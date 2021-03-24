Стелс-эсминец во главе беспилотников: в США нашли применение для Zumwalt

Тихоокеанский флот США проведет свои самые сложные на сегодняшний день учения с использованием беспилотных систем, сообщается на сайте института ВМС США USNI News. В следующем месяце состоится мероприятие боевой подготовки, на котором будут отрабатываться задачи по боевому применению беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных кораблей. Общее управление выделенными силами и средствами будет осуществлять эсминец ВМС США типа Zumwalt USS Michael Monsoor (DDG-1001).

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Об эсминцах этого проекта ранее писала «Газета.Ru».

Zumwalt вместе со средними и большими безэкипажными судами входит в состав опытного отряда, предназначенного для отработки концепции ведения будущих операций на море.

Как пишет USNI News, ВМС США особо подчеркивают важность предстоящих учений. В этой связи американский флот планирует провести существенную модернизацию своих сил и средств, чтобы в полном объеме включить в боевой состав пилотируемые и безэкипажные аппараты.

Запланированные учения должны ясно продемонстрировать, насколько далеко американские моряки продвинулись в соответствующих технологиях и концепции операций и что еще предстоит сделать.

«В самой концепции беспилотной кампании говорится, что нашим будущим силам потребуется для действий как в условиях повседневной конкуренции, так и в ведении операций с примерно равными по возможностям противниками. Мероприятие, проводимое в зоне ответственности 3-го флота под руководством командования Тихоокеанского флота США, исследует элементы этих будущих сил, которые окажут наибольшее влияние на повышение боевых и оперативных возможностей военно-морских сил», — сказал официальный представитель ВМС США лейтенант Тим Пьетрак.

По его словам, результаты этого учения предоставят актуальную и своевременную информацию для Управления военно-морских исследований и сообщества по закупке образцов вооружения и военной техники. Это позволит руководству ВВС США лучше понимать направления дальнейшего развития беспилотных систем.

Кто еще примет участие в учениях

Как отмечает Пьетрак, это мероприятие будет включать в себя отработку множества беспилотных возможностей и соответствующих средств обеспечения, включая проект Super Swarm. Это — управляемая группа беспилотных аппаратов, состоящая из нескольких десятков объектов. О концепции применения боевых роев беспилотных летательных аппаратов ранее писала «Газета.Ru».

Также в учениях примут участие беспилотные надводные суда среднего водоизмещения Sea Hunter и Sea Hawk, беспилотные летательные аппараты MQ-8B Fire Scout и MQ-9 Sea Guardian.

БЛА MQ-8B Fire Scout — многоцелевой беспилотный летательный аппарат (беспилотный вертолет). В стандартное оборудование вертолета входят электро-оптические/инфракрасные сканеры и лазерный дальномер, которые позволяют находить и идентифицировать заданные цели, ранжировать их в зависимости от важности. Продолжительность полета БЛА этого типа составляет четыре часа. Этого времени достаточно для того, чтобы совершать продолжительные полеты в радиусе 110 морских миль от взлетной площадки. Вертолеты-разведчики предполагается оснастить высокоточными ракетами класса Hellfire.

БЛА MQ-9 Sea Guardian — адаптированный для флота беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper разработки компании General Atomics Aeronautical Systems. Он способен вести наблюдение за надводной и подводной обстановкой, патрулировать прибрежные территории, участвовать в антипиратских и поисково-спасательных операциях.

Что касается американского малогабаритного безэкипажного корабля Sea Hunter, то ранее «Газета.Ru» детально описывала его тактико-технические характеристики.

ВМС США уже использовали первый прототип MUSV Sea Hunter в нескольких учениях и мероприятиях по ознакомлению флота с этим образцом оружия с помощью подразделения по разработке надводных судов подобного типа (Surface Development Squadron, SURFDEVRON). SURFDEVRON ожидает взятие на управление второго такого судна, недавно получившего наименование Sea Hawk, во втором квартале 2021 финансового года, что сделает возможным участие этого корабля в апрельских учениях.

