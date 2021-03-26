Обстановка остается спокойной: Путин и Пашинян обсудили Карабах

Обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась и остается спокойной, констатировали в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Беседа состоялась в пятницу, 26 марта. Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, передает пресс-служба Кремля.

Накануне министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился с президентом Арцаха Араиком Арутюняном, в ходе беседы политики обсудили шаги, предпринимаемые для решения гуманитарных и социально-экономических проблем, возникших в регионе после войны с Азербайджаном.

«В этом контексте была обоюдно подчеркнута важность беспрепятственного вовлечения специализированных международных организаций на местах», — говорится в комментарии армянского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Айвазян и Арутюнян указали на необходимость окончательного политического решения нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«В этом контексте была отмечена основная роль признания права народа Арцаха на самоопределение и жизнь на своей исторической родине», — детализируется в сообщении МИД Армении.

Вместе с тем, Ереван обвинил Баку в разрушении церкви Зоравор Сурб Аствацацин в Мехакаване.

«Азербайджанская сторона подтвердила преднамеренное и запланированное разрушение до основания церкви Сурб Аствацацин, и что это было осуществлено решением властей Азербайджана. Все попытки азербайджанской стороны оправдать варварское уничтожение культового места вызывают беспокойство и должны быть осуждены», — заявила армянская сторона.

В ответ на это Баку заявил, что церковь якобы была незаконно построена на землях Азербайджана, которые до 1993 году были населены только этническими азербайджанцами.

«Храм был построен в то время, когда Армения разрушала дома и культурное наследие азербайджанцев, которые в течение нескольких поколений жили в Джебраиле и других оккупированных регионах Азербайджана. Мы серьезно относимся к таким обвинениям, но категорически отвергаем утверждения Национальной комиссии Армении по делам ЮНЕСКО о том, что Азербайджан совершил какие-либо «культурные преступления», — указала азербайджанская сторона.

Напомним, в Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года произошло очередное обострение на линии соприкосновения сторон.

Власти НКР и Армении обвинили в провокациях и обстрелах Азербайджан. Баку, в свою очередь, заявлял, что огонь открыла армянская сторона. Под обстрелом оказался ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Министерство обороны Армении утверждало, что азербайджанские войска атаковали Нагорный Карабах, используя военную авиацию и ракеты.

В ноябре прошлого года Азербайджан и Армения при содействии России договорились о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Россия рассчитывает, что Армения будет придерживаться ноябрьских договоренностей.

«Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении — какие события бы ни происходили, должна быть преемственность [в выполнении соглашения по Нагорному Карабаху]», — сказала в интервью РИА «Новости» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам сенатора, любые шаги, которые будут противоречить соглашению, «могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя».

Она подчеркнула, что договоренности принесли стабильность в Закавказье. «Процессы продолжаются, они непростые, сложные, ежедневно возникают те или иные нюансы. Но главное — соглашение достигнуто», — сказала спикер верхней палаты парламента.