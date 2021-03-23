Меньшими силами: Британия сократит численность войск до минимума XIX века

Число военнослужащих ВС Великобритании, полностью подготовленных к ведению боевых действий, к 2025 году планируется сократить с 76,5 тыс. человек до 72,5 тыс. Таким образом, Великобритания значительно пересматривает идеологию своей обороноспособности, пишет европейская редакция журнала Politico.

При этом Лондон снизит целевой показатель численности Вооруженных сил, который с 2015 года установлен на уровне 82 тыс. человек, но ни разу так и не был выполнен.

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Между тем, в Великобритании полагают, что британские войска станут даже более заметны, чем когда-либо прежде, особенно в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе. Военнослужащих планируется чаще и на более длительные сроки отправлять за границу, а также вовлекать в более широкий круг операций.

Кроме того, в течение предстоящих двух лет планируется вывести из эксплуатации самые старые фрегаты Королевского военно-морского флота, а также 114 летательных аппаратов, включая весь парк самолетов военно-транспортной авиации C-130 Hercules британских ВВС.

Между тем, до £23 млрд будет потрачено на модернизацию оборонных технологий, в том числе £6,6 млрд на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также модернизацию боевых бронированных машин, боевых самолетов, подводных лодок, небольших беспилотных летательных аппаратов, на повышение возможностей британских ВС в киберпространстве и ведение радиоэлектронной борьбы.

Соответствующие изменения во взглядах на национальную оборону и безопасность Соединенного Королевства изложены в 66-страничном документе, озаглавленном как «Оборона в эпоху конкуренции». Это часть более широкой стратегии министерства иностранных дел, обороны и развития, в которой Китай рассматривается как «самая большая государственная угроза экономической безопасности Великобритании».

Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал об усилиях по созданию орбитальной группировки космических аппаратов для разведки и наблюдения со следующего года. Это предпринимается после того, как Лондон в ходе Brexit утратил доступ к военной части программы Galileo (спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства).

В документе «Оборона в эпоху конкуренции» более подробно рассказывается о том, как Великобритания планирует увеличить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять увеличивающемуся влиянию Китая в этой области земного шара.

Великобритания увеличит обучение личного состава вооруженных сил стран Индо-Тихоокеанского региона; отправит больше войск в этот район и задержит их на более долгий срок, и «максимизирует региональное взаимодействие», развернув во втором квартале 2021 года в водах Индо-Тихоокеанского региона свою авианосную ударную группу во главе с HMS Queen Elizabeth.

Лондон также усилит свое присутствие на море, утверждая, что ему необходимо обеспечить свободу судоходства на заднем дворе Китая. Уже в этом году Великобритания развернет в регионе оффшорные патрульные корабли. Начиная с 2023 года, корабли Королевского военно-морского флота в этом районе Мирового океана будут присутствовать в составе Littoral Response Group, а отряды боевых кораблей, укомплектованных фрегатами, в конце десятилетия.

Планируется, что эти силы британских ВМС объединятся с Индией, чтобы установить морское партнерство для защиты общих целей в Индийском океане.

Премьер-министр Борис Джонсон проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о подобных планах во время телефонного звонка 22 марта, в котором он подчеркнул «твердую приверженность» Великобритании Североатлантическому альянсу. Джонсон заверил генсека НАТО, что общие расходы Соединенного Королевства на оборону вырастут до 2,2% ВВП, то есть выше целевого показателя НАТО.

В то же время, аналитик в сфере обороны Николас Драммонд предупредил, что США будут рассматривать уменьшение численности армии как «сокращение возможностей в чистом виде» после того, как ранее «выразили озабоченность по поводу нашей нехватки массы».

«Столкнувшись с необходимостью выбора между рекапитализацией своих боевых возможностей и риском морального устаревания в ближайшее десятилетие, или, что лучше, поддержкой своих глобальных операций, Великобритания выбрала последнее», — сказал научный сотрудник по наземной войне в аналитическом центре RUSI (Королевский Объединенный институт оборонных исследований) Джек Уотлинг.

«Командный документ (Command Paper) четко ставит конкуренцию перед боевыми действиями и берет на себя риски сегодня, чтобы добиться преимущества завтра. Это смелые ставки», — сказал он.

Лейбористская партия обвинила Бориса Джонсона в нарушении предвыборного обещания не сокращать численность вооруженных сил. «Мы не будем сокращать наши вооруженные силы ни в какой форме. Мы сохраним боевой и численный состав наших вооруженных сил», — говорил Джонсон избирателям в 2019 году.

Теневой министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили утверждает, что Великобритания вступает в «эру отступления».

«С одной стороны, планы Соединенного Королевства в сфере строительства и применения вооруженных сил выглядят убедительными, логичными и вполне соответствующими духу времени. Однако стратег, по меньшей мере, должен быть пророком. К примеру, даже важнейшие оперативно-стратегические вопросы, связанные с ведением военных действий (цифровые показатели операций, их продолжительность, нормы расхода материальных средств, потери и др.) не могут быть надежно спрогнозированы даже в результате самых обширных и дорогостоящих экспериментов мирного времени», — рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, порой в предположениях относительно предстоящего хода военных действий ошибаются даже на самом высоком уровне.

«К тому же, говорить, что в Соединенном Королевстве радикально сократили численный состав вооруженных сил, пока преждевременно. Четыре тысячи человек, упомянутые в британских документах, — это всего лишь неполная бригада», — заключил генерал Запаренко.