Щит Европы: Украина рассказала НАТО о своей роли

В 72-ю годовщину образования НАТО главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала «настоящим щитом» для Европы. Его слова передает РИА «Новости».

«За последние годы <…> наша страна [стала] активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — подчеркивается в заявлении украинского командующего.

Он также добавил, что ВСУ активно сотрудничают с Североатлантическим альянсом «по всем ключевым направлениям военной реформы» и намерены углубить и расширить это сотрудничество.

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По словам Хомчака, в 2021 году ВСУ примет участие в 15 многонациональных учениях за пределами Украины и в девяти – на украинской территории.

Поздравил НАТО с днем рождения и президент Украины Владимир Зеленский. Он также заявил, что ждет «расширения практического сотрудничества».

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем о готовности альянса принять в свои ряды новых членов.

«С момента окончания «холодной войны» НАТО практически удвоила число союзников. Двери НАТО остаются открытыми, мы работаем со многими странами», — отметил генсек альянса.

Он напомнил, что Украина была признана кандидатом на вступление в НАТО, члены альянса поддерживают ее усилия. Киев должен продолжать реформы, нужные для вступления, добавил Столтенберг.

«Политика расширения станет частью стратегии альянса НАТО-2030. Главы государств и правительств альянса, которые соберутся на саммит позже в этом году, будут обсуждать эту тему», — подчеркнул он.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона и отказалась от внеблокового статуса. Дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью украинской внешней политики, были приняты в июне 2016 года. Киев также обязался обеспечить полную совместимость своих ВС с силами стран альянса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 июня прошлого года написал в своем Twitter-аккаунте, что его страна стала участником партнерства расширенных возможностей НАТО.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — отметил он.

Данный статус позволяет государству получить «более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией».

Киев уже давно предпринимает реформы для вступления в НАТО. В начале января стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную, которая принята в армиях ведущих государств альянса.

«Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», – говорится в заявлении украинского Минобороны.