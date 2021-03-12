Девять часов полета: истребители Японии сопроводили ракетоносцы России

Российские стратегические авианосцы Ту-95МС совершили полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря и северо-западной части Тихого океана», — сообщили в ведомстве.

Военные добавили, что самолеты Су-35С Воздушно-космических сил России сопровождали экипажи во время полета. При этом в сообщении отмечалось, что «на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии». При этом российские истребители выполнили задачу в полном соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Полет Ту-95МС длился более девяти часов.

Как отмечает агентство, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее российский посол в Японии Михаил Галузин провел пресс-конференцию, на которой объяснил проведение Россией военных учений на Южных Курилах. Его слова опубликовала японская газета Mainichi Shimbun.

Дипломат отметил, что учения не направлены против Японии.

Такие меры необходимы России, чтобы обеспечить защиту законных интересов в сфере обороны. В то же время Галузин подчеркнул, что стремление России обеспечить безопасность своих территорий в то время, как США позиционируют ее как угрозу, естественно.

Материал издания, как передает РИА «Новости», вызвал бурный отклик читателей в комментариях. Многие комментаторы сошлись во мнении, что Японии нужно «срочно укреплять оборону Хоккайдо», отметив, что рано продавать подержанные F-15. Самолеты, по мнению пользователя Mhz, стоит «отремонтировать, и этого будет достаточно для сдерживания [России]».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, крупные учения на Курилах стартовали 26 февраля. Эти маневры ориентированы на отработку противодесантной обороны.

В них задействовали более 1 тыс. военнослужащих пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа и порядка 300 единиц техники. К учениям привлекли силы Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты, беспилотники для разведки и корректировки огня. Руководство учениями было предоставлено исполняющему обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майору Владимиру Белявскому.

В начале февраля МИД Японии выразил протест против учений российских военных на острове Кунашир. Маневры со стрельбами проходили с 5 по 12 февраля на южном побережье одного из островов Курильской гряды, о чем Москва уведомила Токио, пишет РИА «Новости».

«Рост военной активности» России на этих территориях в Токио связали с саммитом «Большой двадцатки». Таким образом Москва якобы «посылает сдерживающий сигнал» Токио.

В России неоднократно отмечали, что у Японии нет оснований выражать протест, так как военные учения проходят на российской территории.

Отношения Москвы и Токио омрачает неразрешенный спор относительно принадлежности Южных Курильских островов. После Второй мировой войны стороны так и не заключили мирный договор. Япония претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Москва же настаивает: они принадлежат России, так как эти территории вошли в состав СССР по итогам войны. Поэтому суверенитет России над ними не подлежит сомнению.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию. Москва тогда согласилась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана, но после заключения мирного договора. Переговоры сторон до сих пор ни к чему не привели.