованию военной мобильности. Во-вторых, они должны гарантировать, что выдача разрешения на трансграничное перемещение войск или техники должна занимать не более пяти дней. В-третьих, 25 членов ЕС обязаны создать контактную сеть.

«Термин «военная мобильность» никого не должен вводить в заблуждение. На самом деле это стратегические перегруппировки и они представляют собой элемент стратегического развертывания Объединенных вооруженных сил НАТО.

Это важная часть комплекса мероприятий и действий по переводу ОВС НАТО с мирного на военное положение»,

— объяснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, стратегические перегруппировки осуществляются для усиления Объединенных вооруженных сил НАТО на театрах военных действий (в первую очередь на границах с Россией) и в глубине Европейского континента и доведения их до уровня, необходимого для проведения первых операций, последующего наращивания усилий войск и восстановления боеспособности в ходе военных действий. Проект PESCO подразумевает выполнение всех перечисленных мероприятий в максимально короткие сроки.

«В целях сокращения сроков выдвижения и перегруппировок войск, которое может проводиться как своим ходом, так и осуществляться различными видами транспорта, до требуемого уровня грузоподъемности

надо, к примеру, доводить мосты на автодорогах. Далеко не каждый из них выдержит вес основного боевого танка ВС США «Абрамс», который составляет почти 70 тонн.

Также потребуется повышать пропускную способность железнодорожных путей сообщения и автомобильных дорог, организовывать временные перегрузочные районы. Речь идет, надо полагать, о воссоздании системы фронтальных и рокадных коммуникационных направлений, каждое из которых включает железные и автомобильные дороги, магистральные трубопроводы, воздушные трассы, а при наличии — и водные участки», — сказал генерал Запаренко.

«А цель проводимых мероприятий в рамках проекта PESCO только одна — создание в кратчайшие сроки ударных группировок войск (сил) на границах с Россией и организованное вступление Объединенных вооруженных сил НАТО в войну со своим восточным соседом. Других задач у этого проекта нет», — подчеркнул генштабист.