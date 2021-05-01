Удар из глубины: в России работают над новой системой для морских сражений

Сегодня на повестке дня встает вопрос боевого применения беспилотных морских аппаратов не в одиночном порядке или мелкими группами, а целыми роями. По мнению специалистов, именно такой подход даст наибольшую эффективность.

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Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в оборонно-промышленном комплексе сообщает, что именно над такой системой сейчас ведутся работы. По его словам,

российские рои подводных беспилотников будут управляться с помощью искусственного интеллекта.

«К примеру, командным пунктом ставится общая задача – уничтожить авианосную ударную группу противника. Искусственный интеллект, который будет управлять роем подводных беспилотников, решает эту задачу уже сообразно с вполне конкретными и непрерывно меняющими обстоятельствами. То требуется сосредоточить усилия на одном из направлений. То совершить маневр и перенести усилия на другое направление. То на время выйти из боя и ввести противника в заблуждение демонстративными действиями. Все это будет делать искусственный интеллект, получающий данные по обстановке из самых разнообразных источников», — поясняет принцип работы готовящейся системы собеседник.

Водоизмещение беспилотных аппаратов (как надводных, так и подводных) вряд ли превысит 500-1000 тонн. Задача такого корабля — незаметно подобраться к противнику и уничтожить его.

Если морской беспилотник и будет потерян в ходе боестолкновения, то его относительно недорогая цена не скажется фатальным образом на исходе морской операции и войны на море в целом.

В этом случае встает вопрос об устойчивом контроле подводными беспилотными аппаратами с пунктов управления, размещенных на воздушных командных пунктах, надводных кораблях и непосредственно с носителей подводных беспилотных аппаратов — переоборудованных под них подводных лодок.

«Что любопытно (и это не так давно проверено опытным путем), на больших глубинах (8 и даже 11 тыс. м), передача сигналов и команд управления не хуже, а даже лучше, чем на глубине, к примеру, 1 км. Это, с одной стороны, дает морскому беспилотнику массу преимуществ при подходе к объекту поражения на глубинах в несколько тысяч метров, поскольку пока еще не разработано оружие, способное поражать цели на таких глубинах», — рассказывает источник.

Но пока остается проблема межсредной передачи сигналов и команд управления (к примеру, воздух-вода). Над ней в настоящее время работают, и отмечается существенное продвижение. Что касается решения навигационных проблем, то большую помощь в этом морским беспилотникам окажут новейшие электронные гироскопы. Ошибка у них на 1000 км пути может быть существенно меньше 100 метров. Это с большой точностью позволит вывести беспилотник в окрестности цели.

Встает вопрос и о носителях таких морских беспилотников, как надводных, так и подводных.

«Беспилотные аппараты переворачивают всю концепцию размерений (длина, ширина, осадка, водоизмещение) надводных кораблей. Нет сомнения, что за подобными беспилотниками будущее», — подчеркнул источник «Газеты.Ru» в оборонно-промышленном комплексе.

Иностранные разработки

Примерно по такому же пути идут и ведущие кораблестроительные державы. К примеру, в США идет работа над беспилотным «Морским охотником» за подводными лодками. Как ранее писала «Газета.Ru», ВМС США расширяют возможности недавно появившегося у них беспилотного корабля для поиска подводных лодок Sea Hunter. Планируется сделать дрон способным не только вести разведку, но и применять оружие по надводным целям, а также использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Разработка Sea Hunter ведется с 2010 года. В рамках программы ACTUV (Anti-submarine warfare continuous trail unmanned vessel — «Беспилотный противолодочный корабль непрерывного слежения») им занимается Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (The Defense Advanced Research Project Agency, DARPA).

Согласно тексту аналитического документа от управления затрат и оценки программ Пентагона в будущем ВМС США должны состоять из десятков беспилотных надводных кораблей, беспилотных подводных аппаратов и сравнительно меньшего количества авианосцев.

В этой связи, наконец, применение нашли и стелс-эсминцам Zumwalt — корабли этого типа в предстоящих морских сражениях будут управлять безэкипажными кораблями и беспилотными летательными аппаратами.

Американский флот планирует провести существенную модернизацию своих сил и средств, чтобы в полном объеме включить в боевой состав пилотируемые и безэкипажные аппараты. Об этом ранее сообщала «Газета.Ru».

К слову говоря, проект Zumwalt во многом потерпел неудачу из-за того, что в ходе реализации замысла на корабле этого типа был исключительно высок уровень опытно-конструкторских работ. А успех ОКР — это, как известно, 50 на 50. К примеру, на фрегате «Адмирал Горшков» в ходе его постройки было сразу 32 ОКР при своеобразной норме 20-25% на практически всех отечественных и зарубежных платформах. Это большое счастье, что наш фрегат получился таковым, каковым его задумывали, отмечают источники «Газеты.Ru».

«Что касается роев беспилотных (безэкипажных) морских аппаратов (как надводных, так и подводных), то тот, кто доведет эту технологию до конца, получит неоспоримые преимущества в ведении вооруженной борьбы на море. Он станет, без всякого преувеличения, властелином океанов», — подчеркнул высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в российском оборонно-промышленном комплексе.