Тройной удар: в США создают самый мощный в мире лазер

На сайте департамента Пентагона, занимающегося исследованиями инвестиций в малый бизнес, появилась информация о перспективном оружии, работающем на новых физических принципах. Новое средство поражения названо тактическим ультракоротким импульсным лазером для армейских платформ. В сухопутных войсках США считают, что подобный лазер может нанести тяжелые повреждения беспилотному летательному аппарату и «поджарить его электронные кишки» — так об этом пишет американское издание Popular Mechanics.

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Большинство военных лазеров — это лазеры непрерывного действия или лазеры, которые поражают цель воздействием луча энергии в течение некоторого времени. Лазеры непрерывного действия эффективно работают как «паяльные лампы», нагревая поверхность цели, к примеру, беспилотного летательного аппарата, до тех пор, пока какая-либо деталь не расплавится, что вызовет сбой в системе управления аппаратом и его последующую аварию, либо взрыв топлива или боевых частей средств поражения, загруженных на БЛА.

При этом американские обозреватели видят в реализации этой идеи ряд проблем. Как говорится в статье, иногда лазеры непрерывного действия, часто даже киловаттного класса, должны фокусироваться на одной точке цели в течение нескольких секунд для достижения нужного результата.

Однако ультракороткие импульсные лазеры (Ultrashort Pulse Lasers, USPL) меняют продолжительность воздействия по противнику на мощность, вырабатывая импульс лазерной энергии мощностью 1 тераватт и длительностью 200 фемтосекунд (один тераватт равен одному триллиону ватт, а одна фемтосекунда эквивалентна одной квадриллионной секунды).

Сухопутные войска США заявляют, что в отличие от традиционных лазеров, системы USPL смогут нейтрализовать угрозы с помощью трех различных механизмов: физического разрушения цели; ослепления датчиков посредством генерации широкополосного суперконтинуума (когерентное электромагнитное излучение со сверхшироким спектром) в воздухе и генерации локальных электронных помех, используемых для перегрузки внутренней электроники.

Особенно интересен последний способ нейтрализации угрозы, пишет PM. Электромагнитный импульс (ЭМИ) обычно считается побочным эффектом при взрыве ядерного боеприпаса, процесса, при котором ядерная бомба высвобождает электромагнитную энергию. Поражающее действие электромагнитного импульса обусловлено возникновением наведенных напряжений и токов в различных проводниках. Действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по отношению к электрической и радиоэлектронной аппаратуре. Наиболее уязвимы линии связи, сигнализации и управления.

Но природные явления также могут вызывать ЭМИ. Например, это случилось в так называемом Кэррингтонском событии 1859 года. Тогда Солнце произвело необычно большой выброс корональной массы, высвободившей электромагнитную энергию, которая подожгла телеграфные провода по всему миру.

Однако фактор ЭМИ в лазере Сухопутных войск США полезен, так как он поможет гарантировать поражение вражеских беспилотных летательных аппаратов. Даже если лазер не прожигает элементы конструкции БЛА, чтобы вызвать его падение, или если дрон полагается на датчики, которые не могут быть ослеплены лазерным лучом, ЭМИ может полностью ликвидировать дрон как летательный аппарат.

«Лазеры сверхкоротких (предельно коротких) импульсов, лазеры УКИ (ПКИ), фемтосекундные лазеры — оптические квантовые генераторы, способные генерировать импульсы лазерного излучения, которые содержат достаточно малое число колебаний оптического поля», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам специалиста, фемтосекундные лазерные системы известны уже давно. Другое дело, если Сухопутным войскам США удастся довести уровень мощности до тех значений, о которых они заявляют.

Ранее «Газета.Ru» неоднократно писала о разработке различных образцов лазерного оружия.

В частности, в соответствии с Законом об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год в сфере ведения боевых действий на сухопутных театрах предполагается развитие системы высокоточного огня дальнего действия и комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, включая высокоточные ударные ракеты, гиперзвуковые ракеты, высокоэнергетические лазеры.

Вместе с тем в сфере разработки лазерного оружия не все идет гладко. Давно запланированные испытания лазерного оружия воздушного базирования на борту истребителя ВВС США отложены до 2023 года из-за возникших технических проблем и осложнений, вызванных продолжающейся пандемией COVID-19.

Согласно Программе лазерных демонстраторов высокой энергии, предназначенных для самообороны летательных аппаратов ВВС США, первое испытание боевого лазера воздушного базирования на борту истребителя планировалось осуществить в 2021 году. Однако теперь оно сдвинуто на два года «вправо».

Высокими темпами идет создание лазерного оружия и в ВМС США. Считается, что военно-морские силы США получат высокоэнергетический лазер и интегрированный оптический ослепитель, а также сопряженную с ними систему разведки уже в 2021 году.

В частности, HELIOS представляет собой 60-киловаттный лазер с возможностью увеличения его мощности до 150 киловатт. Боевой лазер разрабатывается компанией Lockheed Martin, которая также занимается оснащением боевой информационно-управляющей системой «Иджис» (Aegis) эсминцев и крейсеров УРО (DDG)». Лазер будет полностью интегрирован в БИУС «Иджис», а также в систему электропитания корабля.

О том, что американцы планируют выйти именно на этот уровень мощности боевого лазера — 150 кВт — «Газета.Ru» писала еще в 2017 году.

Определенные достижения отмечаются и в Сухопутных войсках США. К примеру, в марте 2018 года боевая бронированная машина Армии США «Страйкер», оснащенная мобильным высокоэнергетическим лазером мощностью 5 кВт, поразила небольшой БЛА на полигоне Графенвер в Германии (земля Бавария). Тем самым американцы продемонстрировали своим европейским союзникам, насколько эффективно оружие на новых физических принципах.

Лазерное оружие, по мнению американских специалистов, защитит бронетранспортеры «Страйкер» во время ведения боевых действий, на марше и при дислокации на передовых базах США. Предполагается, что лазеры смогут поражать управляемые ракеты, БЛА, мины от минометов и снаряды ствольной артиллерии вероятного противника.

Лазерное оружие, по мнению разработчиков в США, позволяют минимизировать затраты по поражению объектов противника. Один выстрел лазерной установки относительно недорог. А альтернатива — многомиллионная по стоимости управляемая ракета.