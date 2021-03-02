Арктическая дуэль: Россия и НАТО провели учения на Крайнем Севере

У двух учений на прошлой неделе были разные цели. Военная техника НАТО в составе отряда боевых кораблей Канады, Германии и Норвегии, а также истребителя 5-го поколения F-35 ВВС Норвегии и стратегических бомбардировщиков B-1 ВВС США сосредоточилась у западного побережья Норвегии, чтобы отработать постановку активных помех и унитожение противокорабельных ракет гипотетического противника.

Российские ракетный крейсер «Маршал Устинов», тем временем, имитировал атаку подводных лодок НАТО, скрываясь во фьордах у северо-восточного побережья Норвегии.

В учениях НАТО Dynamic Guard (англ. — «Энергичная стража») были задействованы мощные (по мнению Forbes) военно-воздушные и морские силы, включая канадский фрегат Halifax и норвежские корветы Steil и Storm. Немецкий танкер Spessart поддерживал боевые корабли.

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Фрегат и танкер, напоминает американское издание, находятся в боевом составе 1-й Постоянной морской группы НАТО.

Два B-1 и, по крайней мере, один норвежский F-35 принимали участие в этом учении, дислоцируясь на авиабазе Эрланн в южной части Норвегии. Три B-1 прибыли в Эрланн еще 22 февраля в качестве «Бомбардировочной оперативной группы» для выполнения учебно-боевых задач, рассчитанных на период в несколько месяцев.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о прибытии стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer на авиабазу Эрланн, расположенную в 50 км северо-западнее Тронхейма (юг Норвегии). В западной прессе эту авиабазу часто называют передовым пунктом базирования.

Учения Dynamic Guard подтвердили ранее высказанные предположения наблюдателей, когда ВВС США объявили о развертывании B-1 в Норвегии в прошлом месяце — «бомбардировщики с крылом изменяемой геометрии прибыли на Эрланн отчасти для подготовки к возможному будущему морскому сражению с российским флотом».

При этом автор статьи в Forbes утверждает, что военные учения НАТО носили оборонительный характер. Это мероприятие боевой подготовки «предоставляет возможности улучшить или иным образом подтвердить нашу подготовку, знания и опыт в области радиоэлектронной борьбы и противокорабельной противоракетной обороны в уникальной и сложной оперативной среде», — сказал канадский командир 1-й Постоянной морской группы НАТО Брэдли Питс.

Но противокорабельная противоракетная оборона является следствием наступательной борьбы с надводными силами, пишет Forbes. В ракетном бою противоборствующие корабельные ударные группы будут запускать друг в друга противокорабельные ракеты, в то же время пытаясь поразить приближающиеся к своему ордеру ракеты вероятного противника. Отряд боевых кораблей, который защитит себя и преодолеет оборону врага, победит в этом противоборстве, пишет американский обозреватель.

Фрегат Halifax, участвовавший в учениях, водоизмещением в 4800 т был самым большим из трех кораблей флотилии НАТО и самым хорошо вооруженным. Этот корабль имеет на оснащении РЛС Sea Giraffe и две восьмиячеечные пусковые установки для зенитных управляемых ракет Evolved Sea Sparrow с дальностью стрельбы в 27 миль. На вооружении фрегата также имеется станция постановки помех радиоэлектронным средствам противника типа SLQ-505.

Норвежские корветы (каждый водоизмещением всего 275 т) не обладают РЛС с большой дальностью обнаружения воздушных и надводных целей, и не имеют на оснащении каких-либо зенитных управляемых ракет.

Корветы ВМС Норвегии вооружены станциями постановки помех CS-3701. Но, очевидно, их средства РЭБ не могут создать помехи большой мощности в сравнении со средствами РЭБ более крупного фрегата типа Halifax, пишет Forbes.

В военное время фрегаты типа Halifax будут взаимодействовать вместе с корветами класса Steil и Storm. Фрегаты, говорится в материале, помогут небольшим норвежским судам подобраться к русским достаточно близко — в сотню миль или около того, — чтобы нанести удар по противнику ракетным оружием (типа Naval Strike Missile) — противокорабельная ракета, разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace.

При этом неясно, какую роль в учениях Dynamic Guard играли самолеты B-1 и F-35. Но в военное время B-1 с их новыми противокорабельными ракетами большой дальности (c радиусом боевого применения в 300 миль) были бы одними из самых мощных средств поражения кораблей вероятного противника на театре военных действий.

Как полагают в Forbes, учения Dynamic Guard продемонстрировали, как НАТО может противодействовать российскому флоту, применяя военно-морские и военно-воздушные силы, при этом сочетая наступательные и оборонительные ракеты.

В начале февраля российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Североморска, расположенного на севере России, на побережье Баренцева моря.

