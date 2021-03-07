Ждет разрешения: МВД Украины сообщило о готовности вернуть Донбасс

Украинские силы готовы реализовать «Стратегию деоккупации Донбасса», но для этого нужно получить соответствующее решение от президента Украины и Верховной рады, заявил советник министра внутренних дел страны Валерий Поцелуйко в интервью телеканалу «Обозреватель».

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«Мы надеемся, что в ближайшее время это (выдача разрешения — «Газета.Ru») произойдет. Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий», — отметил Поцелуйко.

Он подчеркнул, что в случае военной агрессии России в Донбассе украинская сторона будет готова сокрушить ее.

«Украина готова ответить на любые действия страны-агрессора, даже на полномасштабное наступление», — пояснил советник главы МИД Украины. Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняя ее в участии в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины. При этом в Москве неоднократно категорически отвергали такие обвинения.

Как отметил Поцелуйко, Киев ожидает, что Москва будет отвечать на жесткие действия украинских войск по возвращению Донбасса.

Гипотетическое тотальное наступление на Украину, по словам чиновника, будет сокрушительно для России, поскольку у армии Украины есть не только авиация, но и поддержка со стороны западных стран.

«Уверяю вас, что мы готовы к ответу, готовы к агрессии, готовы даже к полноценному вторжению… если это будет тотальное наступление россиян, оно будет сокрушительным для них», — сказал он.

Как считает Поцелуйко, Россия не может открыто использовать в Донбассе авиацию.

«Авиацию они не могут использовать. Они говорят, «их там нет». Как они могут открыто использовать свою авиацию? Это будет нарушение всех их предыдущих позиций», — пояснил он.

Советник главы МВД также уточнил, что использование российской авиации в Донбассе послужит доказательством «их агрессии» и будет совсем «другой разговор».

В конце ноября прошлого года главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что генштаб ВСУ не видит военного решения в вопросе возвращения Донбасса, передавало его слова издание «Новое время».

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — отмечал он.

Как подчеркнул военный, если Киев применит силу в Донбассе, он нарушит международное гуманитарное право, которое запрещает осуществлять военные действия на территории густонаселенных районов. Кроме того, украинские военные понесут слишком существенные потери, в частности потому, что «отнюдь не все» жители региона поддерживают ВСУ и будут «стрелять им в спину». К тому же, как отметил Хомчак, существует риск вмешательства России.

За два месяца до этого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Кривонос заявил, что Украина не сможет одновременно вести войну в Крыму и Донбассе. В связи с этим, как он отметил, страна должна «возвращать» территории иначе.

«Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы: это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — предупредил он.

Замсекретаря СНБО отметил, что наиболее надежный вариант возвращения Крыма в состав Украины — это ужесточение антироссийских санкций.

«Надо выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы [встал] вопрос: или они отдадут Крым, или останутся «без штанов», условно говоря», — подчеркнул Кривонос.

Он также призвал Украину параллельно усиливать собственную обороноспособность и «при необходимости действовать силовыми методами».

При этом еще в январе прошлого года Кривонос сообщал о готовности украинских вооруженных сил к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом, передавало УНИАН.

«Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли», — говорил он.

По словам Кривоноса, существует комплекс мероприятий, которые нужно провести до того, как принимать такое решение. В их числе — усиление санкционного давления на Россию, развитие системы территориальной обороны на Украине и усиление армии.

«Тогда после усиления санкций и ослабления России мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов», — констатировал он.