«MDUSV Sea Hunter и Sea Hawk будут поддерживать пилотируемые подразделения флота, интегрируя различную полезную нагрузку, чтобы помочь в борьбе с подводными лодками вероятного противника и повысить осведомленность командования об обстановке на море. Постоянная оценка автономных возможностей как Sea Hunter, так и Sea Hawk привела к значительному прогрессу в надежности и соблюдении правил предотвращения столкновений для автономных надводных безэкипажных судов», - сказал Пьетрак.

Sea Hunter ранее уже проводил операции с буксируемой аппаратурой для борьбы с подводными лодками и с модулем разведки и наблюдения для освещения обстановки на море.

«В воздухе БЛА MQ-9 Sea Guardian расширит традиционные для MQ-9 задачи, работая с системами ВМС и Корпуса морской пехоты как в разведывательных миссиях, так и в задачах по борьбе с подводными лодками вероятного противника», — сказал Пьетрак.

Сегодня морские пехотинцы используют БЛА с увеличенной дальностью полета типа MQ-9A в зоне ответственности Центральном командовании США и планируют объяснить ВМС необходимость выполнения миссий как над сушей, так и над поверхностью моря, а предприятие-производитель БЛА General Atomics Aeronautical Systems представило БЛА MQ-9B Sea Guardian в качестве потенциального инструмента и для осуществления противолодочной обороны.

«БЛА MQ-8B Fire Scout, который будет проводить операции с боевого корабля класса Littoral, предназначен для интеграции как с подразделениями ВМС, так и с подразделениями Корпуса морской пехоты США», — добавил Пьетрак.

Возглавлять отряд боевых кораблей на предстоящих учениях будет эсминец ВМС США USS Michael Monsoor (DDG-1001), который, как планируется, «будет использовать уникальные возможности корабля для управления пилотируемыми и беспилотными силами для ведения многодоменных боевых действий на больших расстояниях».

Почему эти учения важны

Военно-морские силы США, как пишет USNI News, добились определенных успехов в сфере беспилотных систем, причем как в технологическом развитии этого типа оружия, так и в обеспечении поддержки своих замыслов со стороны законодателей в Конгрессе США.

Флот отдает предпочтение безэкипажным судам, которые не столь велики по водоизмещению и ориентированы на вполне конкретные миссии.

К примеру, беспилотный надводный аппарат противоминной защиты предназначен для траления и оснащается комплектом датчиков для поиска морских мин.

Тем не менее, когда ВМС попытались перейти на более крупные платформы, такие как Sea Hunter MUSV и прототип Overload Large USV, у законодателей возникло множество вопросов о техническом риске таких программ. В Конгрессе задавались вопросами, насколько хорошо продуманы концепции ведения операций (CONOPS) с помощью безэкипажных судов, и точно ли ВМС представляют собой задачи, которые они собираются решить с использованием более крупных USV.

Учения в формате Fleet Battle Problem (так обозначаются в ВМС США мероприятия боевой подготовки, в ходе которых американский флот отрабатывает применение тех или иных принципиально новых концепций) станет первой возможностью использовать два MUSV и интегрировать их с беспилотными летательными аппаратами, пишет USNI News.

Эсминцы типа Zumwalt до недавнего времени были чем-то вроде класса кораблей, которому не уделялось особого внимания, так как ВМС США прекратили работы над дальнобойными снарядами для усовершенствованной системы вооружения DDG-1000.

Корабли этого типа ранее предназначались в основном для ударов по береговым объектам, затем их стали ориентировать для ведения боевых действий сугубо на море. Помимо разговоров об установке гиперзвуковых противокорабельных ракет на Zumwalt, все же было неясно, как еще можно использовать эту небольшую серию эсминцев, состоящую всего из трех кораблей.

Предстоящие учения, есть основания полагать, укажут на новую сферу боевого применения эсминцев типа Zumwalt. Перспективный корабль с его значительными внутренними объемами и большим запасом мощности на борту может оказаться полезным в качестве базового судна для беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных кораблей, заключает USNI News.