«В течение нескольких дней экипаж корабля отработает боевую и повседневную организацию в море, проведет ряд общекорабельных учений по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите, а также противовоздушной и противолодочной обороне», — ранее сообщали в Кремле.

«В рамках выполнения противолодочных задач, которым будет уделено основное внимание, крейсер отработает взаимодействие с подводной лодкой и противолодочной авиацией, осуществит учебный поиск и слежение за субмариной, а также выполнит стрельбы морским противолодочным оружием», — добавляли источники в Минобороны России.

По завершению учений ракетный крейсер отправился в Североморск и, что интересно, отмечает Forbes, выбрал обходной маршрут.

22 февраля корабль проекта 1164 стандартным водоизмещением в 11 280 т, вооруженный 16 пусковыми установками противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан» (с максимальной дальностью стрельбы до 700 км) и 64 пусковыми установками С-300Ф «Форт», взял курс на юг, в Варангер-фьорд, расположенный к западу от российского полуострова Рыбачий. Через этот фьорд проходит российско-норвежская морская граница.

«Маршал Устинов» является одним из самых мощных надводных боевых кораблей в мире, подчеркивает Forbes.

«В последнее время такого прохода по маршруту к западу от полуострова Рыбачий мы не наблюдали», — сказал в интервью изданию Barents Observer пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии майор Бриньяр Стордал.

Стоит отметить, пишет Forbes, что ракетный крейсер «Маршал Устинов», следуя в базу, отклонился на юг одновременно с прибытием в Норвегию бомбардировщиков B-1.

Американские бомбардировщики В-1 должны находиться в Эрланне в течение нескольких месяцев — участвовать в учениях, осуществлять патрулирование и, возможно, устраивать российским войскам «интеллектуальные ловушки». «Так что ждем новых военных учений, новых провокационных маневров и новых предварительных обзоров военных планов НАТО и России», — заключает Forbes.

«Безусловно, активизация иностранного военного присутствия в Норвегии и на Крайнем Севере в целом, включая перебазирование стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, не способствует стабильности и добрососедству в регионе. Но говорить о Третьей мировой войне, да еще с применением ядерного оружия, которая начнется на территории именно этого скандинавского государства, и связывать ее только с перебазированием четырех самолетов — значит весьма сильно преувеличить обычные в этом случае опасения. С помощью четырех бомбардировщиков, одного фрегата, двух корветов и танкера войны не начинаются и тем более не выигрываются», — сказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Вместе с тем военно-политическая обстановка в Арктическом регионе складывается весьма непросто. Как ранее писала «Газета.Ru», разного рода разногласий и противоречий в потенциально конфликтных сферах между государствами-интересантами в Арктике в настоящее время достаточно много.

Во-первых, сохраняется неопределенность в очертаниях исключительных экономических зон стран региона. Эта проблема возникла не вчера и далеко не завтра разрешится. Дело в том, что международное законодательство в этой сфере применительно к Арктике сегодня сформулировано таким образом, что вольно или невольно возникают спорные вопросы.

В частности, ширина исключительной экономической зоны не может превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от так называемых исходных линий. Однако если тому или иному государству удается доказать, что какая-то часть морского дна является продолжением его континентальной платформы, то в этом случае можно претендовать на расширение своей исключительной экономической зоны.

А это на практике означает возможность разведки и разработки природных ресурсов на морском дне и в его недрах, создания и использования искусственных островов, установок и сооружений. Цена вопроса в этом случае исключительно высока.

Во-вторых, не менее острая проблема в Арктическом регионе — споры о полномочиях тех или иных государств относительно Северного морского пути. Ожидается, что в текущем столетии Северный Ледовитый океан полностью освободится ото льда. Прогнозы по срокам этого события разнятся. В любом случае трасса Северного морского пути (СМП) становится все более доступной для коммерческого судоходства.

В последнее время все чаще со стороны США высказываются мнения об ослаблении российского присутствия в Арктике и интернационализации Северного морского пути.

То есть в Вашингтоне ведут к тому, что СМП должен стать транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества, а не являться только российской национальной транспортной коммуникацией.

Позиция России по СМП, согласно мнению западных экспертов, не всегда выглядит убедительной. Москва утверждает, что РФ обладает определенным суверенитетом над Северным морским путем. То есть судоходство на СМП должно осуществляться с нашего разрешения, с нашими ледоколами и с нашим навигационным обслуживанием.

А теперь представим ситуацию — отряд боевых кораблей ОВМС НАТО пошел по Северному морскому пути без согласования с Москвой, без российских ледоколов и навигационного обслуживания.

К слову говоря, в ОВМС НАТО уже не раз заявляли, что намерены «показать приверженность свободе навигации в регионе». Возникает вопрос — насколько далеко страны НАТО готовы зайти в Арктике, чтобы продемонстрировать эту самую «приверженность» и как на это может отреагировать Москва.