«Нужно обратиться к США»: Кравчук призвал ввести санкции против России

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия считает Украину сферой своих интересов. Поэтому, по его мнению, Москва намерена попытаться отнять у Киева часть территорий.

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«К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии. <...> Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — сказал он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Помимо этого, Кравчук считает, что Россия ответственна за обстрелы, которые происходили ранее у поселка Шумы в Донбассе.

«Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США... чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», — уверен экс-президент Украины.

Ранее Кравчук выражал мнение, что Россия намерена провоцировать на юго-востоке Украины широкомасштабный военный конфликт.

«Ситуация никогда не была мирной, она волнами идет — то поднимается, то опускается. Ситуация сейчас обострилась: возможно, это какая-то реакция и на наши действия», — отметил он 13 марта.

В то же время глава украинской делегации в ТГК считает, что широкомасштабного конфликта не будет, так как «если это могло кому-то прийти в голову, это была бы не просто ошибка, а трагическая ошибка России».

Тогда же он в очередной раз предложил привлечь США к процессу урегулирования внутриукраинского конфликта. По его мнению, участие американских партнеров заставит Россию придерживаться международного права и не пренебрегать суверенитетом Украины.

«Надо решить на уровне президента Соединенных Штатов Америки, или это будет вице-президент, или госсекретарь, но кто-то официально должен присутствовать. Потому что Россия имеет такой характер — она никогда не слушает тех, кого она не боится, будем говорить откровенно», — заявил Леонид Кравчу.

При этом в начале марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос «привлечения США в Трехстороннюю контактную группу не стоит».

Представители российских властей много раз подчеркивали, что Россия не намерена ни на кого нападать или забирать чьи-либо территории. В то же время Москва неоднократно обращала внимание, что не является участником внутриукраинского конфликта в Донбассе. Москва призывала Киев выполнять свои обязанности по Минским договоренностям и вести диалог непосредственно с властями самопровозглашенных республик Донбасса, а не перекладывать ответственность на Россию.

Тем не менее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что Киев готов пойти на некие «радикальные шаги» в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.

В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Киев от каких-либо попыток в дальнейшем обострять конфликт и реализовывать силовой сценарий на юго-востоке Украины.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — сказала Захарова.

Она также в очередной раз обратилась к властям страны и призвала их «перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям».

В то же время в Госдуме ранее предположили, что Украина готовит военную провокацию в Донбассе. Как считает первый замглавы комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин, это необходимо для принудительной капитуляции самопровозглашенных республик.

«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений», — отмечал ранее депутат в ответ на слова Кравчука о том, что Россия не предлагает никаких «конструктивных предложений».