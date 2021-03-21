«Своеобразная интерпретация»: Киев отверг предложение Москвы по Донбассу

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак направил письмо представителям Франции и Германии, отвергнув предложение России по урегулированию кризиса в Донбассе. Как сообщает РИА «Новости», украинская сторона увидела «своеобразную интерпретацию» Россией последнего раунда переговоров.

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Это, по мнению Киева, является прямой манипуляцией.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил письмо французскому, немецкому и украинскому представителям, предложив решить проблему организации переговоров.

Российский чиновник указал на необходимость согласовать проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей МИДов сторон. Кроме того, РФ заявила, что вместе с ФРГ и Францией принимает во внимание отказ Украины выполнять обязательства по прекращению огня «в полной мере».

По словам Ермака, именно Украина больше всего беспокоилась по поводу «подтверждения готовности сторон по обеспечению перемирия». Москва же, считают в Киеве, не заинтересована в мирном разрешении конфликта в Донбассе.

Ранее постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что миссия ОБСЕ вряд ли может каким-либо образом повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, может ли организация содействовать разрядке ситуации в этом регионе.

По его словам, ОБСЕ также вряд ли может как-то повлиять и на позицию Украины в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, «которая, по сути, заблокировала весь политический процесс, а параллельно идет явное наращивание группировки у линии соприкосновения».

«Насчет посредничества ОБСЕ сказал бы так, не обижая коллег, которые работают в контактной группе и других форматах, что слабенький, слабенький содействующий фактор», — заявил дипломат.

Он также рассказал, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует рост числа обстрелов в Донбассе, вместе с тем держит нейтралитет и не уточняет, с чьей стороны ведется огонь, хотя «по мандату обязана устанавливать факты и докладывать их государствам-участникам».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев проявляет пассивность в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Представитель Кремля отмечал, что такое отношение со стороны украинских властей видно «невооруженным глазом» и для Франции, и для Германии. Песков добавил, что страны «не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации».

По его словам, данный процесс касается внутренней политики Украины, «ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участником или стороной в этом конфликте».

«И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулировать», — заключил Песков.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. После того, как активисты в Донецке и Луганске заняли административные здания, украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию, регионы Украины и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек.