Специалист по гиперзвуку: сотрудник ЦАГИ арестован по обвинению в госизмене

Арестованный по подозрению в госизмене профессор Московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Голубкин не имел доступа к гостайне, заявили ТАСС в пресс-службе вуза.

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В институте отметили, что он сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). В МФТИ он, согласно информации пресс-службы, преподает у студентов четвертого курса в качестве внешнего совместителя. В вузе подчеркнули, что он не принимает участия в научной работе.

«Это сотрудник ЦАГИ, не Физтеха. <…> На Физтехе он читает только лекции раз или два в месяц на три сотых ставки», — приводит ТАСС слова ректора МФТИ Николая Кудрявцева.

Как говорится на сайте МФТИ, Голубкин — профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

Ему 69 лет, он занимается проблематикой гиперзвуковых технологий, читает курс аэродинамики больших скоростей.

Как стало известно ранее, по решению Лефортовского суда Москвы профессор МФТИ на два месяца отправился в СИЗО по подозрению в государственной измене. «Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. По ее словам, дело не маркировали грифом секретности.

Голубкин отказался признавать вину в инкриминируемом ему преступлении, передает агентство со ссылкой на его адвоката Александра Тимошенко. «Мы собирается обжаловать избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнул защитник. По словам адвоката, его подзащитный находится в статусе подозреваемого, обвинение ему пока не предъявили. На данный момент педагог содержится в СИЗО «Лефортово», уточнил юрист.

Как утверждает источник агентства, Голубкин — коллега и соавтор научной статьи физика Губанова, которого тоже обвиняют в госизмене.

При этом собеседник ТАСС обратил внимание, что эти уголовные дела ученых никак не связаны между собой. «Валерий Николаевич является коллегой арестованного ранее по делу о госизмене физика Губанова. Но насколько мне известно, у них разные уголовные дела», — подчеркнул он.

Лефортовский суд 29 января продлил арест ученого Анатолия Губанова до 3 мая. Его обвиняют в передаче секретных сведений спецслужбе одной из стран Европы, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание по этому вопросу прошло в закрытом режиме.

В начале декабря прошлого года Лефортовский суд в ходе закрытого судебного заседания санкционировал арест ученого до 2 февраля текущего года. По версии следствия, Губанов передал одной из европейских стран сведения, касающиеся авиационных технологий. Адвокат Ольга Динзе рассказала, что в ходе допроса в ФСБ обвиняемый частично признал вину в государственной измене, но позже отказался от этих показаний. Как она полагает, ее подзащитный мог быть введен в заблуждение в ходе допроса.

Анатолий Губанов — представитель известной в российском авиастроении династии. Его тесть Леонид Шкадов — известный ученый и один из бывших руководителей авиационной промышленности в Советском Союзе. Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года, руководит одним из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет). Он специализируется на высокоскоростных летательных аппаратах. У Губанова пятеро детей, причем трое из них также работают в авиационной сфере.

Ежегодно по обвинению в госизмене сроки получают по четыре-шесть россиян. В 2016 году был всплеск приговоров по этой статье: тогда осуждены были 14 человек.

С начала текущего года российские суды приняли уже как минимум три обвинительных решения, передает РИА «Новости».

В частности, в конце марта Мосгорсуд приговорил россиянина Сергея Петушкова к 12 годам колонии по этой статье, сообщала пресс-служба суда. Именно о таком сроке просил прокурор. Это минимальная санкция статьи, максимальная составляет 20 лет колонии. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за секретности. Петушкова задержали летом 2019 года по обвинению в шпионаже.