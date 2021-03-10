Сирийский конфликт: Россия атаковала террористов

Российские военные атаковали поддерживаемых Турцией джихадистов, передает «Аvia.pro» со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Там якобы отметили, что Россия запустила тактическую ракету ОТРК «Искандер» совместно с двумя другими ударами ОТРК «Точка-У» сирийской армии.

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Нанесение удара происходило с расстояния 250 км — с сирийской базы Хмеймим. Как утверждает издание, несколько независимых источников (какие именно, не указывается) в день ударов по нефтехранилищам, которые контролируют джихадисты, подтверждали атаку российских военных. В то же время портал обращает внимание, что российская сторона официально не подтверждает эти сведения.

Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удары по расположению террористов в провинции Идлиб. Произошло это с применением тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Под удар попал лагерь террористической группировки «Аджнад аль-Кавказ», которая запрещена в России. Российские военные уничтожили несколько десятков боевиков и инструкторов, а также объекты инфраструктуры.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже 10 лет — с марта 2011 года. Правительственные войска противостоят боевикам, которые принадлежат к различным вооруженным формированиям.

В августе 2015 года сирийский президент Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Тогда Москва направила авиационную группу, которую развернули на аэродроме Хмеймим. Российские самолеты начали наносить точечные удары по объектам боевиков с 30 сентября 2015 года.

Как отметил ранее в интервью РИА «Новости» бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков, военные базы в Хмеймиме и Тартусе, расположенные Сирии, выгодны России с нескольких точек зрения.

«Решения военно-политического руководства РФ следует признать обоснованными и правильными, чтобы там ни пытались заявлять различные либеральные экономисты о чрезвычайной затратности данных решений», — сказал он.

По мнению бывшего военнослужащего, «если подойти к данной проблеме системно», то «экономическая целесообразность размещения военных баз в Сирии становится очевидной».

Он обратил внимание, что речь, прежде всего, идет о нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве и логистике. «Надо только лишь погрузиться в эту проблему», — отметил собеседник агентства.

На базе Хмеймим расположены порядка 30 летательных аппаратов различного типа.

Среди них есть многоцелевые сверхманевренные истребители поколения 4 Су-35С, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ.

За безопасностью авиабазы следят зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», на ближнем подступе небо контролируют ЗРК «Тор М2» и ЗРПК «Панцирь М». В целом Хмеймим «накрыт» куполом диаметров в 400 км, отмечает «Военное обозрение».

База оперативно уничтожает объекты, если они пресекают 60-километровую зону и не отвечают на запрос. Так, например, произошло в начале февраля этого года, когда неизвестные атаковали базу Хмеймим.

Нанесение ударов происходило посредством реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон РФ в САР контр-адмирала Вячеслава Сытника. По его словам, обстрел производится со стороны Идлиба — с территорий, которые контролируют боевики. Но средства ПВО отразили атаку — урон не был нанесен. «Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — отметил Сытник.