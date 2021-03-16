Военные игры: зачем НАТО направило корабли в Черное море

Целью совместных учений в Черном море было налаживание взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины и ВМС Турции, Румынии и Королевскими ВМС Испании. Корабли в рамках тренировки типа PASSEX отработали противоминные действия, передачу грузов на ходу, отражение ударов средств воздушного нападения противника и др.

PASSEX в переводе с английского означает «беглая тренировка» (passing exercise). В терминологии Военно-морских сил США это учения двух различных флотов, в задачу которых входит отработка взаимодействия в условных военных операциях и гуманитарных миссиях. Учения по типу PASSEX часто организуют и в политических целях — для демонстрации силы.

Ранее четыре корабля ОВМС НАТО (постоянное военно-морское подразделение НАТО, SNMG2) вошли в территориальные воды Грузии в целях повышения оперативной совместимости между военно-морскими силами республики и странами-членами Североатлантического альянса.

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В состав отряда боевых кораблей входят фрегаты Cristobal Colon (Испания, флагманский корабль), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и сторожевой корабль Smeli (Болгария).

Ракетный фрегат ВМС Испании SPS Cristobal Colon (F105) является последним в серии из пяти кораблей класса «Alvaro de Bazan» («Альваро де Базан»). Назван в честь Христофора Колумба и введен в состав ВМС Испании 23 октября 2012 года.

Основные характеристики фрегата Cristobal Colon: водоизмещение — 6391 т, длина — 146,72 м, ширина — 18,6 м, осадка — 4,75 м, скорость — 28,5 узлов. Экипаж — 216 чел. Дальность плавания — 5000 миль при 18 узлах. Ракетное вооружение: 2×4 ПКР «Гарпун», УВП Mk41 (48 ячеек), ЗРК «Си Спарроу».

Фрегат Regina Maria ВМС Румынии (бортовой номер F222, бывший фрегат F95 «Лондон» типа «Боксер» ВМС Великобритании) был передан румынским ВМС в 2005 году. Водоизмещение корабля составляет 4 877 т, длина — 146,5 м, ширина — 14,8 м, осадка — 6,4 м. Вооружение: 76-мм артиллерийская установка «Супер Рапид», два 12,7-мм дистанционно управляемых пулемета, два 7,62-мм пулемета, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата.

Турецкий фрегат Kemalreis обладает следующими тактико-техническими характеристиками. Водоизмещение корабля достигает 3400 т, длина составляет 118 м, ширина — 14,8 м, осадка — 6,4 м. Скорость хода — 32 узла. Дальность плавания — 4100 миль при скорости 18 узлов. Экипаж — 188 чел. Ракетное оружие фрегата: противокорабельные ракеты 2x4 ПУ «Гарпун», 1x8 УВП Mк41 (унифицированная корабельная американская установка вертикального пуска для управляемых ракет), ЗРК «Си Спарроу».

Сторожевой корабль Smeli (Болгария) советского проекта 1159 (СКР «Дельфин», создан в 1970-х годах Зеленодольским проектно-конструкторским бюро) был передан в состав ВМС Болгарии в 1991 году. Водоизмещение СКР составляет 1670 т, длина — 96,5 м, ширина — 12,5 м, осадка — 4 м. Скорость хода достигает 29,6 узлов. Дальность плавания — 4456 миль при 14,9 узлах. СКР Smeli оснащен следующей артиллерий — 2×2-76-мм артиллерийскими установками АК-726 и 2×2-30-мм АУ АК-230. На СКР есть ЗРК — Оса-М.

Что касается ВМС Украины, то они на этих учениях были представлены немногочисленными катерами, а в Грузии такой вид вооруженных сил, как военно-морской флот, отсутствует как класс. Те немногие боевые единицы, которыми располагал Тбилиси, были потоплены в ходе военного конфликта в 2008 году.

За исключением устаревшего (несмотря на модернизацию) румынского фрегата Regina Maria и сильно устаревшего сторожевого корабля ВМС Болгарии проекта 1159 Smeli, Cristobal Colon и Kemalreis обладают вполне сопоставимыми характеристиками с фрегатами проекта 11356, входящими в состав Черноморского флота («Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович»).

«Принципиально важный момент в соотношении сил и средств на Черном море заключается в том, что на стороне Украины и Грузии теоретически могут выступить США и остальные государства-участники Североатлантического альянса. В то время как Россия в настоящее время практически не имеет союзников и находится в своеобразном геополитическом одиночестве. Помимо этого, необходимо отметить, что даже сегодня Черноморский флот по боевому и численному составу уступает военно-морским силам Турции», — пояснил заместитель Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Ранее «Газета.Ru» писала, как может выглядеть гипотетический вооруженный конфликт в регионе Черного моря. Ряд экспертов считает, что подобное столкновение будет иметь исключительно военно-морскую окраску. Однако большинство военных специалистов к подобному сценарию относятся скептически.

Еще со времен Второй мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может. Без господства в воздухе флот обречен на поражение, кто бы и какие силы ни ввел в Черное море.

А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.

Поэтому любые разговоры о каких-либо коалициях в водах Черного моря по большому счету лишены смысла. Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО. К тому же она в самые короткие сроки может быть значительно усилена.

Ситуация в настоящее время выглядит следующим образом — на Черном море будет господствовать либо российская авиация, либо вообще никакая. К этому надо добавить еще одно важное обстоятельство. Акватория Черного моря весьма ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе непосредственно с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому следует добавить береговой противокорабельный шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море. И появляться там вражеским судам сегодня просто самоубийственно.

Поэтому опасения того, что Черное море может превратиться сугубо в «русское», вполне оправданны.

Что касается будущего боевого и численного состава ВМС Украины, то, как ранее писала «Газета.Ru», не стоит легкомысленно относиться к планам Киева по созданию боеспособных военно-морских сил.

На Украине начнут с москитного флота, а затем получат и корабли класса корвет, а в недалеком будущем и эсминцы. Вполне возможно, что на первых порах это будут корабли, что называется, из наличия ВМС некоторых стран НАТО. Рано или поздно воссозданный украинский флот приведет к переформатированию военно-политической обстановки в регионе Черного моря.

Относительно продолжающихся в настоящее время учений на Черном море типа PASSEX в Грузии отметили, что визит морского подразделения НАТО во время пандемии является «четким сигналом поддержки» республике и результатом сотрудничества в укреплении безопасности на Черном море. Корабли НАТО пробудут в Грузии до 18 марта — до завершения запланированных учений береговой охраны МВД республики.