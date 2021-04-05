Госдеп призвал Москву не «запугивать» Украину

Соединенные Штаты попросили Москву объяснить увеличение группировки войск на границе с Украиной, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 5 апреля, сообщает Reuters.

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Он заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены стягивание российских войск в южные регионы страны, независимо от того, на чьей территории находятся военные – в России или «в пределах суверенной Украины».

«Мы попросили Россию объяснить эти провокации. Но, что еще более важно: мы передали нашим украинским партнерам сигнал уверенности. Мы поддерживаем Киев. Мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — сказал дипломат.

Под сигналом он, очевидно, имел в виду телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, в ходе которого лидер Соединенных Штатов подтвердил готовность оказать Киеву военную поддержку на фоне «российской агрессии».

Журналисты попросили Прайса также пояснить слова про «запугивание» Украины.

«Конечно, русские в течение довольно долгого времени стремились запугать своих соседей», — заявил Прайс.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков указывает, что передвижение российской армии по территории государства не должно вызывать беспокойство у других стран, так как РФ не представляет угрозы для них. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны», — подчеркнул он, ответив на сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия не представляет угрозу ни для одного государства мира, в том числе и для Украины. По его словам, РФ всегда очень внимательно относится к своей безопасности.

За день до этого в совместном заявлении МИД Франции и МИД Германии также выразили обеспокоенность передислокацией войск в России. При этом, они связали происходящее с эскалацией в Донбассе.

«Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся к реализации Минских договоренностей в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры», — указывалось в заявлении.

Ранее представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. Дипломат пояснил, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается «война с Россией».

В ответ на это депутат от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости подчеркнул, что после таких слов Запад не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Он посоветовал альянсу изучить историю Великой Отечественной войны перед началом военных шагов в сторону России.

«Последствия для агрессора будут весьма плачевны», – подчеркнул парламентарий.

Эксперты на Западе также прогнозируют ход войны России и Украины из-за обострения ситуации на востоке Украины. Журналист National Interest Марк Епископос рассказал о вооружении в российской армии, которое обеспечит России победу в случае начала войны.

По его словам, для ВСУ большие проблемы будет создавать превосходство российской армии в воздухе и более сильная противоракетная оборона.

Так, журналист напомнил о ЗРК С-400 «Триумф», которые базируются в Крыму и могут стать угрозой для восточной и центральной Украины. Кроме того, Епископос напомнил об истребителях Су-35С, которые несут управляемые бомбы и ракеты «воздух-земля».

Также он упомянул про БМП-3М, которые предназначены для боя на суше. По мнению автора, они более маневренные и легкие по сравнению с танками. Помимо этого, эксперт с хорошей стороны охарактеризовал российский танк Т-90М и заявил, что Россия является мировым лидером по числу имеющихся на вооружении боевых машин этого вида.

Наконец, Епископос сообщил о преимуществах российских самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», которые оснащены продвинутой технологией прицеливания, также они могут производить до восьми выстрелов в минуту.